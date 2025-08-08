रांचीः झारखंड सरकार ने राज्य के उन बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने की एक बड़ी योजना शुरू की है, जो किसी कारण से पढ़ाई छोड़ चुके हैं. राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत चल रही इस पहल में 6 से 18 साल के उन बच्चों को लक्ष्य बनाया गया है जो स्कूल से बाहर हैं.

इस काम में सरकार गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और कॉर्पोरेट सेक्टर (CSR यूनिट) से सहयोग लेना चाहती है. खास बात यह है कि यह सहयोग बिलकुल गैर-वित्तीय (Non-Financial Basis) होगा यानी सरकार इनसे पैसों की मांग नहीं कर रही, बल्कि काम में भागीदारी चाहती है.



पहचान से लेकर स्कूल में दाखिले और खास पढ़ाई तक

इस योजना के तहत सबसे पहले राज्यभर में स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान (चिन्हीकरण) की जाएगी. फिर उन्हें नजदीकी स्कूलों में नामांकित किया जाएगा. क्योंकि बहुत से बच्चों ने लंबे समय से पढ़ाई नहीं की है, इसलिए उन्हें RTE (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत विशेष शिक्षण कार्यक्रम के जरिए पढ़ाई में वापस लाने का प्रयास होगा.



इस अभियान में भागीदार बनने वाले संगठन सरकार के पहले से चल रहे कार्यक्रमों जैसे कि प्रयास कार्यक्रम और जीरो ड्रॉप आउट पंचायत योजना से भी जुड़ सकेंगे.



रांची में बनेगा राज्य स्तरीय निगरानी केंद्र

इस पूरे अभियान की निगरानी और समन्वय के लिए रांची स्थित झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय (JEPC) में एक राज्य स्तरीय PMU (Project Monitoring Unit) कोषांग बनाया जाएगा. इस टीम में सरकारी प्रतिनिधियों के साथ-साथ NGO और कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. यह टीम योजना की दिशा तय करेगी, मॉनिटरिंग करेगी और जरूरी फैसले भी लेगी.



इच्छुक संगठनों से 18 अगस्त तक पंजीकरण की अपील

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य और देश भर के उन संगठनों व कंपनियों से अपील की है जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं. ऐसे सभी इच्छुक संगठन 18 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन लिंक के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं. परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन ने बताया कि RTE (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत विशेष शिक्षण कार्यक्रम के जरिए पढ़ाई में वापस लाने का यह प्रयास है.

इन पंजीकृत संगठनों के साथ 22 अगस्त 2025 को बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता राज्य परियोजना निदेशक करेंगे. इस बैठक में योजना की विस्तृत जानकारी दी जाएगी और यह तय होगा कि कौन संस्था किस स्तर (विद्यालय/प्रखंड/जिला) पर काम करेगी.

शिक्षा से जुड़ना हर बच्चे का अधिकार

सरकार का मानना है कि हर बच्चे को शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए और समाज के सभी हिस्सों को इसमें भूमिका निभानी चाहिए. स्कूल से बाहर बच्चों को दोबारा मुख्यधारा में लाना एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है. झारखंड की यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति और समग्र शिक्षा अभियान की सोच को जमीन पर उतारने की दिशा में एक ठोस कदम है.

ये भी पढ़ेंः

धनबाद में शिक्षा का हाल बेहाल, स्टूडेंट 112 और टीचर एक, ऐसे कैसे संवरेगा नौनिहालों का भविष्य

थाना प्रभारी ने नक्सल इलाके के बच्चों को पढ़ाई केमिस्ट्री, कभी नक्सली स्कूल में पोस्टर चिपकाकर जारी करते थे फरमान

गिरिडीह के कई सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर, चिन्हित 35 बिल्डिंग गिराने की तैयारी में विभाग