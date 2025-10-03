ETV Bharat / state

राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में झारखंड का दमदार प्रदर्शन, रांची में खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत

हटिया रेलवे स्टेशन पर झारखंड की पेंचक सिलाट टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः झारखंड की पेंचक सिलाट टीम का शुक्रवार को राजधानी रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया. टीम हाल ही में कर्नाटक के कोपल में आयोजित 13वीं सिंगा, मका, प्रो-टीन सब-जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर लौटी है. इस राष्ट्रीय टूर्नामेंट में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 3 रजत (सिल्वर) और 1 कांस्य (ब्रॉन्ज) पदक अपने नाम किए.

खिलाड़ियों का हुआ जोरदार स्वागत

टीम के लौटने पर स्टेशन पर स्वागत करने के लिए खेल प्रेमियों, संघ पदाधिकारियों और अभिभावकों की भारी भीड़ उमड़ी. खिलाड़ियों पर फूलों की वर्षा की गई और ढोल-नगाड़ों के बीच उनके सम्मान में जोरदार नारे लगाए गए. इस प्रतियोगिता में झारखंड टीम ने कई वर्गों में भाग लिया और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की. इन खिलाड़ियों ने अपने-अपने वर्ग में बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए झारखंड का नाम रोशन किया है.

इन खिलाड़ियों ने मेडल अपने नाम किए

खिलाड़ी खेल मेडल आरव गुरुंग पुरुष वर्ग, प्रो-टीन सिल्वर मेडल अंश कुमार पुरुष वर्ग, मकान सिल्वर मेडल अनाया खलखो महिला वर्ग, मकान सिल्वर मेडल अभीउदय राणा पुरुष वर्ग, प्रो-टीन कांस्य पदक

कोचिंग और संचालन

टीम का नेतृत्व महिला कोच शबनम मिंज और पुरुष कोच सूरज चिक बड़ाइक ने किया. वहीं, पूरी टीम का संचालन झारखंड पेंचक सिलाट संघ की सचिव डॉली कुमारी सिंह के मार्गदर्शन में हुआ. उनके कुशल प्रबंधन और खिलाड़ियों की मेहनत से झारखंड टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया.

स्वागत कार्यक्रम के दौरान झारखंड पेंचक सिलाट संघ के अध्यक्ष किशोर मंत्री, चेयरमैन एवं चीफ टेक्निकल डायरेक्टर विजय कुमार लिम्बु, अस्मिता पेंचक सिलाट लीग के ऑर्गनाइजिंग अध्यक्ष शिफू बिस्वजीत कर्मकार, दीपा कुमारी, आनंद राणा, देवाशीष थापा, अमरजीत प्रसाद और संदीप लाल समेत कई पदाधिकारी और खेल प्रेमी मौजूद रहे. सभी ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

संघ पदाधिकारियों ने कहा