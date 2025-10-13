ETV Bharat / state

स्वदेशी पर सियासी पारा गर्म, क्रेडिट लेने की होड़ में बीजेपी-कांग्रेस एक दूसरे को दे रहे नसीहत!

भाजपा के स्वदेशी अभियान पर झारखंड के नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गयी है.

Jharkhand leaders intensify political rhetoric over BJP Swadeshi campaign
भाजपा का स्वदेशी अभियान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 13, 2025 at 5:09 PM IST

रांचीः भाजपा के स्वदेशी अभियान पर सियासत गर्म है. एक तरफ भाजपा इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए इन दिनों हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने में जुटी है. वहीं दूसरी ओर विरोधी इसे नौटंकी करार देने में जुटे हैं.

कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने भाजपा के स्वदेशी अभियान पर तंज कसा है. कांग्रेस नेता कहते हैं कि पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी नेता एक तरफ विदेशी सामानों का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर लोगों को स्वदेशी वस्तु को अपनाने का आह्वान कर रहे हैं यह हास्यास्पद नहीं तो और क्या है.

कांग्रेस और बीजेपी नेता के बयान (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि स्वदेशी का समर्थक कांग्रेस शुरू से रही है. जिस महात्मा गांधी ने स्वदेशी अभियान की शुरुआत की थी लेकिन आज भाजपा के लोग उसे अपनाने का दिखावा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता स्वदेशी अपनाएं तब देश की जनता को इसके लिए अपील करना चाहिए.

'संघ द्वारा चलाई जा रही स्वदेशी अभियान को आज बीजेपी चला रही'

भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी अभियान को भाजपा नेता और रांची के विधायक सीपी सिंह ने सार्थक बताया है. विधायक ने कहा कि जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि स्वदेशी अभियान आज से नहीं चल रहा है बल्कि यह अभियान संघ के द्वारा चलाई जा रही थी स्वदेशी जागरण अभियान के रूप में जो संघ का अनुषंगी इकाई है.

उन्होंने आलोचना करने वाले पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भारत देश स्वावलंबी हो इसमें उन्हें दिक्कत क्यों है. दिक्कत उन्हें हैं जो विदेशी पैसों पर पलते हैं इसलिए इंडी गठबंधन के लोग पाकिस्तान, चीन, सोनिया गांधी की परिस्ती करते हैं. उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले इसीलिए कभी उद्योगपतियों का विरोध करेंगे तो कभी किसी और का मगर इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है. सीपी सिंह ने कहा कि हमारा धर्म है राष्ट्र को मजबूत करना और हम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कदम बढ़ाते रहेंगे.

बहरहाल सियासी बयानों के बीच स्वदेशी अभियान को गति देने के लिए इन दिनों भारतीय जनता पार्टी राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है. कहीं सेमिनार का आयोजन हो रहा है तो कहीं स्वदेशी मैराथन तो नेताओं के द्वारा दीवाल लेखन से लेकर तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

