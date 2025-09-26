दो दशक बाद JET, फिर भी LIS विषय बाहर, हाईकोर्ट में दी गई चुनौती!
झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला गया और इसके विषयों को लेकर ये विवादों में आ गया.
Published : September 26, 2025 at 5:19 PM IST
रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस (LIS) विषय को झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (JET-2025) से बाहर रखने को चुनौती दी गई है.
यह याचिका राजेश कुमार ने दायर की है जो LIS में स्नातकोत्तर हैं. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अतुल्य श्रेष्ठ ने ईटीवी भारत को बताया कि झारखंड में 180 से ज्यादा इससे जुड़े स्वीकृत पद रिक्त पड़े हुए हैं. इसलिए इस विषय को जेट में शामिल किया जाना चाहिए.
JET के 54 विषयों में LIS क्यों है जरुरी
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि JET लगभग दो दशक बाद आयोजित हो रहा है. इस परीक्षा के लिए विज्ञापन संख्या 08/2025, दिनांक 09.09.2025 जारी किया गया. जिसमें 54 विषय शामिल हैं लेकिन LIS को बाहर रखा गया है. जबकि LIS एक UGC मान्य विषय (NET कोड 59) है और UGC Regulations 2018 के अलावा झारखंड Higher & Technical Education Service Rules, 2024 दोनों ही सहायक प्राध्यापक और सहायक पुस्तकाध्यक्ष के लिए समान न्यूनतम पात्रता (NET/SET/JET) तय करते हैं.
याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक पुस्तकाध्यक्ष और लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के कई स्वीकृत पद वर्षों से रिक्त हैं. फिर भी LIS स्नातकोत्तर छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है.
हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा काउंटर हलफनामा
25 सितंबर को हुई सुनवाई में JPSC ने अदालत को बताया कि विषयों की सूची उसने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की संस्तुति के आधार पर प्रकाशित की है और इस विषय पर राज्य ही जवाब दे सकता है. 26 सितंबर की सुनवाई में राज्य सरकार ने दलील दी कि केवल उन्हीं विषयों को JET में शामिल किया गया है. जिनमें सहायक प्राध्यापकों के पद स्वीकृत हैं. इस पर न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया कि वह एक काउंटर हलफ़नामा दाखिल कर यह बताए कि झारखंड में सहायक पुस्तकाध्यक्ष/लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं.
खास बात है कि अगली सुनवाई की तारीख 06 अक्टूबर 2025 तय की गई है. इस दिन JET-2025 के आवेदन की अंतिम तिथि है. याचिकाकर्ता की मांग है कि LIS को JET-2025 में शामिल किया जाए और छात्रों को कम से कम प्राविधिक रूप से आवेदन करने का अवसर दिया जाए.
