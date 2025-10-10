ETV Bharat / state

सरकारी सिस्टम में उलझकर रह गयी हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, अभ्यर्थी परेशान!

झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया फिर से सरकारी उलझन में फंस गया है.

Jharkhand high school teacher recruitment process once again mired in government confusion
जेएसएससी कार्यालय में अभ्यर्थी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 10, 2025 at 4:45 PM IST

5 Min Read
रांचीः झारखंड में साल 2016 से चल रही हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर सरकारी उलझन में फंस गया है.

बीते 1 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट के सिंगल बेंच द्वारा दिए फैसले के बाद छात्रों को उम्मीद थी कि अब शेष बचे पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है मगर ऐसा हुआ नहीं. इस मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एलपीए में जाना ही उचित समझा.

जानकारी देते अभ्यर्थी (ETV Bharat)

जाहिर तौर पर सरकार के इस निर्णय से सरकारी नौकरी की आस लगाए अभ्यर्थी जो न्यायालय का शरण लिए हुए हैं उन्हें निराशा हाथ लगी है. हालांकि छात्रों के लिए राहत की बात यह है कि जेएसएससी का एलपीए ना तो अभी स्वीकार हुआ है और ना ही इसपर न्यायालय का कोई अंतरिम आदेश आया है जिसका प्रभाव सिंगल बेंच के आदेश पर पड़ेगा.

ऐसे में 01 सितंबर के झारखंड हाईकोर्ट के आदेशानुसार याचिकाकर्ता बने अभ्यर्थी इन दिनों जेएसएससी कार्यालय में अपनी दावेदारी देने में जुटे हैं. जेएसएससी में अपनी दावेदारी देने पहुंचे अभ्यर्थी पवन कुमार मंडल ईटीवी भारत से अपनी समस्या बताते हुए कहते हैं कि नौ साल से इस उम्मीद में हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी.

उन्होंने जेएसएससी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग द्वारा जारी कट ऑफ से अधिक मार्क्स होने के बावजूद मुझे सेलेक्शन से बाहर कर दिया गया. इसी आधार पर जब न्यायालय का अभ्यर्थियों ने शरण ली तो आयोग डबल बेंच जाकर इसे उलझाने का काम किया है जबकि कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ता को मेरिट आधार पर रिक्त 2034 पदों को भरने को कहा है.

इसी तरह कोडरमा से आईं दिव्या बताती हैं कि उनके साथ भी ऐसे ही हुआ है. इतिहास नागरिक विषय में सामान्य कैटेगरी में 212 नंबर कट ऑफ है और उन्हें भी 212 नंबर है इसके बावजूद सेलेक्ट नहीं किया गया. पलामू से आए अपनी पत्नी को संस्कृत विषय में आयोग के समक्ष दावेदारी कर रहे मार्केडेय मिश्रा कहते हैं कि सरकार चाहती नहीं है कि छात्रों को नौकरी मिले रिक्तियां होने के बावजूद भी सरकार समय-समय पर इसे उलझाती रही है पहले 11 और 13 जिला के आधार पर यह परीक्षा लटका फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुछ नियुक्तियां जरूर हुई उसमें भी अनियमितता हुई.

हालत यह है कि स्टेट मेरिट के अनुसार संस्कृत विषय में अधिक नंबर होने के बावजूद नौकरी पाने से अभी तक दूर है न्यायालय के आदेश भी मिला लेकिन सरकार और जेएसएससी टाइम पास करने के मकसद से इसे एक बार फिर उलझाने में जुटी है.

अपनी बेटी के साथ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पहुंचे झुमरी तिलैया के जेजे कॉलेज के पूर्व प्राचार्य जेपी सिंह कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और जो मेधावी छात्र हैं जो वास्तव में मेरिट में ऊपर है उन्हें जरूर न्याय मिलना चाहिए. जब न्यायालय ने आदेश दिया है तो उसका पालन करना भी सरकार के साथ-साथ अभ्यर्थी और जेएसएससी को चाहिए.

हाईकोर्ट ने क्या दिया है आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने अपने 1 सितंबर के आदेश में इस परीक्षा के लिए निकाले गए विज्ञापन में 2034 पद को रिट पिटिशनर के द्वारा भरने का आदेश दिया था. इस आदेश का आधार सुप्रीम कोर्ट के 2 अगस्त 2022 के जजमेंट को मानते हुए कोर्ट ने 2034 रिक्त पदों को भरने के लिए छह महीने का समय सीमा निर्धारित करते हुए दिया है. योग्य रिट पिटिशनर को आठ सप्ताह के अंदर एक प्रतिवेदन जेएसएससी के सेक्रेट्री को समर्पित करने का आदेश कोर्ट ने दिया था.

न्यायालय के समक्ष सरकार के रिजोलुशन द्वारा बताया गया है कि दिनांक 23 फरवरी 2024 तक सिर्फ 8,171 पद ही भरा गया था जबकि जेएसएसी द्वारा विज्ञापन में 17,786 पद घोषित किया गया था. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सरकार रिजोलुशन का जवाब देने में असमर्थ रही. इसलिए वन मैन कमीशन गठित की जाएगा. गठित कमीशन दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए सरकार को सिफारिश करेगी.

हालांकि सरकार ने वन मैन कमीशन बनाने की रुचि नहीं दिखाई और डबल बेंच में ही जाना उचित समझा. अभ्यर्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में पक्ष रख रहे अधिवक्ता ललित कुमार सिंह कहते हैं कि यदि सरकार और जेएसएससी मीना कुमारी सहित 252 याचिकाओं पर बीते एक सितंबर को दिए गए फैसले का पालन नहीं करती है तो अवमानना वाद दाखिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जब तक एलपीए पर कोई डायरेक्शन न्यायालय का नहीं आता है तब तक सिंगल बेंच का आदेश पूर्ववत रहेगा.

