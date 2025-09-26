ETV Bharat / state

पहले भारतीय जो बने कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष! जानें, कौन हैं ये झारखंड के चिकित्सक

झारखंड के साथ-साथ ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है. पहले भारतीय जो कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं.

Jharkhand doctor Dr Chandan Kumar elected as president of Commonwealth Medical Association
डॉ. चंदन कुमार की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2025 at 10:45 PM IST

2 Min Read
रांची: प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष (चेयरमैन) रांची के डॉ. चंदन कुमार को बनाया गया है. द विनायका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सीइओ डॉ. चंदन कुमार ने आज शुक्रवार को रांची के प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन कर इसकी जानकारी दी है.

रांची प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए डॉ. चंदन कुमार ने कहा कि यह बहुत ही गर्व की बात है कि राष्ट्रमंडल देशों के संगठन "कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन" का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है. इस एसोसिएशन में दुनिया के 56 देश शामिल हैं. उन्होंने कहा कि यह भारतीय इतिहास में पहला मौका है जब कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसी भारतीय चिकित्सक को बनाया गया है. यह भारत के साथ-साथ पूरे झारखंड प्रदेश के लिए गर्व की बात है.

रांची में राष्ट्रमंडल चिकित्सक संघ के कार्यालय खोलने की होगी कोशिश

इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान डॉ. चंदन कुमार ने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द रांची में कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन का कार्यालय खुले. इसके लिए वह अपनी ओर से पूरा प्रयास भी करेंगे. डॉ. चंदन कुमार ने कहा कि उनकी यह भी कोशिश होगी कि मेडिकल जगत में दुनिया में हर दिन जो नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको भारत में भी लाया जाए.

उन्होंने आगे बताया कि इस संबंध में तीन बड़े संस्थानों के साथ एमओयू हो चुका है. उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि यहां विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन यूनिट बनाए. जिससे लोगों को रोजगार भी मिले और नई-नई टेक्नोलॉजी से भारत को फायदा भी हो. डॉ. चंदन कुमार ने बताया कि भारतवासियों को नई-नई तकनीकी की खोज का लाभ मिले, इसके लिए वह लगातार प्रयत्नशील रहेंगे.

