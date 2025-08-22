ETV Bharat / state

दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर राजधानी में बनेगा स्मृति स्थल, जमीन चिन्हित करने में जुटी राज्य सरकार - SHIBU SOREN MEMORIAL

राजधानी रांची में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर स्मृति स्थल बनाने की तैयारी में राज्य सरकार जुट गयी है.

Jharkhand government preparing to identify land to build memorial in Ranchi in name of Dishom Guru Shibu Soren
दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पोस्टर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 22, 2025 at 11:44 AM IST

रांचीः दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर राज्य सरकार भव्य स्मृति पार्क बनाने का निर्णय लिया है. विधानसभा परिसर में इसकी औपचारिक घोषणा नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने की है. उन्होंने कहा कि राजधानी रांची में दिशोम गुरु के जीवन से संबंधित स्मृति पार्क बनाया जाएगा इसके लिए जमीन चिन्हित किया जा रहा है. जल्द ही स्थान का चयन करके इसे मूर्तरूप देने का काम किया जाएगा ताकि यहां आनेवाले बाहर के लोग भी दिशोम गुरु के जीवन और उनके संघर्ष को जान सके.

विधानसभा परिसर में पूरक मानसून सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है. स्मृति पार्क में गुरुजी की आदमकद प्रतिमा, उनके संघर्ष और आंदोलन से जुड़ी तस्वीर के साथ पार्क और हॉल का निर्माण होगा. जिससे यहां आनेवाले पर्यटकों को आसानी से गुरुजी शिबू सोरेन के बारे में जानकारी मिल सके.

जानकारी देते नगर विकास मंत्री (ETV Bharat)

नगर विकास ने आवास बोर्ड से मांगी जमीन

दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर स्मृति पार्क राजधानी रांची के हरमू रोड स्थित बाईपास में बनाए जाने की संभावना है. प्रस्तावित निर्माण स्थल के लिए नगर विकास विभाग ने झारखंड राज्य आवास बोर्ड से जमीन मांगी है. आवास बोर्ड ने जमीन चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया है. आवास बोर्ड जल्द ही नगर विकास विभाग को जमीन मुहैया कराएगा. संभावना है कि रांची के बाईपास रोड में डीपीएस स्कूल के पास स्थित भुसूर मौजा में गुरुजी का स्मृति स्थल बनाए जाने पर मुहर लग जाए.

इस मुख्य मार्ग पर स्थित भुसूर मौजा में कई एकड़ जमीन खाली पड़ी है. हालांकि इसके लिए अंतिम मुहर कैबिनेट के निर्णय के बाद होगा जिसमें इसके निर्माण पर होनेवाले खर्च एवं अन्य राशि निर्धारित होगी.

