जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी का बयान, कहा-बिहार विधानसभा चुनाव में आएंगे चौंकाने वाले परिणाम

जामताड़ा: सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर बयान दिया है. मंत्री ने कहा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के चौंकाने वाले परिणाम आएंगे. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है.उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पूरी तरह से त्रस्त और परेशान है. बिहार की जनता इस बार भाजपा को देखना नहीं चाहती है. जनता इस बार हिसाब मांग रही है.

धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही भाजपाः इरफान

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर जात-पात और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि भाजपा की यह नीति देश के लिए काफी घातक है.

जामताड़ा में बयान देते स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पीएम मोदी की मां का अपमान मामले में दी प्रतिक्रिया

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहे जाने के मामले में बुलाए गए बिहार बंद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार बंद बुलाए जाने से कई लोगों की जान चली गई. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान मामले को साजिश बताया. इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस संस्कार वाली पार्टी है. पार्टी के कार्यकर्ता सभी मां-बहनों का सम्मान करते हैं.