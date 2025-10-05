ETV Bharat / state

झारखंड पात्रता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक जमा होंगे फॉर्म

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने झारखंड पात्रता परीक्षा (Jharkhand Eligibility Test– JET) 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या-08/2025 के अनुसार अब उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2025 रात 11:45 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

आयोग ने बताया है कि पहले से जारी विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 तक निर्धारित थी लेकिन अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. अब अभ्यर्थी निर्धारित वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं.

नए कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 शाम 5:00 बजे तक निर्धारित की गई है. इसके अलावा आवेदन पत्र में सुधार (Correction Window) 1 नवंबर से 3 नवंबर 2025 शाम 5:00 बजे तक उपलब्ध रहेगा. इस अवधि में अभ्यर्थी अपने फॉर्म में आवश्यक सुधार कर सकेंगे.

JPSC की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति की कॉपी (ETV Bharat)

आयोग ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापन संख्या-08/2025 के अन्य सभी प्रावधान यथावत रहेंगे. केवल आवेदन की तिथियों में ही संशोधन किया गया है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन भरने से पहले आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों और पात्रता शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें.