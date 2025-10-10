ETV Bharat / state

झारखंड के राजनीतिक युवाओं के लिए शिविर, पूर्व विधायक विनोद सिंह और ज्यां द्रेज ने बताई अहमियत

रांची में झारखंड के राजनीतिक युवाओं के लिए शिविर लगाया गया है.

Jharkhand Janadhikar Mahasabha organised two day political youth and contemplation camp in Ranchi
राजनीतिक युवा सह चिंतन शिविर में शामिल वक्ता और युवा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 10, 2025 at 5:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड जनाधिकार महासभा की ओर से 9 और 10 अक्टूबर 2025 को दो दिवसीय “राजनीतिक युवा सह चिंतन शिविर” का आयोजन बगाइचा, नामकुम, रांची में हुआ.

यह शिविर झारखंड के उभरते हुए राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय युवाओं को राजनीति की बारीकियों, नेतृत्व विकास और नीति-निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने का एक सशक्त प्रयास है. रांची, लोहरदगा, गुमला, पाकुड़, पलामू, दुमका, चाईबासा, चैनपुर, चतरा और पूर्वी सिंहभूम से आए युवा प्रतिभागियों ने शिविर में हिस्सा लिया. इसमें सामाजिक, शैक्षणिक और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई.

युवाओं की रचनात्मक भागीदारी पर जोर

आयोजकों का उद्देश्य था कि राजनीति में युवाओं की रचनात्मक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए. उन्हें नीति-निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ा जाए, और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में उनकी भूमिका को पहचाना जाए. सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बारला ने राजनीति और समाज के काम में अंतर बताया. चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में चुनौतियां से अवगत कराया. उन्होंने झारखंड के गठन, आंदोलन और लोकतंत्र की जड़ों पर विस्तार से चर्चा की.

'बदलाव की प्रक्रिया में खुद को शामिल करें युवा'

झारखंड का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब युवा अपनी जिम्मेदारी को पहचानेंगे और ईमानदार नेतृत्व की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे. यह कहना था भाकपा माले के पूर्व विधायक विनोद सिंह का. उन्होंने राजनीति और जनता के रिश्ते पर गहन चर्चा की. उन्होंने कहा कि राजनीति में मूल्य, ईमानदारी और सामाजिक दृष्टि का होना बेहद जरुरी है. युवाओं से आग्रह किया कि वे केवल दर्शक न बनें, बल्कि बदलाव की प्रक्रिया में स्वयं को शामिल करें. युवा राजनीति में प्रवेश कर न केवल परिवर्तन का नेतृत्व कर सकते हैं, बल्कि नई राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं.

युवाओं के हस्तक्षेप से ही नीतियां जनपक्षीय बनेंगी

इस शिविर के दूसरे दिन की शुरुआत अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज और नीति विश्लेषक दीपक रंजीत के विचारों के साथ हुई. उन्होंने युवाओं की राजनीति में भागीदारी को लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य बताया. ज्यां द्रेज ने इस बात पर जोर दिया कि युवाओं का संगठित हस्तक्षेप ही नीतियों को जनपक्षीय बना सकता है.

उन्होंने कहा कि समाज तभी न्यायपूर्ण बन सकता है जब उसकी राजनीति युवाओं के विचारों से संचालित हो. दीपक रंजीत ने कहा कि युवाओं को न केवल राजनीतिक दलों की जवाबदेही तय करनी चाहिए बल्कि वैकल्पिक राजनीति के नए रास्ते तलाशने चाहिए. युवाओं ने यह संकल्प लिया कि वे आगामी महीनों में विभिन्न जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें स्थानीय मुद्दों पर युवाओं की भूमिका तय की जाएगी.

इस दो दिवसीय शिविर के अंत में तीन महत्वपूर्ण निष्कर्ष उभरकर सामने आए. पहला, लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए युवाओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी है. दूसरा, स्थानीय मुद्दों पर नीति निर्माण में युवाओं की भूमिका निर्णायक होनी चाहिए; और तीसरा, पारदर्शी व मूल्यनिष्ठ राजनीति ही राज्य के समावेशी विकास का आधार बन सकती है.

इसे भी पढे़ं- पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी में झारखंड भाजपा, रक्तदान शिविर और नमो युवा रन का होगा आयोजन

इसे भी पढ़ें- नक्सलियों के गढ़ में पहुंचा पुलिस प्रशासन का पूरा कुनबा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हर माह एक गांव में लगेगा कैंप

इसे भी पढे़ं- रांची में कोच प्रशिक्षण शिविर का समापन, राज्यभर से आए खेल प्रशिक्षकों को मिला सीखने का मौका

For All Latest Updates

TAGGED:

POLITICAL CAMPS FOR YOUTHराजनीतिक युवा सह चिंतन शिविरRANCHISOCIAL WORKER JEAN DREZECAMPS FOR POLITICAL YOUTH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.