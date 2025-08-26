पलामूः झारखंड के मोस्ट वांटेड माओवादी कमांडर बाबूलाल उर्फ बबलू राम पर सरकार द्वारा इनाम की राशि बढ़ाई गयी है. बाबूलाल माओवादीयों का दस्ता सदस्य हुआ करता था लेकिन माओवादीयों में उसे एरिया कमांडर बनाया है. बाबूलाल उर्फ बबलू राम बिहार के अरवल के किंजर थाना क्षेत्र के निरखपुर गांव का रहने वाला है.

बबलू राम माओवादियों के बाल दस्ते में शामिल हुआ था और पिछले दो दशक से बूढापहाड़ के इलाके में सक्रिय है. पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम ने बताया कि झारखंड सरकार द्वारा बाबूलाल उर्फ उर्फ बबलू पर इनाम की राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है.

जानकारी देते पलामू रेंज के डीआईजी (ETV Bharat)

बाबूलाल उर्फ बबलू पर एक लाख का इनाम घोषित किया गया था. जानकारी के अनुसार बबलू बूढ़ापहाड़ की इलाके में पिछले दो दशक से सक्रिय है और कई बड़े नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है. बाबूलाल एक करोड़ के दिवंगत माओवादी देवकुमार सिंह उर्फ अरविंद के करीब था, अरविंद के साथ वह माओवादी दस्ते में शामिल हुआ था.

अरविंद की मौत के बाद बाबूलाल विमल और नवीन यादव के नजदीक था. दोनों के आत्मसमर्पण के बाद बाबूलाल ईनामी माओवादी कमांडर छोटू खरवार के दस्ते में शामिल हुआ था. छोटू खरवार के मारे जाने के बाद वह मनीष यादव के साथ था.

हाल के दिनों में बाबूलाल उर्फ बबलू 10 लाख के इनामी माओवादी कमांडर मृत्युंजय भुईयां के दस्ते का सदस्य है. पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम ने बताया कि बाबूलाल उर्फ बबलू पर इनाम की राशि बढ़ाई गयी है. पुलिस और सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रही है साथ ही साथ है आग्रह कर रही है कि वे मुख्यधारा में शामिल हों और सरकार की योजना नई दिशा का लाभ उठाएं.

