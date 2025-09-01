रांचीः झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने विद्यालय प्रमाणीकरण (राउंड-1) की रिपोर्ट जारी कर दी है. इस प्रक्रिया में राज्य के कुल 741 विद्यालयों का आकलन किया गया. इनमें से 543 विद्यालय सफल घोषित किए गए जबकि 198 विद्यालय अयोग्य पाए गए. सफल विद्यालयों को उनके प्रदर्शन के आधार पर गोल्ड, सिल्वर और कांस्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है.

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 49 विद्यालय गोल्ड, 467 सिल्वर और 27 स्कूल कांस्य श्रेणी में शामिल किए गए हैं. वहीं, 198 विद्यालय आवश्यक मानकों पर खरे नहीं उतर सके और उन्हें नॉट क्वालिफाइड श्रेणी में रखा गया है.

जिलावार प्रदर्शन

प्रमाणीकरण रिपोर्ट में जिला स्तर पर रोचक तस्वीर सामने आई हैं. रांची जिला के सर्वाधिक 59 विद्यालय सफल रहे. इसके अलावा गोड्डा के 48, गिरिडीह के 46, धनबाद के 34, देवघर और चतरा के 28-28 विद्यालय प्रमाणीकरण सूची में शामिल हुए. वहीं लातेहार, पाकुड़ और पलामू जैसे जिलों में चयनित विद्यालयों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही.

विद्यालय श्रेणीवार परिणाम

प्रमाणीकरण में तीन श्रेणी के विद्यालयों को शामिल किया गया था. सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (CM SoE), पीएम श्री विद्यालय और बीएलएवी विद्यालय.

CM SoE – कुल 77 विद्यालयों में से 76 योग्य पाए गए. इनमें 10 गोल्ड और 66 सिल्वर शामिल हैं.

PM SHRI विद्यालय – कुल 342 विद्यालयों में से 246 योग्य रहे. इनमें 27 गोल्ड, 205 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज शामिल हैं, जबकि 96 अयोग्य रहे.

BLAV विद्यालय – कुल 322 विद्यालयों में से 221 योग्य घोषित हुए. इनमें 12 गोल्ड, 196 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज शामिल हैं, जबकि 101 अयोग्य पाए गए.

ताकत और कमजोरियों की पहचान

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेश शशि रंजन ने बताया कि प्रमाणीकृत विद्यालयों की सूची और रिपोर्ट को राज्य स्तरीय डैशबोर्ड पर लाइव किया जाएगा. इसका उद्देश्य केवल परिणाम दिखाना नहीं है, बल्कि विद्यालयों को उनकी ताकत (Strength) और कमजोरियों (Weakness) की पहचान कराना है. परिषद का मानना है कि इस पारदर्शी व्यवस्था से विद्यालय अपने प्रदर्शन में सुधार कर पाएंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सकेगी.

सितंबर में होगा सम्मान समारोह

परिषद की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि योग्य विद्यालयों को सम्मानित किया जाएगा. सितंबर माह में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा चयनित विद्यालयों को प्रमाण पत्र और सम्मान प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा सभी जिलों में भी 15 दिनों के भीतर जिला स्तर पर सम्मान समारोह आयोजित होंगे, ताकि अधिक से अधिक विद्यालयों को प्रोत्साहित किया जा सके.

भविष्य की योजना

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने कहा है कि आने वाले समय में राउंड-3 तक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके बाद पूरे राज्य के विद्यालयों का मानकीकरण और गुणवत्ता मूल्यांकन पारदर्शी तरीके से सामने आएगा.

बता दें कि इस प्रक्रिया में कुल विद्यालय की संख्या 741 रही. जिसमें 543 योग्य विद्यालय सफल हुए. वहीं रिपोर्ट के अनुसार 198 विद्यालय अयोग्य करार दिये गये. इसी के साथ सफल स्कूलों में 49 को स्वर्ण, 467 को रजत और 27 स्कूल को कांस्य की श्रेणी में रखा गया है. सर्वाधिक सफल जिला की बात करें तो रांची 59, गोड्डा 48 और गिरिडीह जिला के 46 स्कूल सफल रहे.

