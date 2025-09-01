ETV Bharat / state

हेमंत सोरेन सरकार की बड़ी पहल, नियमित होंगे संविदाकर्मी! - CONTRACT WORKERS IN RANCHI

झारखंड सरकार राज्य में संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की ओर बड़ा कदम उठा रही है.

Contract workers in Ranchi
झारखंड मंत्रालय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 1, 2025 at 3:43 PM IST

3 Min Read

रांचीः राज्य में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है. राज्य सरकार के वित्त विभाग ने ऐसे कर्मचारियों की अद्यतन स्थिति और नियमितीकरण पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का आकलन शुरू कर दिया है. इस संदर्भ में वित्त विभाग ने गठित समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारियों को नामित किया है.

राज्य सरकार के संयुक्त सचिव राजेश बाखला के हस्ताक्षर से जारी पत्र के अनुसार संबंधित विभाग बैठक की तिथि, स्थान और समय की सूचना वित्त विभाग के संबंधित पदाधिकारी को उनके कार्यालय के पते पर ससमय भेजेंगे, साथ ही अपने अधीनस्थ राज्य स्तरीय कार्यालय को इस पत्र की एक प्रति भेजते हुए निर्देशित करेंगे.

झारखंड मंत्रालय झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष (Etv Bharat)

नियमितीकरण के लिए आकलन की जिम्मेदारी पदाधिकारियों को दी गई

जारी पत्र के अनुसार संयुक्त सचिव पंकज कुमार सिंह को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मंत्रिमंडल विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं अनिल कुमार यादव को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, ऊर्जा विभाग, वाणिज्यकर विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और ग्रामीण विभाग दिया गया है. इसी तरह से राज्य सरकार के सभी 42 विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण के लिए आकलन करने की जिम्मेदारी 06 पदाधिकारियों को दी गई है.

राज्यभर में 1.60 लाख संविदा, दैनिक भत्ता एवं आउटसोर्सिंग पर हैं कर्मचारी

राज्य सरकार के कार्यालयों में करीब 1.60 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो या तो संविदा पर हैं या दैनिक भत्ता या आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं. इनकी सेवा सचिवालय से लेकर प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर स्थित सरकारी कार्यालय में ली जाती है. जाहिर तौर पर इन कर्मचारियों में सरकार के द्वारा नियमितीकरण के लिए की गई पहल से खुशी है.

इस बार दशहरा और दीपावली इन कर्मचारियों के लिए होगा खास

झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने इसकी सराहना करते हुए कहा है कि लंबे समय से ये कर्मचारी अपनी सेवा देते रहे हैं और महासंघ के द्वारा लगातार मांग की जाती रही है. ऐसे में सरकार के द्वारा की जा रही इस पहल से हमें उम्मीद है कि दशहरा और दीपावली इस बार इन कर्मचारियों के लिए खास होगा.

उन्होंने कहा कि वित्त विभाग के द्वारा जिस तरह से पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है औेर निर्देशित कियाे गया है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपे, इससे लगता है कि सरकार इस मामले में गंभीर है और इसका परिणाम सुखद होगा.

ये भी पढ़ें-

HEC के सप्लाई कामगारों का आउटसोर्सिंग के खिलाफ प्रदर्शन, श्रम मंत्री से मुलाकात के बाद मिला त्रिपक्षीय वार्ता का आश्वासन

HEC में आउटसोर्सिंग का विरोध तेज, कर्मचारी बोले- नहीं भरेंगे एजेंसी का फॉर्म

धनबाद में बीसीसीएल आउटसोर्सिंग की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

रांचीः राज्य में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है. राज्य सरकार के वित्त विभाग ने ऐसे कर्मचारियों की अद्यतन स्थिति और नियमितीकरण पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का आकलन शुरू कर दिया है. इस संदर्भ में वित्त विभाग ने गठित समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारियों को नामित किया है.

राज्य सरकार के संयुक्त सचिव राजेश बाखला के हस्ताक्षर से जारी पत्र के अनुसार संबंधित विभाग बैठक की तिथि, स्थान और समय की सूचना वित्त विभाग के संबंधित पदाधिकारी को उनके कार्यालय के पते पर ससमय भेजेंगे, साथ ही अपने अधीनस्थ राज्य स्तरीय कार्यालय को इस पत्र की एक प्रति भेजते हुए निर्देशित करेंगे.

झारखंड मंत्रालय झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष (Etv Bharat)

नियमितीकरण के लिए आकलन की जिम्मेदारी पदाधिकारियों को दी गई

जारी पत्र के अनुसार संयुक्त सचिव पंकज कुमार सिंह को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मंत्रिमंडल विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं अनिल कुमार यादव को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, ऊर्जा विभाग, वाणिज्यकर विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और ग्रामीण विभाग दिया गया है. इसी तरह से राज्य सरकार के सभी 42 विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण के लिए आकलन करने की जिम्मेदारी 06 पदाधिकारियों को दी गई है.

राज्यभर में 1.60 लाख संविदा, दैनिक भत्ता एवं आउटसोर्सिंग पर हैं कर्मचारी

राज्य सरकार के कार्यालयों में करीब 1.60 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो या तो संविदा पर हैं या दैनिक भत्ता या आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं. इनकी सेवा सचिवालय से लेकर प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर स्थित सरकारी कार्यालय में ली जाती है. जाहिर तौर पर इन कर्मचारियों में सरकार के द्वारा नियमितीकरण के लिए की गई पहल से खुशी है.

इस बार दशहरा और दीपावली इन कर्मचारियों के लिए होगा खास

झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने इसकी सराहना करते हुए कहा है कि लंबे समय से ये कर्मचारी अपनी सेवा देते रहे हैं और महासंघ के द्वारा लगातार मांग की जाती रही है. ऐसे में सरकार के द्वारा की जा रही इस पहल से हमें उम्मीद है कि दशहरा और दीपावली इस बार इन कर्मचारियों के लिए खास होगा.

उन्होंने कहा कि वित्त विभाग के द्वारा जिस तरह से पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है औेर निर्देशित कियाे गया है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपे, इससे लगता है कि सरकार इस मामले में गंभीर है और इसका परिणाम सुखद होगा.

ये भी पढ़ें-

HEC के सप्लाई कामगारों का आउटसोर्सिंग के खिलाफ प्रदर्शन, श्रम मंत्री से मुलाकात के बाद मिला त्रिपक्षीय वार्ता का आश्वासन

HEC में आउटसोर्सिंग का विरोध तेज, कर्मचारी बोले- नहीं भरेंगे एजेंसी का फॉर्म

धनबाद में बीसीसीएल आउटसोर्सिंग की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

For All Latest Updates

TAGGED:

JOINT SECRETARY RAJESH BAKHLAOUTSOURCING WORKERSआउटसोर्सिंग कर्मचारीJHARKHAND GOVERNMENTCONTRACT WORKERS IN RANCHI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.