ETV Bharat / state

झारखंड महिला कांग्रेस का 'प्रियदर्शिनी उड़ान' अभियान, बांटे जाएंगे निःशुल्क सेनेटरी पैड - PRIYADARSHINI UDAAN CAMPAIGN

झारखंड महिला कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर महिलाओं के बीच निःशुल्क सेनेटरी पैड बांटेगी.

Priyadarshini Udaan campaign launched
प्रियदर्शिनी उड़ान अभियान लांच (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2025 at 6:39 PM IST

3 Min Read

रांची: पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की जयंती के दिन झारखंड की जरूरतमंद महिलाओं और किशोरियों के बीच सेनेटरी पैड का वितरण किया जाएगा. यह जानकारी झारखंड महिला कांग्रेस ने मीडिया को दी.

सदस्यता शुल्क की राशि से चलाया जाएगा 'प्रियदर्शिनी उड़ान' अभियान

झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने बताया कि संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत महिला कांग्रेस ने जो सदस्यता अभियान चलाया है, उस सदस्यता शुल्क से प्राप्त राशि से, झारखंड में अगले एक साल 'प्रियदर्शिनी उड़ान' अभियान चलाया जाएगा. गुंजन सिंह ने बताया कि 'प्रियदर्शिनी उड़ान' अभियान से महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा हो सकेगी. अभी बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं और किशोरियां हैं, जो पैसे के अभाव में मासिक धर्म के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती हैं. इससे सुरक्षा नहीं होती बल्कि बीमारियों का खतरा बना रहता है.

झारखंड महिला कांग्रेस का 'प्रियदर्शिनी उड़ान' अभियान लांच (Etv bharat)

महिला कांग्रेस का प्रयास सराहनीय: प्रदेश अध्यक्ष

नारी स्वास्थ्य संकल्प 'प्रियदर्शनी उड़ान' अभियान लॉंचिंग के बाद, अभियान की सराहना करते हुए खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि प्रदेश महिला कांग्रेस का यह प्रयास इसलिए भी बेहद प्रशंसनीय है क्योंकि यह योजना अगले एक साल तक 'सदस्यता राशि' से प्राप्त पैसे से चलाई जाएगी.

सभी महिला जिला अध्यक्षों को दी जाएगी सेनेटरी नैपकिन

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारत में संचार क्रांति के जनक रहे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर गांव-पंचायत तक की महिलाओं को सेनेटरी पैड देने की यह योजना है. दीदियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में सहायक होगा. अभियान की लांचिंग के बाद अलग अलग जिले से आए महिला कांग्रेस अध्यक्षों को सेनेटरी नैपकिन दिया गया, जो जिला से प्रखंड और फिर पंचायत तक पहुंचेगा. महिला कांग्रेस की ओर से 20 अगस्त को गरीब महिलाओं, बच्चियों तक सेनेटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा.

प्रदेश महिला कार्यकारिणी की भी हुई बैठक

झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस के प्रिदर्शिनी उड़ान कार्यक्रम की लांचिंग के बाद प्रदेश महिला कार्यकारिणी की बैठक हुई. जिसमें जिला महिला कांग्रेस को संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत मिले टास्क की समीक्षा की जा रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि जिला स्तर पर संगठन के लिए बेहतर काम करने वाली, महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों को प्रदेश में भी मौका दिया जाएगा.

दरअसल, झारखंड महिला कांग्रेस का यह कार्यक्रम नारी न्याय के तहत पूर्व में घोषित प्रियदर्शनी उड़ान अभियान का हिस्सा है. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कृषि विपणन बोर्ड अध्यक्ष रविंद्र सिंह और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन सिंह की उपस्थिति में 'प्रिदर्शिनी उड़ान' अभियान की शुरुआत हुई.

ये भी पढ़ें: रांची में महिला कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त का फूंका पूतला, वोट चोरी और मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के खिलाफ की नारेबाजी

कांग्रेस के कार्यक्रम में उठा महिला आयोग को क्रियाशील बनाने का मुद्दा, मंत्री बोलीं- जल्द सीएम तक पहुंचेगी यह मांग

महिला कांग्रेस ने सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का फूंका पुतला, कहा- हिम्मत है तो झारखंड आकर दिखाएं

रांची: पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की जयंती के दिन झारखंड की जरूरतमंद महिलाओं और किशोरियों के बीच सेनेटरी पैड का वितरण किया जाएगा. यह जानकारी झारखंड महिला कांग्रेस ने मीडिया को दी.

