राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में झारखंड का दमदार प्रदर्शन, रांची में खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत
13वीं पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है. रांची लौटने पर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया.
Published : October 3, 2025 at 2:09 PM IST
रांचीः झारखंड की पेंचक सिलाट टीम का शुक्रवार को राजधानी रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया. टीम हाल ही में कर्नाटक के कोपल में आयोजित 13वीं सिंगा, मका, प्रो-टीन सब-जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर लौटी है. इस राष्ट्रीय टूर्नामेंट में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 3 रजत (सिल्वर) और 1 कांस्य (ब्रॉन्ज) पदक अपने नाम किए.
खिलाड़ियों का हुआ जोरदार स्वागत
टीम के लौटने पर स्टेशन पर स्वागत करने के लिए खेल प्रेमियों, संघ पदाधिकारियों और अभिभावकों की भारी भीड़ उमड़ी. खिलाड़ियों पर फूलों की वर्षा की गई और ढोल-नगाड़ों के बीच उनके सम्मान में जोरदार नारे लगाए गए. इस प्रतियोगिता में झारखंड टीम ने कई वर्गों में भाग लिया और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की. इन खिलाड़ियों ने अपने-अपने वर्ग में बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए झारखंड का नाम रोशन किया है.
इन खिलाड़ियों ने मेडल अपने नाम किए
|खिलाड़ी
|खेल
|मेडल
|आरव गुरुंग
|पुरुष वर्ग, प्रो-टीन
|सिल्वर मेडल
|अंश कुमार
|पुरुष वर्ग, मकान
|सिल्वर मेडल
|अनाया खलखो
|महिला वर्ग, मकान
|सिल्वर मेडल
|अभीउदय राणा
|पुरुष वर्ग, प्रो-टीन
|कांस्य पदक
कोचिंग और संचालन
टीम का नेतृत्व महिला कोच शबनम मिंज और पुरुष कोच सूरज चिक बड़ाइक ने किया. वहीं, पूरी टीम का संचालन झारखंड पेंचक सिलाट संघ की सचिव डॉली कुमारी सिंह के मार्गदर्शन में हुआ. उनके कुशल प्रबंधन और खिलाड़ियों की मेहनत से झारखंड टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया.
स्वागत कार्यक्रम के दौरान झारखंड पेंचक सिलाट संघ के अध्यक्ष किशोर मंत्री, चेयरमैन एवं चीफ टेक्निकल डायरेक्टर विजय कुमार लिम्बु, अस्मिता पेंचक सिलाट लीग के ऑर्गनाइजिंग अध्यक्ष शिफू बिस्वजीत कर्मकार, दीपा कुमारी, आनंद राणा, देवाशीष थापा, अमरजीत प्रसाद और संदीप लाल समेत कई पदाधिकारी और खेल प्रेमी मौजूद रहे. सभी ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
संघ पदाधिकारियों ने कहा
इस मौके पर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करने की बात कही और आश्वासन दिया कि आने वाले समय में संघ और बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराएगा. वहीं, टेक्निकल डायरेक्टर विजय कुमार लिम्बु ने कहा कि पेंचक सिलाट जैसे खेलों में झारखंड के बच्चों की रुचि बढ़ रही है और आने वाले समय में यहां से कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे.
खिलाड़ियों में उत्साह
मेडल विजेता खिलाड़ियों ने भी कहा कि यह उपलब्धि उनके लिए गर्व का क्षण है और आगे वे और मेहनत कर के झारखंड और देश का नाम रोशन करेंगे. खिलाड़ियों ने अपने कोच और संघ का आभार जताया.
छोटे शहरों और कस्बों से निकलकर राष्ट्रीय मंच तक पहुंच रहे झारखंड के खिलाड़ी यह संदेश दे रहे हैं कि संसाधनों की कमी के बावजूद मेहनत और जुनून से सफलता पाई जा सकती है. यह स्वागत न सिर्फ मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान था, बल्कि झारखंड की उभरती खेल प्रतिभाओं के लिए नई ऊर्जा और उम्मीद का प्रतीक भी बन गया.
ये भी पढ़ें-
एनएसएस स्थापना का दिवस, रांची विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन
मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का होगा अपग्रेडेशन, सीएम का निर्देश- खेल यूनिवर्सिटी खोलने की दिशा में उठाएं ठोस कदम
रांची में 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजित, पहले दिन झारखंड का दबदबा, जीते 16 पदक
पढ़ाई और खेल दोनों में अव्वल: सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बरियातू की छात्राओं ने जीता गोल्ड