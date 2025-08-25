रांची: चालू वित्तीय वर्ष में शराब बेचकर राज्य सरकार 4000 करोड़ कमाएगी. लॉटरी के जरिए शराब की दुकानों के आवंटन के बाद, राज्य सरकार ने नई उत्पाद नीति के तहत 1 सितंबर से शराब बेचने की तैयारी शुरू कर दी है. उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद के अनुसार, हमने पिछले 24 सालों से उत्पाद विभाग के प्रति लोगों का नजरिया बदलने का काम किया है.

उन्होंने दावा किया कि लॉटरी के जरिए पूरी पारदर्शिता के साथ दुकानों की नीलामी हुई है और कहीं से कोई उंगली नहीं उठी है और निश्चित रूप से राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा. हमने उत्पाद विभाग के प्रति लोगों के उस नज़रिए को भी दूर करने का काम किया है जो हमेशा उसे संदेह की नजर से देखते थे. उन्होंने कहा कि पिछली बार 2700 करोड़ का राजस्व मिला था, इस बार 4000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने आगे कहा कि पिछली बार 2709 करोड़ मिले थे, इस बार सबका सहयोग रहा तो 4100 करोड़ मिलेंगे.

उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद का बयान (ईटीवी भारत)

रांची में 150 खुदरा दुकानों की नीलामी से 6,18,86,280 रुपये की आय

नए उत्पाद नियमों के तहत, रांची जिले में 150 खुदरा उत्पाद दुकानों का आवंटन हाल ही में ई-लॉटरी के माध्यम से किया गया, जिसमें सर्वाधिक 1752 आवेदकों ने भाग लिया. इससे सरकार को आवेदन शुल्क के रूप में छह करोड़ अठारह लाख छियासी हजार दो सौ अस्सी रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, रांची जिले में उत्पाद शुल्क राजस्व के रूप में न्यूनतम गारंटी राजस्व के रूप में 736 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत 01 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक की शेष अवधि में एमजीआर के रूप में 449 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है.

