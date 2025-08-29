ETV Bharat / state

क्या रुकेगी कोचिंग संस्थानों की मनमानी, केंद्र के बाद राज्य सरकार की तैयारी, सियासत जारी - JHARKHAND COACHING CENTER BILL 2025

झारखंड सरकार ने कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित किया है.

Jharkhand Coaching Center Bill 2025
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 29, 2025 at 5:33 PM IST

4 Min Read

रांची: कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए सरकारी अंकुश हाल के वर्षों में तेज हुआ है. जनवरी 2024 में केंद्र सरकार द्वारा कोचिंग सेंटर पंजीकरण और विनियमन दिशा निर्देश 2024 के जरिए इन पर बंदिश लगाई गई. अब राज्य सरकार झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक-2025 के तहत नकेल कसने की कोशिश में है.

युवाओं को मिलेगी बड़ी राहत

केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाई गईं गाइडलाइन को देखें तो बहुत कुछ समानता है, हालांकि झारखंड सरकार के द्वारा सदन से पारित विधेयक केंद्र की तुलना में अधिक सख्त दिख रहा है. राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि शुल्क निर्धारण से लेकर कोचिंग संस्थानों के द्वारा दी जाने वाली सुविधा की देख-रेख के लिए बनी कमेटी इस पर नजर रखेगी. जाहिर तौर पर भारी भरकम शुल्क देने के बावजूद छात्रों को उस अनुपात में शैक्षणिक सुविधा नहीं मिलने से सवाल उठना लाजिमी है.

जानकारी देते जेएमएम प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता (Etv Bharat)

रिजल्ट ओरिएंटेड का दावा करने वाले ऐसे कोचिंग संस्थानों में सबसे ज्यादा आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल, क्लैट (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) से लेकर यूपीएससी, राज्य प्रशासनिक सेवा सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाखों रुपये लिए जाते हैं. ऐसे में इस विधेयक के राज्यपाल से मंजूरी मिल जाने के बाद झारखंड के युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी.

केंद्र सरकार के कोचिंग सेंटर पंजीकरण और विनियमन दिशा निर्देश 2024' में ये हैं प्रावधान

केंद्र सरकार के 'कोचिंग सेंटर पंजीकरण और विनियमन दिशा निर्देश 2024' में छात्र हित में कई प्रावधान किए गए हैं. 18 जनवरी, 2024 को, भारत सरकार ने कोचिंग सेंटरों के लिए नए नियमों और विनियमों का एक सेट जारी किया था, जिसमें छात्रों और कोचिंग उद्योग के लिए एक नहीं, बल्कि कई प्रावधान हैं. नियम के अनुसार, भारत के किसी भी राज्य के किसी भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान को 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रवेश देने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा शुल्क निर्धारण, शैक्षणिक सुविधा को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं.

झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक-2025 के प्रावधान

झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक-2025 के तहत राज्य में 50 छात्रों से अधिक संख्या वाले कोचिंग संस्थानों के लिए सरकार ने कानून बनाया है. इसके तहत संस्थान की स्थापना के लिए अब छह महीने में पांच वर्ष के लिए पांच लाख रुपये बैंक गारंटी के रूप में जमा करने होंगे. अलग-अलग सेंटर के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन होगा.

हर सेंटर में एक मनोचिकित्सक रखना जरूरी होगा

नियंत्रण के लिए जिला व राज्य स्तर पर रेगुलेटरी कमेटी बनायी जाएगी. रजिस्ट्रेशन के लिए एप तैयार किया जाएगा और नियमावली तैयार होगी. इसके अलावा कोचिंग संस्थानों में 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को पढ़ाने से पहले अभिभावक की अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा 1000 से अधिक छात्रों की संख्या वाले सेंटर में एक मनोचिकित्सक रखना होगा.

हर सेंटर को निर्धारित शुल्क, कोर्स, ट्यूटर, आधारभूत संरचना आदि की विस्तृत जानकारी रेगुलेटरी कमेटी तथा अपने वेब पोर्टल पर नियमित रूप से देनी होगी. शिकायत के लिए सेल का गठन करना होगा. विद्यार्थी को बैठने के लिए कम से कम एक वर्ग मीटर की जगह देनी होगी. संस्थान सुबह 6 बजे से अधिकतम रात 9 बजे तक ही संचालित होंगे.

कोचिंग संस्थानों पर अंकुश को लेकर सियासत जारी

कोचिंग संस्थानों पर लगाए जा रहे अंकुश पर सियासत जारी है. जेएमएम ने इसे छात्र हित में लिया गया फैसला बताया है तो प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार से पहले स्कूल, कॉलेजों के शैक्षणिक माहौल ठीक करने को कहा है. जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे के अनुसार इस बिल से कोचिंग संस्थानों द्वारा की जा रही मनमानी शुल्क पर अंकुश लगेगा और विद्यार्थी के साथ साथ उनके अभिभावक दोहन से बचेंगे.

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा कहते हैं कि नियम बना देने से नहीं बल्कि उसका ठीक से पालन हो इसे सुनिश्चित करना होगा. केंद्र और राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए नियम बनाए हैं, इसे गंभीरता से पालन कराना होगा.