सदस्यता शुल्क की राशि से चलाया जाएगा 'प्रियदर्शिनी उड़ान' अभियान

झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने बताया कि संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत महिला कांग्रेस ने जो सदस्यता अभियान चलाया है, उस सदस्यता शुल्क से प्राप्त राशि से, झारखंड में अगले एक साल 'प्रियदर्शिनी उड़ान' अभियान चलाया जाएगा. गुंजन सिंह ने बताया कि 'प्रियदर्शिनी उड़ान' अभियान से महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा हो सकेगी. अभी बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं और किशोरियां हैं, जो पैसे के अभाव में मासिक धर्म के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती हैं. इससे सुरक्षा नहीं होती बल्कि बीमारियों का खतरा बना रहता है.

झारखंड महिला कांग्रेस का 'प्रियदर्शिनी उड़ान' अभियान लांच (Etv bharat)

महिला कांग्रेस का प्रयास सराहनीय: प्रदेश अध्यक्ष

नारी स्वास्थ्य संकल्प 'प्रियदर्शनी उड़ान' अभियान लॉंचिंग के बाद, अभियान की सराहना करते हुए खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि प्रदेश महिला कांग्रेस का यह प्रयास इसलिए भी बेहद प्रशंसनीय है क्योंकि यह योजना अगले एक साल तक 'सदस्यता राशि' से प्राप्त पैसे से चलाई जाएगी.

सभी महिला जिला अध्यक्षों को दी जाएगी सेनेटरी नैपकिन

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारत में संचार क्रांति के जनक रहे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर गांव-पंचायत तक की महिलाओं को सेनेटरी पैड देने की यह योजना है. दीदियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में सहायक होगा. अभियान की लांचिंग के बाद अलग अलग जिले से आए महिला कांग्रेस अध्यक्षों को सेनेटरी नैपकिन दिया गया, जो जिला से प्रखंड और फिर पंचायत तक पहुंचेगा. महिला कांग्रेस की ओर से 20 अगस्त को गरीब महिलाओं, बच्चियों तक सेनेटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा.

प्रदेश महिला कार्यकारिणी की भी हुई बैठक

झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस के प्रिदर्शिनी उड़ान कार्यक्रम की लांचिंग के बाद प्रदेश महिला कार्यकारिणी की बैठक हुई. जिसमें जिला महिला कांग्रेस को संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत मिले टास्क की समीक्षा की जा रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि जिला स्तर पर संगठन के लिए बेहतर काम करने वाली, महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों को प्रदेश में भी मौका दिया जाएगा.

दरअसल, झारखंड महिला कांग्रेस का यह कार्यक्रम नारी न्याय के तहत पूर्व में घोषित प्रियदर्शनी उड़ान अभियान का हिस्सा है. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कृषि विपणन बोर्ड अध्यक्ष रविंद्र सिंह और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन सिंह की उपस्थिति में 'प्रिदर्शिनी उड़ान' अभियान की शुरुआत हुई.

ये भी पढ़ें: रांची में महिला कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त का फूंका पूतला, वोट चोरी और मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के खिलाफ की नारेबाजी

कांग्रेस के कार्यक्रम में उठा महिला आयोग को क्रियाशील बनाने का मुद्दा, मंत्री बोलीं- जल्द सीएम तक पहुंचेगी यह मांग

महिला कांग्रेस ने सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का फूंका पुतला, कहा- हिम्मत है तो झारखंड आकर दिखाएं

For All Latest Updates

TAGGED:

JHARKHAND MAHILA CONGRESSभारत में संचार क्रांति के जनकझारखंड में प्रियदर्शनी उड़ान अभियानPRIYADARSHINI UDAAN LAUNCHED RANCHPRIYADARSHINI UDAAN CAMPAIGN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.