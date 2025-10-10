ETV Bharat / state

झारखंड के राजनीतिक युवाओं के लिए शिविर, पूर्व विधायक विनोद सिंह और ज्यां द्रेज ने बताई अहमियत

राजनीतिक युवा सह चिंतन शिविर में शामिल वक्ता और युवा ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड जनाधिकार महासभा की ओर से 9 और 10 अक्टूबर 2025 को दो दिवसीय “राजनीतिक युवा सह चिंतन शिविर” का आयोजन बगाइचा, नामकुम, रांची में हुआ.

यह शिविर झारखंड के उभरते हुए राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय युवाओं को राजनीति की बारीकियों, नेतृत्व विकास और नीति-निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने का एक सशक्त प्रयास है. रांची, लोहरदगा, गुमला, पाकुड़, पलामू, दुमका, चाईबासा, चैनपुर, चतरा और पूर्वी सिंहभूम से आए युवा प्रतिभागियों ने शिविर में हिस्सा लिया. इसमें सामाजिक, शैक्षणिक और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई.

युवाओं की रचनात्मक भागीदारी पर जोर

आयोजकों का उद्देश्य था कि राजनीति में युवाओं की रचनात्मक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए. उन्हें नीति-निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ा जाए, और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में उनकी भूमिका को पहचाना जाए. सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बारला ने राजनीति और समाज के काम में अंतर बताया. चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में चुनौतियां से अवगत कराया. उन्होंने झारखंड के गठन, आंदोलन और लोकतंत्र की जड़ों पर विस्तार से चर्चा की.

'बदलाव की प्रक्रिया में खुद को शामिल करें युवा'

झारखंड का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब युवा अपनी जिम्मेदारी को पहचानेंगे और ईमानदार नेतृत्व की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे. यह कहना था भाकपा माले के पूर्व विधायक विनोद सिंह का. उन्होंने राजनीति और जनता के रिश्ते पर गहन चर्चा की. उन्होंने कहा कि राजनीति में मूल्य, ईमानदारी और सामाजिक दृष्टि का होना बेहद जरुरी है. युवाओं से आग्रह किया कि वे केवल दर्शक न बनें, बल्कि बदलाव की प्रक्रिया में स्वयं को शामिल करें. युवा राजनीति में प्रवेश कर न केवल परिवर्तन का नेतृत्व कर सकते हैं, बल्कि नई राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं.

युवाओं के हस्तक्षेप से ही नीतियां जनपक्षीय बनेंगी