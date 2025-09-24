बालू घाट और लघु खनिज के अलॉटमेंट पर रोक हटाने से इनकार, HC ने कहा, No PESA Rules, No Mining
पेसा नियमावली से जुड़ी दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने सरकार के रुख पर नाराजगी जताई.
Published : September 24, 2025 at 5:22 PM IST
रांची: हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद पेसा नियमावली से जुड़ी अधिसूचना जारी नहीं होने के खिलाफ आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने सरकार के रुख पर नाराजगी जताई है. पेसा नियमावली का अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर सरकार की ओर से पक्ष रखने आए महाधिवक्ता राजीव रंजन से खंडपीठ ने कहा कि हमें लगा कि आप नियमावली की कॉपी लेकर आए हैं. आप रूल्स को नोटिफाई कीजिए, तभी हम एलोकेशन की अनुमति देंगे.
यह जानकारी याचिकाकर्ता आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के संयोजक विक्टर माल्टो ने दी है. वही हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार साह शरीर रहे थे. कोर्ट ने याचिका पर विस्तृत सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तारीख तय की है.
पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट का रूख
दरअसल, अवमानना याचिका पर 9 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य के शेड्यूल एरिया में मौजूद संसाधनों पर ग्राम सभा को नियंत्रण देने के लिए PESA से जुड़ी नियमावली की अधिसूचना जारी होने तक हाईकोर्ट बालू और लघु खनिज खदान के अलॉटमेंट पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था.
खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि विस्तृत तर्क सुनने और सरकार की ओर से 4 सितंबर 2025 को कारण बताओ हलफनामे के अवलोकन के बाद कोर्ट का विचार है कि निर्णय का शीघ्रता से पालन होना जरुरी है क्योंकि पहले ही 13 माह से अधिक का समय दिया जा चुका है. इसके साथ ही कोर्ट ने अंतिम अवसर के रूप में दो सप्ताह के भीतर मामले को कैबिनेट के समक्ष रखने को कहा है ताकि संबंधित निर्णय का पालन सुनिश्चित हो सके. उस आदेश के मुताबिक विभाग के सचिव मनोज कुमार आज की सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित रहे.
हाईकोर्ट पहले भी जता चुका है नाराजगी
हाईकोर्ट ने शेड्यूल एरिया में बालू और लघु खनिज खदानों के लिए अलॉटमेंट पर रोक लगा दी है. दरअसल, 29 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट ने नियमावली की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था. इसका क्रियान्वयन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर हुई थी. याचिकाकर्ता के मुताबिक खंडपीठ ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार को जारी कारण बताओ अवमानना नोटिस के जवाब पर कहा था कि 'हमारे आदेशों को लागू करने के लिए कुछ खास नहीं किया गया है. इसका हमारे आदेश से कोई लेना देना नहीं है बल्कि हम केवल संवैधानिक जनादेश का पालन कर रहे हैं'.
याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक राय, ज्ञानंत सिंह और वरिष्ठ वकील अजीत कुमार ने बताया था कि नियमावली की अधिसूचना में देरी एक उद्देश्य से की गई थी.
