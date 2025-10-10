ETV Bharat / state

सरकारी सिस्टम में उलझकर रह गयी हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, अभ्यर्थी परेशान!

रांचीः झारखंड में साल 2016 से चल रही हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर सरकारी उलझन में फंस गया है.

बीते 1 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट के सिंगल बेंच द्वारा दिए फैसले के बाद छात्रों को उम्मीद थी कि अब शेष बचे पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है मगर ऐसा हुआ नहीं. इस मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एलपीए में जाना ही उचित समझा.

जानकारी देते अभ्यर्थी (ETV Bharat)

जाहिर तौर पर सरकार के इस निर्णय से सरकारी नौकरी की आस लगाए अभ्यर्थी जो न्यायालय का शरण लिए हुए हैं उन्हें निराशा हाथ लगी है. हालांकि छात्रों के लिए राहत की बात यह है कि जेएसएससी का एलपीए ना तो अभी स्वीकार हुआ है और ना ही इसपर न्यायालय का कोई अंतरिम आदेश आया है जिसका प्रभाव सिंगल बेंच के आदेश पर पड़ेगा.

ऐसे में 01 सितंबर के झारखंड हाईकोर्ट के आदेशानुसार याचिकाकर्ता बने अभ्यर्थी इन दिनों जेएसएससी कार्यालय में अपनी दावेदारी देने में जुटे हैं. जेएसएससी में अपनी दावेदारी देने पहुंचे अभ्यर्थी पवन कुमार मंडल ईटीवी भारत से अपनी समस्या बताते हुए कहते हैं कि नौ साल से इस उम्मीद में हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी.

उन्होंने जेएसएससी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग द्वारा जारी कट ऑफ से अधिक मार्क्स होने के बावजूद मुझे सेलेक्शन से बाहर कर दिया गया. इसी आधार पर जब न्यायालय का अभ्यर्थियों ने शरण ली तो आयोग डबल बेंच जाकर इसे उलझाने का काम किया है जबकि कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ता को मेरिट आधार पर रिक्त 2034 पदों को भरने को कहा है.

इसी तरह कोडरमा से आईं दिव्या बताती हैं कि उनके साथ भी ऐसे ही हुआ है. इतिहास नागरिक विषय में सामान्य कैटेगरी में 212 नंबर कट ऑफ है और उन्हें भी 212 नंबर है इसके बावजूद सेलेक्ट नहीं किया गया. पलामू से आए अपनी पत्नी को संस्कृत विषय में आयोग के समक्ष दावेदारी कर रहे मार्केडेय मिश्रा कहते हैं कि सरकार चाहती नहीं है कि छात्रों को नौकरी मिले रिक्तियां होने के बावजूद भी सरकार समय-समय पर इसे उलझाती रही है पहले 11 और 13 जिला के आधार पर यह परीक्षा लटका फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुछ नियुक्तियां जरूर हुई उसमें भी अनियमितता हुई.

हालत यह है कि स्टेट मेरिट के अनुसार संस्कृत विषय में अधिक नंबर होने के बावजूद नौकरी पाने से अभी तक दूर है न्यायालय के आदेश भी मिला लेकिन सरकार और जेएसएससी टाइम पास करने के मकसद से इसे एक बार फिर उलझाने में जुटी है.