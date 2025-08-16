ETV Bharat / state

झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन, ब्रेन हेमरेज के बाद किया गया था भर्ती - RAMDAS SOREN PASSES AWAY

झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन के निधन की पुष्टि की. उन्होंने ट्वीट किया, "आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था, रामदास दा."

नहीं रहे झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन (FILE PHOTO, ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 16, 2025 at 1:36 AM IST

नई दिल्ली: झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का शुक्रवार देर रात दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया. वह 62 साल के थे. वे झारखंड सरकार में राजस्व, पंजीकरण एवं भूमि सुधार (पंजीकरण) विभाग और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विकास विभाग के मंत्री थे.

प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 अगस्त को वह जमशेदपुर स्थित अपने घर पर बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे, जिससे उन्हें ब्रेन हेमराज हो गया था. उनकी गंभीर हालत को देखते हुए. उसके बाद उन्हें इलाज के लिए एयर एंबुलेंस से दिल्ली के अपोलो अस्पताल लाया गया था. यहां उनका काफी दिनों से इलाज चल रहा था. वह वेंटिलेटर पर थे.

रामदास सोरेन के पुत्र ने उनके अधिकारिक एक्स हैंडल से रात को करीब 10:46 बजे पोस्ट कर उनके निधन की पुष्टि की है. रामदास सोरेन के पुत्र द्वारा एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट में लिखा गया है कि अत्यंत ही दुख के साथ यह बता रहा हूं कि मेरे पिताजी रामदास सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर दुख जताया. उन्होंने X पर लिखा, "आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था, रामदास दा... अंतिम जौहर, दादा।"

बता दें कि रामदास सोरेन झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट से विधायक थे. वह पहली बार साल 2009 में विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने थे. उन्होंने कांग्रेस के तीन बार के विधायक रहे प्रदीप कुमार बालमुचू को चुनाव में शिकस्त दी थी. उसके बाद ही उनका कद बढ़ता चला गया.

हालांकि, वर्ष 2014 में झारखंड में भाजपा के पक्ष में चली चुनावी लहर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद फिर उन्होंने 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की. दोनों ही बार उन्हें हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बनाया गया. वह झारखंड आंदोलन के समय भी सक्रिय रहे थे.