ये भी पढ़ें-

झारखंड में अब कोचिंग संस्थानों की नहीं चलेगी मनमानी, विद्यार्थियों के हितों का रखना होगा ध्यान, वरना 10 लाख तक का जुर्माना

CCPA का कोचिंग सेंटर पर सख्त एक्शन, आईआईटीयन प्रशिक्षण केंद्र पर तीन लाख रुपये का जुर्माना

सीजीएल परीक्षा विवाद: दो कोचिंग संस्थान और चार अभ्यर्थियों से JSSC ने मांगा स्पष्टीकरण

रांची: कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए सरकारी अंकुश हाल के वर्षों में तेज हुआ है. जनवरी 2024 में केंद्र सरकार द्वारा कोचिंग सेंटर पंजीकरण और विनियमन दिशा निर्देश 2024 के जरिए इन पर बंदिश लगाई गई. अब राज्य सरकार झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक-2025 के तहत नकेल कसने की कोशिश में है.

युवाओं को मिलेगी बड़ी राहत

केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाई गईं गाइडलाइन को देखें तो बहुत कुछ समानता है, हालांकि झारखंड सरकार के द्वारा सदन से पारित विधेयक केंद्र की तुलना में अधिक सख्त दिख रहा है. राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि शुल्क निर्धारण से लेकर कोचिंग संस्थानों के द्वारा दी जाने वाली सुविधा की देख-रेख के लिए बनी कमेटी इस पर नजर रखेगी. जाहिर तौर पर भारी भरकम शुल्क देने के बावजूद छात्रों को उस अनुपात में शैक्षणिक सुविधा नहीं मिलने से सवाल उठना लाजिमी है.

जानकारी देते जेएमएम प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता (Etv Bharat)

रिजल्ट ओरिएंटेड का दावा करने वाले ऐसे कोचिंग संस्थानों में सबसे ज्यादा आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल, क्लैट (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) से लेकर यूपीएससी, राज्य प्रशासनिक सेवा सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाखों रुपये लिए जाते हैं. ऐसे में इस विधेयक के राज्यपाल से मंजूरी मिल जाने के बाद झारखंड के युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी.

केंद्र सरकार के कोचिंग सेंटर पंजीकरण और विनियमन दिशा निर्देश 2024' में ये हैं प्रावधान

केंद्र सरकार के 'कोचिंग सेंटर पंजीकरण और विनियमन दिशा निर्देश 2024' में छात्र हित में कई प्रावधान किए गए हैं. 18 जनवरी, 2024 को, भारत सरकार ने कोचिंग सेंटरों के लिए नए नियमों और विनियमों का एक सेट जारी किया था, जिसमें छात्रों और कोचिंग उद्योग के लिए एक नहीं, बल्कि कई प्रावधान हैं. नियम के अनुसार, भारत के किसी भी राज्य के किसी भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान को 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रवेश देने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा शुल्क निर्धारण, शैक्षणिक सुविधा को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं.

झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक-2025 के प्रावधान

झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक-2025 के तहत राज्य में 50 छात्रों से अधिक संख्या वाले कोचिंग संस्थानों के लिए सरकार ने कानून बनाया है. इसके तहत संस्थान की स्थापना के लिए अब छह महीने में पांच वर्ष के लिए पांच लाख रुपये बैंक गारंटी के रूप में जमा करने होंगे. अलग-अलग सेंटर के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन होगा.

हर सेंटर में एक मनोचिकित्सक रखना जरूरी होगा

नियंत्रण के लिए जिला व राज्य स्तर पर रेगुलेटरी कमेटी बनायी जाएगी. रजिस्ट्रेशन के लिए एप तैयार किया जाएगा और नियमावली तैयार होगी. इसके अलावा कोचिंग संस्थानों में 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को पढ़ाने से पहले अभिभावक की अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा 1000 से अधिक छात्रों की संख्या वाले सेंटर में एक मनोचिकित्सक रखना होगा.

हर सेंटर को निर्धारित शुल्क, कोर्स, ट्यूटर, आधारभूत संरचना आदि की विस्तृत जानकारी रेगुलेटरी कमेटी तथा अपने वेब पोर्टल पर नियमित रूप से देनी होगी. शिकायत के लिए सेल का गठन करना होगा. विद्यार्थी को बैठने के लिए कम से कम एक वर्ग मीटर की जगह देनी होगी. संस्थान सुबह 6 बजे से अधिकतम रात 9 बजे तक ही संचालित होंगे.

कोचिंग संस्थानों पर अंकुश को लेकर सियासत जारी

कोचिंग संस्थानों पर लगाए जा रहे अंकुश पर सियासत जारी है. जेएमएम ने इसे छात्र हित में लिया गया फैसला बताया है तो प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार से पहले स्कूल, कॉलेजों के शैक्षणिक माहौल ठीक करने को कहा है. जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे के अनुसार इस बिल से कोचिंग संस्थानों द्वारा की जा रही मनमानी शुल्क पर अंकुश लगेगा और विद्यार्थी के साथ साथ उनके अभिभावक दोहन से बचेंगे.

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा कहते हैं कि नियम बना देने से नहीं बल्कि उसका ठीक से पालन हो इसे सुनिश्चित करना होगा. केंद्र और राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए नियम बनाए हैं, इसे गंभीरता से पालन कराना होगा.

ये भी पढ़ें-

झारखंड में अब कोचिंग संस्थानों की नहीं चलेगी मनमानी, विद्यार्थियों के हितों का रखना होगा ध्यान, वरना 10 लाख तक का जुर्माना

CCPA का कोचिंग सेंटर पर सख्त एक्शन, आईआईटीयन प्रशिक्षण केंद्र पर तीन लाख रुपये का जुर्माना

सीजीएल परीक्षा विवाद: दो कोचिंग संस्थान और चार अभ्यर्थियों से JSSC ने मांगा स्पष्टीकरण

For All Latest Updates

TAGGED:

NEW RULES FOR COACHING CENTERSझारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025JHARKHAND COACHING CENTERझारखंड में कोचिंग संस्थानJHARKHAND COACHING CENTER BILL 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.