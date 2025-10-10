ETV Bharat / state

तमिलनाडु की एक कंपनी में बंधक झारखंड की दो बच्चियों की सकुशल हुई वापसी, सीएम के संज्ञान लेने पर हरकत में आया सिस्टम

रांची: तमिलनाडु की एक कंपनी द्वारा बंधक बनाई गई पूर्वी सिंहभूम की दो लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया है. सीएम हेमंत सोरेन के संज्ञान लेने के बाद जमशेदपुर पुलिस की पहल से संभव हो पाया है.

इस मामले को पोटका के झामुमो विधायक संजीव सरदार ने उठाया था. उन्होंने एक्स पर सीएम हेमंत सोरेन, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और जमशेदपुर पुलिस को टैग कर दो बच्चियों की सकुशल वापसी का आग्रह किया था.

नौकरी से मना करने पर बनाया गया था बंधक

पूर्वी सिंहभूम के सुंदरनगर थानाक्षेत्र के बायंगबिल निवासी कृष्णा जोंको ने उपायुक्त को आवेदन दिया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी और भांजी को तमिलनाडु में एक कंपनी ने जबरन बंधक बनाकर रखा है. कंपनी का पता कोयंबटूर के कोल्लुपालयम अरासुर स्थित Quantam Knits 0 A Unit of KPR Mill Limited बताया गया था.

उन्होंने कहा कि एक रिश्तेदर ने दोनों बच्चियों को नौकरी दिलाने के लिए 22 जुलाई को उस कंपनी में ले गया था. दोनों बच्चियों ने वहां कुछ दिन काम भी किया. लेकिन जब नौकरी छोड़ने की इच्छा जताई तो बंधकर बनाकर रख लिया गया. बच्चियां घर लौटना चाह रहीं थीं, लेकिन कंपनी प्रबंधन ऐसा नहीं करने दे रहा था.