ETV Bharat / state

खास महाल जमीन के लीज नवीकरण के दर में लोगों को मिलेगी राहत! झारखंड में सबसे अधिक पलामू में लीज धारक

पलामू में खास महाल जमीन के लीज धारकों को बड़ी राहत मिल सकती है. सरकार लीज नवीकरण की दर में संशोधन कर सकती है.

Jharkhand government may revise the lease renewal rates for Khas Mahal land
पलामू समाहरणालय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2025 at 9:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः खास महाल जमीन के लीज धारकों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है. झारखंड सरकार लीज नवीकरण के दर में संशोधन कर सकती है. पूरे राज्य में सबसे अधिक पलामू के मेदिनीनगर में खास महाल जमीन के लिए धारक हैं. मेदिनीनगर में करीब 1600 एकड़ जमीन खास महाल की है, जबकि 1895 लोग लीज धारक हैं. 40 वर्षों से भी अधिक समय से लीज धारकों का नवीकरण लंबित है.

खास महाल जमीन के लीज की दर काफी अधिक है, जबकि समय-समय पर पलामू के इलाके में खास महाल को फ्री होल्ड करने को लेकर आंदोलन होते रहा है. पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज विभिन्न मौके पर मुख्यमंत्री एवं राज्य के विभिन्न मंत्रियों से खास महाल को लेकर बातचीत करते रहा है और दर को लेकर आवाज उठाते रहा है.

पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आनंद शंकर ने कहा कि झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर खास महाल जमीन के मामले को काफी अच्छे ढंग से समझते हैं. पूरे मामले में वित्त मंत्री राधा लकृष्ण किशोर से बातचीत की गई है और वित्त मंत्री पहल कर रहे हैं.

आनंद शंकर ने बताया कि लीज नवीकरण के दर में संशोधन किया जा रहा है, रेजिडेंशियल लीज का नवीकरण का दर दो प्रतिशत रखा गया था अब इसे 0.5 प्रतिशत किया जा रहा है, जबकि कमर्शियल लीज का दर 5 प्रतिशत से घटकर 2.5 प्रतिशत किया जा रहा है. ट्रेसपासर के मामले में नॉमिनल चार्ज लिया जाएगा.

दरअसल मुगलों के शासनकाल में खासमहाल की जमीन प्रचलन में आया था. बाद में यह ब्रिटिश क्राउन से जुड़ गया था. खासमहाल जमीन सरकार की होती है जो 30 से 99 वर्ष के लिए लीज पर दी जाती है. यह जमीन बेचा नहीं जा सकता है बल्कि सरकार की अनुमति से ट्रांसफर किया जाता है.

ये भी पढ़ेंः

हजारीबाग खास महल जमीन घोटाला, आईएएस अधिकारी समेत कई की जमानत याचिका खारिज

हजारीबाग: जिला प्रशासन ने किया टीम का गठन, खास महल जमीन की लीज नवीनीकरण की देगी जानकारी

For All Latest Updates

TAGGED:

JHARKHAND GOVERNMENTLEASE RENEWAL RATESRENEWAL RATES FOR KHAS MAHAL LANDखास महाल जमीनKHAS MAHAL LAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.