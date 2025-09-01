रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली मीना कुमार बनाम राज्य सरकार और अन्य से जुड़ी W.P.(S)NO.582/2023 और इस वाद के साथ जोड़ी गई 257 अन्य याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया है. झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस डॉ एस.एन.पाठक के नेतृत्व में वन मैन कमीशन गठित करते हुए तीन माह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है. यह जानकारी अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने दी है.

हाईकोर्ट के ऑर्डर के कुछ खास बिंदु

विज्ञापन में 2034 पद को रिट पिटिशनर के द्वारा भरा जाएगा. उसका आधार सुप्रीम कोर्ट के 2 अगस्त 2022 के आदेश के आधार पर होगा. कोर्ट ने 2034 रिक्त पदों को भरने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दिया है. योग्य रिट पिटिशनर एक प्रतिवेदन जेएसएससी के सेक्रेट्री को समर्पित करेंगे.

सरकार के रिजोलुशन के द्वारा बताया गया है कि दिनांक 23 फरवरी 2024 तक सिर्फ 8,171 पद ही भरा गया था. जबकि जेएसएसी द्वारा विज्ञापन में 17,786 पद घोषित किया गया था. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकार रिजोलुशन का जवाब देने में असमर्थ रही. इसलिए वन मैन कमीशन गठित की जाएगी.

गठित कमीशन की सिफारिश के आधार पर रिक्त पदों को रिट पिटिशनरों के द्वारा भरा जाएगा.

गठित कमीशन दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए सरकार को सिफारिश करेगी.

जानकारी देते झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता (ईटीवी भारत)

जेपीएससी और जेएसएससी को बनाना होगा विशेष काउंटर

अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को फैक्ट फाइंडिंग काउंटर बनाने का निर्देश दिया है. कोर्ट का कहना है कि फैक्ट फाइंडिंग काउंटर नहीं रहने के कारण अभ्यर्थियों को फैक्ट की जानकारी नहीं हो पाती है. इसकी वजह से उन्हें झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर करना पड़ता है. हाई कोर्ट पर बेवजह याचिका का दबाव बढ़ता है.

इसलिए फैक्ट फाइंडिंग काउंटर बनने से वहीं पर मामले का समाधान हो जाएगा. आवेदन देकर अभ्यर्थी जरूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे. इस फैसले के साथ कोर्ट ने याचिका को निष्पादित कर दिया है. बता दें कि पूर्व में हुई सुनवाई के उपरांत फैसला सुरक्षित रख लिया था.

मेरिट लिस्ट में SC के आदेश की अनदेखी का आरोप

सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और शेखर प्रसाद गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र में पद की संख्या को लेकर विरोधाभाष है. सुप्रीम कोर्ट ने सोनी कुमारी के मामले में 425 अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने का आदेश दिया गया था. राज्य सरकार के अनुसार उसमें से 377 अभ्यर्थियों ने योगदान दिया है.

सरकार की ओर से यह भी कहा जाना गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोनी कुमारी के मामले में नियुक्ति के लिए अनुशंसित नामों को भी प्रोटेक्ट किया था. प्रार्थियों का कहना था कि मेरिट लिस्ट तैयार करने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सही तरीके से पालन नहीं किया है. लिहाजा, लिस्ट में काफी त्रुटि है.

राज्यस्तरीय मेरिट पर हुई है नियुक्ति, आयोग का जवाब

जेएसएससी की ओर महाधिवक्ता राजीव रंजन, संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान जेएसएससी ने कोर्ट को बताया कि स्टेट लेवल पर मेरिट लिस्ट के अनुसार ही नियुक्ति की अनुशंसा की गई है. प्रार्थियों का यह कहना गलत है कि प्रार्थी का प्राप्तांक स्टेट लेबल के मेरिट लिस्ट में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से ज्यादा है. सभी प्रार्थी का प्राप्तांक राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम है, इसलिए इनकी नियुक्ति नहीं की गई है.

