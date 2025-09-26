ETV Bharat / state

दो दशक बाद JET, फिर भी LIS विषय बाहर, हाईकोर्ट में दी गई चुनौती!

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस (LIS) विषय को झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (JET-2025) से बाहर रखने को चुनौती दी गई है.

यह याचिका राजेश कुमार ने दायर की है जो LIS में स्नातकोत्तर हैं. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अतुल्य श्रेष्ठ ने ईटीवी भारत को बताया कि झारखंड में 180 से ज्यादा इससे जुड़े स्वीकृत पद रिक्त पड़े हुए हैं. इसलिए इस विषय को जेट में शामिल किया जाना चाहिए.

JET के 54 विषयों में LIS क्यों है जरुरी

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि JET लगभग दो दशक बाद आयोजित हो रहा है. इस परीक्षा के लिए विज्ञापन संख्या 08/2025, दिनांक 09.09.2025 जारी किया गया. जिसमें 54 विषय शामिल हैं लेकिन LIS को बाहर रखा गया है. जबकि LIS एक UGC मान्य विषय (NET कोड 59) है और UGC Regulations 2018 के अलावा झारखंड Higher & Technical Education Service Rules, 2024 दोनों ही सहायक प्राध्यापक और सहायक पुस्तकाध्यक्ष के लिए समान न्यूनतम पात्रता (NET/SET/JET) तय करते हैं.

याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक पुस्तकाध्यक्ष और लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के कई स्वीकृत पद वर्षों से रिक्त हैं. फिर भी LIS स्नातकोत्तर छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है.

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा काउंटर हलफनामा