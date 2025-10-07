ETV Bharat / state

एसटी स्टूडेंट्स बनेंगे डॉक्टर और इंजीनियर! कोटा की संस्था देगी कोचिंग, कल्याण आयुक्त के साथ मंत्री ने किया मंथन

रांचीः झारखंड के 300 एसटी छात्र-छात्राओं को हर साल डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की दिशा में कल्याण विभाग ने कदम बढ़ा दिया है. विभाग ने मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने के लिए कोटा की कोचिंग संस्था मोशन का सेलेक्शन कर लिया है. यह संस्था हिंदपीढ़ी में मौजूद कल्याण विभाग के तीन भवनों में 300 छात्र-छात्राओं को रेजिडेंशियल कोचिंग देगी. अब यह तय करना है कि पूरे राज्य से कैसे 300 मेधावी एसटी छात्र-छात्राओं का चयन किया जाए. इसको लेकर कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी के साथ लंबी मीटिंग की है.

कल्याण आयुक्त के साथ मंत्री ने की समीक्षा

कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी ने ईटीवी भारत को बताया कि स्टूडेंट्स की चयन प्रक्रिया तय करने के लिए विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है. लगातार मंथन का दौर चल रहा है. कई सुझाव आए हैं. कोशिश है कि दीपावली के पहले इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए. उन्होंने बताया कि टेंडर के जरिए राजस्थान के कोटा के प्रसिद्ध मोशन संस्थान का चयन हुआ है. लिहाजा, आने वाले कुछ समय के भीतर हिंदपीढ़ी स्थित तीन भवनों में रेजिडेंशियल कोचिंग शुरू कर दी जाएगी.

एक बैच पर कितना खर्च आएगा

एक आकलन के मुताबिक 300 स्टूडेंट्स को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के बदले कल्याण विभाग को हर साल करीब 3 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. इस हिसाब से एक स्टूडेंट पर सरकार तकरीबन 1 लाख रु. प्रतिवर्ष सिर्फ कोचिंग मद में खर्च करेगी. इसके अलावा रेजिडेंशियल कैंपस में भोजन से लेकर तमाम सुविधाएं निशुल्क मुहैया कराई जाएगी.

मोशन संस्था की खासियत

राजस्थान के कोटा स्थित राजीव गांधी नगर में इस संस्था का कॉर्पोरेट सेंटर है. कोटा में इस संस्थान के कई रेसिडेंशियल सेंटर्स हैं जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाती है. इसके देश के तमाम बड़े शहरों में 80 स्टडी सेंटर हैं. संस्थान का दावा है कि उसके पास 18 वर्षों का कोचिंग का अनुभव है. इस दौरान 10 लाख से ज्यादा छात्रों ने कोचिंग का लाभ उठाया है. यह संस्थान एआई समेत सभी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर छात्रों को तैयार करता है.

11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को दी जाएगी कोचिंग