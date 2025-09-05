ETV Bharat / state

जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी का बयान, कहा-बिहार विधानसभा चुनाव में आएंगे चौंकाने वाले परिणाम

जामताड़ा के सर्किट हाउस में मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार विधानसभा चुनाव और पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी मामले में बयान दिया है.

Health Minister Irfan Ansari
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2025 at 8:41 PM IST

2 Min Read

जामताड़ा: सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर बयान दिया है. मंत्री ने कहा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के चौंकाने वाले परिणाम आएंगे. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है.उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पूरी तरह से त्रस्त और परेशान है. बिहार की जनता इस बार भाजपा को देखना नहीं चाहती है. जनता इस बार हिसाब मांग रही है.

धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही भाजपाः इरफान

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर जात-पात और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि भाजपा की यह नीति देश के लिए काफी घातक है.

जामताड़ा में बयान देते स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पीएम मोदी की मां का अपमान मामले में दी प्रतिक्रिया

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहे जाने के मामले में बुलाए गए बिहार बंद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार बंद बुलाए जाने से कई लोगों की जान चली गई. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान मामले को साजिश बताया. इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस संस्कार वाली पार्टी है. पार्टी के कार्यकर्ता सभी मां-बहनों का सम्मान करते हैं.

भाजपा पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की मां के बारे में अपशब्द किसी कांग्रेस कार्यकर्ता ने नहीं कही थी, बल्कि भाजपा कार्यकर्ता ने कही थी. यह एक सुनियोजित साजिश के तहत किया गया था. इस मामले में बिहार की जनता को गुमराह किया जा रहा है, ताकि वोट लेने का काम किया जा सके. लेकिन बिहार की जनता सब समझ चुकी है.

ये भी पढ़ें-

स्वास्थ्य मंत्री की दो टूकः रिम्स-2 जरूर बनेगा, भाजपा पर लगाया समाज को बांटने का आरोप

मंत्री इरफान अंसारी के विवादित बोल, अटल मोहल्ला क्लीनिक को लेकर किए सवाल

देवघर में मंत्री इरफान अंसारी ने सांसद निशिकांत मामले में ली चुटकी, SIR पर कह दी बड़ी बात

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा- मैं बाबूलाल मरांडी का इलाज करूंगा, जानें क्या है वजह

For All Latest Updates

TAGGED:

IRFAN ANSARI ON BIHAR ELECTIONHEALTH MINISTER IRFAN ANSARIIRFAN ANSARI TARGETED BJPजामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारीJHARKHAND HEALTH MINISTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.