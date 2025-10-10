ETV Bharat / state

तमिलनाडु की एक कंपनी में बंधक झारखंड की दो बच्चियों की सकुशल हुई वापसी, सीएम के संज्ञान लेने पर हरकत में आया सिस्टम

झारखंड की दो लड़कियों को तमिलनाडु में बंधक बना लिया गया था. सीएम के संज्ञान के बाद उन्हें सुरक्षित वापस लाया गया.

jharkhand-girls-hostage-in-tamil-nadu-return-safely
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 10, 2025 at 1:25 PM IST

2 Min Read
रांची: तमिलनाडु की एक कंपनी द्वारा बंधक बनाई गई पूर्वी सिंहभूम की दो लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया है. सीएम हेमंत सोरेन के संज्ञान लेने के बाद जमशेदपुर पुलिस की पहल से संभव हो पाया है.

इस मामले को पोटका के झामुमो विधायक संजीव सरदार ने उठाया था. उन्होंने एक्स पर सीएम हेमंत सोरेन, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और जमशेदपुर पुलिस को टैग कर दो बच्चियों की सकुशल वापसी का आग्रह किया था.

नौकरी से मना करने पर बनाया गया था बंधक

पूर्वी सिंहभूम के सुंदरनगर थानाक्षेत्र के बायंगबिल निवासी कृष्णा जोंको ने उपायुक्त को आवेदन दिया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी और भांजी को तमिलनाडु में एक कंपनी ने जबरन बंधक बनाकर रखा है. कंपनी का पता कोयंबटूर के कोल्लुपालयम अरासुर स्थित Quantam Knits 0 A Unit of KPR Mill Limited बताया गया था.

उन्होंने कहा कि एक रिश्तेदर ने दोनों बच्चियों को नौकरी दिलाने के लिए 22 जुलाई को उस कंपनी में ले गया था. दोनों बच्चियों ने वहां कुछ दिन काम भी किया. लेकिन जब नौकरी छोड़ने की इच्छा जताई तो बंधकर बनाकर रख लिया गया. बच्चियां घर लौटना चाह रहीं थीं, लेकिन कंपनी प्रबंधन ऐसा नहीं करने दे रहा था.

सीएम का निर्देश मिलते ही हरकत में आया सिस्टम

इस खबर की जानकारी मिलते ही सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस और माइग्रेंट सेल को टैग करते हुए मामले में तुरंत संज्ञान लेकर बच्चियों की सकुशल वापसी और उनके पुनर्वास के लिए हर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया.

सीएम का निर्देश मिलते ही जमशेदपुर पुलिस हरकत में आ गई. तुरंत एक टीम गठित कर तमिलनाडु भेजा गया. वहां से टीम से बच्चियों को सकुशल वापसी सुनिश्चित की और परिजनों को सुंदरनगर थाना बुलाकर बच्चियों को सुपुर्द कर दिया.

पूर्वी सिंहभूम बच्ची को बनाया बंधकHEMANT SORENJAMSHEDPUR POLICEEAST SINGHBHUMJHARKHAND GIRL HOSTAGE IN TAMILNADU

