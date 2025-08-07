धनबादः कुख्यात अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह आतंक का पर्याय बन चुका था. धनबाद पुलिस और एसटीएफ एसटीएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन में आशीष रंजन का एनकाउंटर कर दिया गया है. एनकाउंटर में आशीष रंजन की मौत हो चुकी है. धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने आशीष रंजन के मौत की पुष्टि की है.

एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि आशीष रंजन के खिलाफ दर्ज 20 मामले हैं. पिछले दो महीने से धनबाद पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी. पुलिस अलग-अलग राज्यों में उसकी छानबीन में जुटी हुई थी. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपी एसटीएफ के द्वारा गुरुवार को आशीष रंजन का एनकाउंटर किया गया. इस एनकाउंटर में आशीष रंजन की मौत हो चुकी है.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः झारखंड के अपराधी की यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में मौत (ETV Bharat)

धनबाद जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में रंगदारी, बमबाजी, जानलेवा हमला सहित हत्या का मामला दर्ज हैं. 3 दिसंबर 2023 को गैंगस्टर अमन सिंह की धनबाद जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह ने सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल कर अमन की हत्या की जिम्मेदारी ली थी. बाइक चोरी के आरोप में जेल में बंद सुंदर उर्फ रितेश यादव ने 03 दिसंबर 2023 को अमन सिंह की गोली मारकर हत्या की थी.

आशीष रंजन अमन सिंह की हत्या का मास्टरमाइंड था. आशीष के कहने पर अमन सिंह की हत्या की गई थी. रितेश यादव उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला है. रितेश यादव साजिश के तहत फर्जी नाम बताकर बाइक चोरी के आरोप में जेल गया था. नीरज सिंह हत्याकांड में मुख्य शूटर के रूप में अमन सिंह जेल में बंद था. अमन सिंह हत्या मामले में सीआइडी ने आठ आरोपी जिसमें रितेश यादव, विकास बजरंगी, सतीश गांधी, पिंटू सिंह उर्फ जैनेंद्र कुमार, शहजाद कुरैशी, चंदन यादव, अभिमन्यु सिंह बंटी उर्फ धन्नू शर्मा, आशीष रंजन, रिंकू सिंह उर्फ धर्मेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था.

सरायढेला के जमीन कारोबारी समीर मंडल की हत्या हुई थी. जिसमें पहली बार आशीष जेल गया था. 12 मई 2021 में सरफुल हसन उर्फ लाला की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था.

