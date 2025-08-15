ETV Bharat / state

JPSC को दिव्यांग कोटे की पांच सीटें सुरक्षित रखने का हाई कोर्ट का निर्देश, फाइनल रिजल्ट पर संशय वाली स्थिति! - HIGH COURT DIRECTS JPSC

झारखंड लोक सेवा आयोग को दिव्यांग कोटे की पांच सीटें सुरक्षित रखने का निर्देश झारखंड हाई कोर्ट की ओर से दिया गया है.

Jharkhand High Court directs JPSC to reserve five seats for disabled quota
झारखंड लोक सेवा आयोग कैंपस (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 15, 2025 at 1:46 PM IST

3 Min Read

रांचीः जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी को दिव्यांग कोटे की पांच सीटों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. साथ ही अगले आदेश तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं करने का निर्देश दिया है.

जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शुक्रवार को राहुल वर्धन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी को दस सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी. यह आरक्षण के उल्लंघन से जुड़ा मामला है.

प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने सभी 342 पद का रिजल्ट भी जारी कर दिया है. जारी रिजल्ट में सिर्फ 8 दिव्यांगों की ही नियुक्ति की सिफारिश की गयी है जबकि नियमों के मुताबिक चार प्रतिशत आरक्षण के अनुरूप दिव्यांगों के लिए 13 पद होने चाहिए. सिर्फ आठ पद पर नियुक्ति करना सही नहीं है. प्रार्थी ने आरोप लगाया कि दिव्यागों के शेष पांच पदों पर दूसरे उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जो गलत है.

प्रार्थी ने बताया कि उसने पीटी और मुख्य परीक्षा में चयन के बाद इंटरव्यू भी दिया है. लेकिन दिव्यांग कोटा के तहत उसका चयन नहीं कर गैर दिव्यांग का चयन किया गया, जो नियम की अवेहलना है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा, अधिवक्ता भुपाल कृष्ण प्रसाद जबकि सरकार की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा. झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि कोर्ट ने जेपीएससी से इस मामले में जवाब दाखिल करने को भी कहा है.

जेपीएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 342 पद के लिए परिणाम घोषित कर सरकार को लिस्ट भेज दिया है. आयोग की ओर से सवाल उठाया गया कि राहुल वर्धन ने दिव्यांग कैटेगरी में उम्मीदवारों को प्रतिवादी नहीं बनाया है जबकि उन्हें ऐसा करना चाहिए था. उनको कितने अंक मिले हैं इसका याचिका में जिक्र नहीं है. याचिका में यह भी नहीं बताया गया है कि वह किस कैटेगरी के दिव्यांग हैं. ऐसी स्थिति में बिना पूरा रिकॉर्ड चेक किए यह बताना मुश्किल है कि उनका चयन क्यों नहीं हुआ.

दरअसल, जेपीएससी ने 11वीं से 13वीं तक की सिविल सेवा परीक्षा के लिए कुल 342 सफल अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट हाल ही में निकाला है. हाई कोर्ट के इस निर्देश से जेपीएससी के फाइनल रिजल्ट पर अप्रत्यक्ष रूप से रोक का अंदेशा जताया जा रहा है. बता दें कि आरक्षित कोटे की सीटें खाली रहने पर उसे अगली परीक्षा के दौरान भरा जाता है. जाहिर सी बात है कि अगर 4% के लिहाज से दिव्यांग कोटे में 13 सीटें रिजर्व थी और 8 सीटों पर ही नियुक्ति हुई है तो शेष 5 सीटों के लिए जेपीएससी को संशोधित रिजल्ट जारी करना पड़ सकता है.

