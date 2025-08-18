रांची: पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की जयंती के दिन झारखंड की जरूरतमंद महिलाओं और किशोरियों के बीच सेनेटरी पैड का वितरण किया जाएगा. यह जानकारी झारखंड महिला कांग्रेस ने मीडिया को दी.

सदस्यता शुल्क की राशि से चलाया जाएगा 'प्रियदर्शिनी उड़ान' अभियान

झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने बताया कि संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत महिला कांग्रेस ने जो सदस्यता अभियान चलाया है, उस सदस्यता शुल्क से प्राप्त राशि से, झारखंड में अगले एक साल 'प्रियदर्शिनी उड़ान' अभियान चलाया जाएगा. गुंजन सिंह ने बताया कि 'प्रियदर्शिनी उड़ान' अभियान से महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा हो सकेगी. अभी बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं और किशोरियां हैं, जो पैसे के अभाव में मासिक धर्म के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती हैं. इससे सुरक्षा नहीं होती बल्कि बीमारियों का खतरा बना रहता है.

झारखंड महिला कांग्रेस का 'प्रियदर्शिनी उड़ान' अभियान लांच (Etv bharat)

महिला कांग्रेस का प्रयास सराहनीय: प्रदेश अध्यक्ष

नारी स्वास्थ्य संकल्प 'प्रियदर्शनी उड़ान' अभियान लॉंचिंग के बाद, अभियान की सराहना करते हुए खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि प्रदेश महिला कांग्रेस का यह प्रयास इसलिए भी बेहद प्रशंसनीय है क्योंकि यह योजना अगले एक साल तक 'सदस्यता राशि' से प्राप्त पैसे से चलाई जाएगी.

सभी महिला जिला अध्यक्षों को दी जाएगी सेनेटरी नैपकिन

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारत में संचार क्रांति के जनक रहे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर गांव-पंचायत तक की महिलाओं को सेनेटरी पैड देने की यह योजना है. दीदियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में सहायक होगा. अभियान की लांचिंग के बाद अलग अलग जिले से आए महिला कांग्रेस अध्यक्षों को सेनेटरी नैपकिन दिया गया, जो जिला से प्रखंड और फिर पंचायत तक पहुंचेगा. महिला कांग्रेस की ओर से 20 अगस्त को गरीब महिलाओं, बच्चियों तक सेनेटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा.

प्रदेश महिला कार्यकारिणी की भी हुई बैठक

झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस के प्रिदर्शिनी उड़ान कार्यक्रम की लांचिंग के बाद प्रदेश महिला कार्यकारिणी की बैठक हुई. जिसमें जिला महिला कांग्रेस को संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत मिले टास्क की समीक्षा की जा रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि जिला स्तर पर संगठन के लिए बेहतर काम करने वाली, महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों को प्रदेश में भी मौका दिया जाएगा.

दरअसल, झारखंड महिला कांग्रेस का यह कार्यक्रम नारी न्याय के तहत पूर्व में घोषित प्रियदर्शनी उड़ान अभियान का हिस्सा है. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कृषि विपणन बोर्ड अध्यक्ष रविंद्र सिंह और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन सिंह की उपस्थिति में 'प्रिदर्शिनी उड़ान' अभियान की शुरुआत हुई.

