झारखंड से बिहार आयी प्रेमिका ने प्रेमी के घर के सामने खाया जहर, हैरान कर देगी इसकी कहानी - TRYING TO DIE FOR LOVE

भोजपुर में खुदकुशी का प्रयास ( Concept image )

By ETV Bharat Bihar Team Published : Feb 9, 2025, 8:20 AM IST

भोजपुर: बिहार के आरा में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है. झारखंड से आई प्रेमिका अपने प्रेमी के दरवाजे पर जहर खा कर जान देने का प्रयास किया. मामला नावदा थाना क्षेत्र के केजी रोड का है. काफी देर तक केजी रोड में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. युवती जब जहर खा कर बेहोश हो गई तो प्रेमी के पिता युवती को महिला थाना ले जाकर छोड़ दिया. पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया. तीन साल से रिलेशन में: दरअसल, पीड़ित युवती ने बताया कि वो झारखंड के धनबाद शहर की रहने वाली है. पिछले 3 साल से ज्यादा समय से केजी रोड के रहने वाले कृष्णा गुप्ता के पुत्र राजीव गुप्ता और मेरा प्रेम सम्बंध है. कई बार वो शादी करने का वादा किया. हम दोनों प्रेम में शारिरिक सम्बंध भी बने लेकिन पिछले 6 महीने से वो शादी करने की बात से मुकर रहे हैं. तस्वीर वायरल करने का आरोप: पीड़िता ने बताया कि हम कई बार हाथ-पैर जोड़े लेकिन वो मेरी बात को सुन नही रहे हैं. उनके पिता कृष्णा प्रसाद से भी हम कई बार मिलकर सारी बात बतायी लेकिन वो भी अपने बेटा की तरह नजर अंदाज कर दिए. इस बीच हम दोनों का निजी तस्वीर को राजीव गुप्ता सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. थक हार जान देने की ठानी: इसके बाद पीड़िता बिहार के भोजपुर में अपने प्रेमी के घर पहुंची. शादी करने की बात कही तो एक बार फिर उसे ठुकरा दिया गया. लड़की ने गुहार लगायी लेकिन उसकी बात नहीं सुनी. लड़की ने बताया कि इसके बाद थक हारकर उसने जहर खा कर जान देने की ठानी.