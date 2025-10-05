ETV Bharat / state

झारखंड पात्रता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक जमा होंगे फॉर्म

JET परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की तिथि अब बढ़ा दी गयी है.

Jharkhand Eligibility Test exam online application date extended till October 30 2025
झारखंड लोक सेवा आयोग का भवन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 5, 2025 at 11:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने झारखंड पात्रता परीक्षा (Jharkhand Eligibility Test– JET) 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या-08/2025 के अनुसार अब उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2025 रात 11:45 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

आयोग ने बताया है कि पहले से जारी विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 तक निर्धारित थी लेकिन अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. अब अभ्यर्थी निर्धारित वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं.

नए कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 शाम 5:00 बजे तक निर्धारित की गई है. इसके अलावा आवेदन पत्र में सुधार (Correction Window) 1 नवंबर से 3 नवंबर 2025 शाम 5:00 बजे तक उपलब्ध रहेगा. इस अवधि में अभ्यर्थी अपने फॉर्म में आवश्यक सुधार कर सकेंगे.

Jharkhand Eligibility Test exam online application date extended till October 30 2025
JPSC की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति की कॉपी (ETV Bharat)

आयोग ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापन संख्या-08/2025 के अन्य सभी प्रावधान यथावत रहेंगे. केवल आवेदन की तिथियों में ही संशोधन किया गया है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन भरने से पहले आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों और पात्रता शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें.

झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) राज्य में सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) बनने की पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है. इस परीक्षा में सफल उम्मीदवार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नियुक्ति के लिए पात्र माने जाते हैं. परीक्षा का आयोजन झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है.

आयोग ने यह भी कहा है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. उम्मीदवारों से आग्रह किया गया है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन कर लें ताकि तकनीकी कारणों से किसी प्रकार की समस्या न हो.

इसे भी पढ़ें- JET आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग, अभ्यर्थियों ने जेपीएससी सर्वर धीमा होने का लगाया आरोप

इसे भी पढ़ें- JPSC: परीक्षा से पहले JET को लेकर अभ्यर्थियों ने जताई विवाद की आशंका, विज्ञापन पर उठ रहे कई सवाल, जानें क्या है वजह

इसे भी पढ़ें- 2008 के बाद दूसरी बार होगी झारखंड पात्रता परीक्षा, जेपीएससी ने निकाला विज्ञापन!

For All Latest Updates

TAGGED:

ASSISTANT PROFESSOR IN JHARKHANDझारखंड लोक सेवा आयोगJHARKHAND ELIGIBILITY TEST 2024ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ीJET EXAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.