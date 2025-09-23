दशहरा को लेकर समय से पहले वेतन भुगतान की मांग, त्योहार अग्रिम की राशि भी बढ़ाने का सरकार से आग्रह
झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने त्योहार को देखते हुए इस माह के वेतन का भुगतान जल्दी करने की मांग की है.
Published : September 23, 2025 at 8:49 PM IST
रांचीः त्योहार में पॉकेट खाली ना रहे इसके लिए सरकारी कर्मियों की ओर से सरकार से इस महीने का वेतन 25 सितंबर से करने की मांग की गई है. इतना ही नहीं फेस्टिवल एडवांस के रूप में मिलनेवाली राशि को भी कर्मचारियों ने बढ़ाने का आग्रह सरकार से किया है. दरअसल, बिहार सरकार द्वारा नवरात्रि को लेकर सभी सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों को 25 सितंबर से वेतन और पेंशन की राशि निर्गत किए जाने के बाद झारखंड में भी यह मांग उठने लगी है.
इस संबंध में झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने राज्य सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि सरकारी कर्मियों को वेतन त्योहार के दौरान मिल जाता है, लेकिन आउटसोर्सिंग और दैनिक भत्ता पर कार्यरत कर्मी, पेंशनधारी और उनके आश्रितों को विलंब से भुगतान किया जाता है. ऐसे में चूंकि दुर्गा पूजा एक अहम पर्व है इसे ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर सार्थक पहल करते हुए ससमय भुगतान सुनिश्चित करें.
त्योहार अग्रिम की राशि बढ़ाने की मांग
झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने त्योहार अग्रिम की राशि बढ़ाने की मांग की है. महासंघ के उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की तरह 3000 की बजाय त्योहार अग्रिम राशि एक महीने का मूल वेतन या 10 हजार जो ज्यादा हो उसे कर्मचारियों को दिया जाए. उन्होंने कहा कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को जल्द से जल्द कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए.
गौरतलब है कि वर्तमान में राज्य सरकार के कर्मचारियों को तीन हजार रुपये त्योहार अग्रिम मिलता है, जो वेतन से किस्तों में काटी जाती है. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सैलरी का भुगतान निर्धारित समय से पूर्व किया जाता रहा है. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही राज्य सरकार दशहरा को ध्यान में रखते हुए वेतन और पेंशन जारी करने की घोषणा करेगी.
