पलामूः झारखंड के पूर्व सीएम सह भाजपा नेता रघुवर दास ने झारखंड सरकार पाए गंभीर आरोप लगाया है. रघुवर दास ने कहा है कि सिंडिकेट झारखंड सरकार चला रही है.

दरअसल, गुरुवार को भाजपा नेता रघुवर दास पलामू पहुंचे. रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह के पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विभाग संचालक ध्रुव नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पहुंचे थे.

पलामू सर्किट हाउस में रघुवर दास ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान बीजेपी नेता ने झारखंड सरकार पर गई गंभीर आरोप लगाए और सूर्या हांसदा एनकाउंटर को लेकर कई सवाल भी उठाए. पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि झारखंड की सरकार को सिंडिकेट चल रही है, कोयला सिंडिकेट हो बालू सिंडिकेट हो या पत्थर सिंडिकेट. सूर्या हांसदा मामला भी सिंडिकेट से ही जुड़ा हुआ है. राज्य सरकार को चाहिए सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच अविलंब सीबीआई को सौंप दे.

मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि राज्य में कई तरह की किल्लत है. दिशोम गुरु शिबू सोरेन के गम में पूरा राज्य डूबा हुआ था इसी दौरान सूर्या हांसदा कांड हुआ है. विधानसभा में गुरुजी को भारत देने का प्रस्ताव पारित हो गया है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार में इसे भेजा जाएगा.

रघुवर दास ने मीडिया के साथ कई बिंदुओं पर बातचीत की. बिहार चुनाव पर बोलते हुए रघुवर दास ने कहा कि देश की जनता विकास की राजनीति करती है वही वजह है कि लगातार तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है.

