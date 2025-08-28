ETV Bharat / state

मानसून सत्र का समापन, पक्ष-विपक्ष की नोंकझोंक के बीच यादगार रहेगी सदन की कार्यवाही - JHARKHAND MONSOON SESSION

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो गया. कई मायनों में सदन की कार्यवाही यादगार रहेगी.

सीएम हेमंत सोरेन समेत अन्य
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2025 at 9:31 PM IST

रांची: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कई मायनों में अहम रहा. एक तरफ सदन से सत्र के दौरान दिवंगत हुए दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित हुआ. वहीं दूसरी ओर चालू वित्तीय वर्ष का पहला भारी भरकम अनुपूरक बजट की मंजूरी प्रदान की गई.

प्रारंभ में मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आहूत किया गया था परंतु बीच सत्र में ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन की वजह से 4 अगस्त को ही इसे स्थगित करना पड़ा. दिशोम गुरु के निधन से अभी राज्य उबरा नहीं था कि एक और दुखद समाचार शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से हुआ. दो बड़े राजनीतिक चेहरे का यूंही सदा के लिए जाना सियासी जगत के लिए बड़ी क्षति मानी जाएगी.

मानसून सत्र बोले सीएम और नेता प्रतिपक्ष

इन सबके बीच एक बार फिर 22 अगस्त से 28 अगस्त तक पूरक मानसून सत्र के रुप में सदन की कार्यवाही आहूत की गई. जिसमें अतिवृष्टि के कारण हुई क्षति पर जहां विशेष चर्चा हुई और सरकार ने क्षति का आकलन कर किसानों और आम लोगों को समुचित मुआवजा देने की घोषणा की.

वहीं एसआईआर (SIR) के मुद्दे पर सत्तारूढ़ जेएमएम, कांग्रेस, राजद ने सदन के अंदर और बाहर ना केवल विरोध किया बल्कि झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराने में सफल रहे.

पक्ष-विपक्ष की नोंकझोंक के बीच पांच विधेयक पारित

सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के नोंकझोंक के बीच पांच महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए. जिसका दूरगामी प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा. सदन से जिन विधेयकों की मंजूरी मिली उसमें झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान विधेयक, झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक, झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विधेयक तथा झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक 2025 शामिल है.

मानसून सत्र के समापन के दौरान स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने सदन में बताया कि इस बार 324 प्रश्न स्वीकृत किए गए. जिसमें 107 अल्पसूचित, 183 तारंकित तथा 34 अतारांकित प्रश्न शामिल है. शून्य काल में कुल 70 सूचनाएं स्वीकृत हुईं और कुल 21 निवेदन प्राप्त हुए. सदन में कुल 34 ध्यानाकर्षण प्राप्त हुए जिसमें से 20 स्वीकृत हुए तथा चार ध्यानाकर्षण सदन में उत्तरित हो पाए. इस सत्र में कुल 34 गैर सरकारी संकल्प आया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानसून सत्र को सफल बताते हुए कहा है कि जनता का आकलन सर्वोपरि होता है वह ही बताएगा कि कैसा रहा.

सूर्या हांसदा एनकाउंटर और नगड़ी रिम्स-2 जमीन पर सदन होता रहा बाधित

सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच और कांके के नगड़ी में रिम्स-2 की प्रस्तावित जमीन को लेकर उठा विवाद मानसून सत्र के दौरान सुर्खियों में रहा. विपक्ष सरकार पर दवाब बनाने में जुटी रही. सदन के अंदर और बाहर विपक्ष के द्वारा लगातार जवाब मांगें जाने के बावजूद इसपर सरकार से कुछ भी वक्तव्य नहीं आया.

सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हालांकि अपने संबोधन में रिम्स-2 जमीन को लेकर हो रही राजनीति बताते हुए विपक्ष पर जरूर हमला बोलते नजर आए. इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मानसून सत्र में सरकार जनता के सवालों से भागती रही इस वजह से राज्य की जनता को निराशा हाथ लगी है.

उन्होंने कहा कि जिस दिन सत्ता पक्ष के मंत्री वेल में आ गए संभवतः यह पहली बार ऐसा हुआ उसी दिन से हमें लगने लगा कि झारखंड सरकार जनता के सवालों से भाग रही है. सरकार के उत्तर में कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो राज्य की जनता को इससे लाभ मिले. बहरहाल सत्तापक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है.

मानसून सत्र बोले सीएम और नेता प्रतिपक्ष

RANCHI MONSOON SESSION ENDED CM HEMANT SOREN नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी JHARKHAND MONSOON SESSION

