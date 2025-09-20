झारखंड सरकार के कर्मचारियों का हुंकार, रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष करने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर महाजुटान
सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने सहित अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर रांची में झारखंड सरकार के कर्मचारियों का जुटान हुआ.
रांची : झारखंड सरकार के कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष करने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर हुंकार भरा. झारखंड ऑफिसर टीचर्स एंड एम्प्लॉई फेडरेशन यानी झारोटैफ के बैनर तले जिला स्कूल मैदान में कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन आयोजित हुआ. जिसमें सरकार से सरकारी कर्मचारियों के बीच विषमता को दूर करने की मांग की गई. कर्मचारियों के इस महाजुटान को मंत्री सुदिव्य कुमार, मंत्री दीपक बिरुवा, राज्यसभा सांसद महुआ माजी आदि ने संबोधित किया.
मंत्री सुदिव्य कुमार ने सरकारी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान के किसी सरकारों का कर्मचारियों से अन्योन्याश्रय संबंध है तो वह हमें आ कर बता दीजिएगा. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार इस बात की आलोचना का पात्र बनी कि वह कर्मचारियों से डरती है. जबकि हमारे मुख्यमंत्री का कहना था कि ना हमारे कर्मचारी हमारे अधीन हैं और ना ही हम उनसे डरते हैं. झारखंड के कर्मचारी यहां के बेटे-बेटियां हैं, जिनके हक और अधिकार की रक्षा करना हेमंत सरकार का काम है.
इस मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने सरकार के प्रति कर्मचारियों के विश्वास की सराहना की. उन्होंने कहा कि आपकी मांगों को हमलोग सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे. संकल्प महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के प्रति संजिदा है और इन मांगों पर जरूर विचार किया जाएगा.
मंत्री से मिले आश्वासन से कर्मचारी गदगद
झारोटैफ द्वारा आयोजित इस संकल्प महासम्मेलन में राज्य सरकार के मंत्रियों से मिले आश्वासन से कर्मचारी खुश दिखे. प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने उम्मीद जताते हुए कहा कि आने वाले समय में सरकार हमारी प्रमुख चार मांगें जिसमें सेवानिवृत्त 60 साल के स्थान पर 62 साल करने के अलावे शिक्षकों को एमएसीपी, शिशू शिक्षण भत्ता और एनपीएस में जमा राशि वापस लाने जैसी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए लागू करने का काम करेगी.
झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने मंत्रियों के सकारात्मक रुख की सराहना की. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि दीपावली और छठ तक सरकार जरूर इन मांगों पर विचार करते हुए कुछ निर्णय लेगी. बहरहाल, ओल्ड पेंशन स्कीम, मेडिकल इंश्योरेंस सहित हेमंत सरकार द्वारा पिछले कार्यकाल में अन्य सुविधाओं को लागू करने से कर्मचारी उत्साहित हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार इन मांगों पर भी सकारात्मक कदम जरूर उठाएगी.
