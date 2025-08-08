Essay Contest 2025

सब-जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड रहा उपविजेता, फाइनल में पंजाब से हारा - MENS HOCKEY CHAMPIONSHIP 2025

15वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पंजाब से हारने के बाद झारखंड उपविजेता बना.

MENS HOCKEY CHAMPIONSHIP 2025
मैच के बाद सब-जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2025 at 6:55 PM IST

रांची: चेन्नई में शुक्रवार को आयोजित 15वीं इंडिया सब-जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 के फाइनल मुकाबले में झारखंड को कड़े संघर्ष के बाद हार का सामना करना पड़ा. पंजाब हॉकी टीम ने 4-3 से यह मुकाबला जीतते हुए चैंपियनशिप अपने नाम कर ली, वहीं झारखंड की टीम को उप-विजेता बनकर ही संतोष करना पड़ा.

यह मैच रोमांच से भरपूर रहा और दर्शकों के लिए एक यादगार फाइनल साबित हुआ. खेल के शुरुआती 29 मिनट तक झारखंड की टीम ने 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली थी. लेकिन उसके बाद पंजाब ने दमदार वापसी की और एक के बाद एक गोल कर मैच को झारखंड के हाथ से निकाल लिया.

गोल दर गोल मैच का रोमांच रहा

मैच के 29वें और 30वें मिनट में पंजाब ने लगातार दो गोल दागकर स्कोर को 2-2 पर ला दिया. इसके बाद 42वें मिनट में झारखंड ने एक और गोल कर 3-2 की बढ़त हासिल की, लेकिन यह बढ़त ज्यादा देर नहीं टिक सकी. पंजाब ने 45वें मिनट में गोल कर फिर स्कोर 3-3 कर दिया.

मैच का निर्णायक क्षण 53वें मिनट में आया, जब पंजाब ने चौथा गोल दागा और स्कोर 4-3 कर जीत पक्की कर दी. झारखंड ने अंतिम क्षणों में बराबरी की भरपूर कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई.

लीग मैच में झारखंड ने दी थी पटखनी

गौरतलब है कि लीग स्टेज में झारखंड ने पंजाब टीम को 5-2 से हराया था. लेकिन फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में पंजाब ने अपनी रणनीति और आत्मविश्वास के साथ वापसी की और खिताब पर कब्जा जमा लिया.

झारखंड के लिए इन खिलाड़ियों ने किए गोल

झारखंड की ओर से आशीष तानी पूर्ति, अनीश डुंगडुंग और शुखू गुड़िया ने एक-एक गोल किया. तीनों खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया.

लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंचा झारखंड

यह लगातार तीसरा मौका है जब झारखंड की टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया है. 2021 में यह टीम विजेता, और 2022 में उपविजेता बनी थी. इस बार भी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में दमदार जीत के साथ फाइनल में पहुंची.

बधाइयों का सिलसिला जारी है

झारखंड टीम के उप विजेता बनने पर हॉकी झारखंड, खेल निदेशालय, और राज्य के विभिन्न खेल संघों ने खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को बधाई दी है. अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि अगली बार टीम स्वर्ण पदक के साथ लौटेगी.

हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया. कुछ गलतियों की वजह से हार का सामना करना पड़ा. हालांकि इस टूर्नामेंट में झारखंड हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है, जो काबिले तारीफ है.

