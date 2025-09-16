ETV Bharat / state

देवघर एम्स की छठी वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल, छात्रों से ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देने का आह्वान

संबोधित करते झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघरः जिले के देवीपुर प्रखंड स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की छठी वर्षगांठ मंगलवार को भव्य तरीके से मनाई गई. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और विशिष्ट अतिथि के रूप में स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे मौजूद रहे.

देश में डॉक्टरों की कमी पर जताई चिंता

कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि आज भी देश में डॉक्टरों की भारी कमी है. उन्होंने बताया कि पूरे भारत में लगभग छह लाख गांव हैं, लेकिन अस्पतालों की तुलना में चिकित्सकों की संख्या बेहद कम हैं.

राज्यपाल संतोष गंगवार का संबोधन और एम्स की अध्यक्ष और निदेशक का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

डॉक्टरों का व्यवहार हो विनम्रः राज्यपाल

इस दौरान राज्यपाल ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि डॉक्टर को केवल चिकित्सकीय ज्ञान ही नहीं, बल्कि उनका व्यवहार भी विनम्र होना चाहिए, क्योंकि कई बार डॉक्टर की बातों से ही मरीजों को हौसला मिलता है. राज्यपाल ने एम्स में पढ़ रहे छात्रों से आह्वान किया कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में सेवा दें. उन्होंने कहा कि यदि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, तभी स्वस्थ भारत का सपना साकार होगा.

सांसद निशिकांत ने राज्यपाल से किया यह आग्रह

वहीं, इस मौके पर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर में एम्स का खुलना कठिन परिश्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का परिणाम है. उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि राज्य सरकार को निर्देशित कर एम्स की अधूरी सुविधाओं को जल्द पूरा कराया जाए, ताकि मरीजों को समुचित लाभ मिल सके.