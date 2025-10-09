ETV Bharat / state

झारखंड क्रिकेट टीम का जलवा, वीनू मांकड़ ट्रॉफी और सीनियर विमेंस टी-20 ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन

रांचीः झारखंड की क्रिकेट टीमों ने बीसीसीआई द्वारा आयोजित दो अलग-अलग प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की. लखनऊ में चल रही वीनू मांकड़ ट्रॉफी में झारखंड ने जम्मू-कश्मीर को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हराया. वहीं रायपुर में आयोजित बीसीसीआई सीनियर महिला टी-20 ट्रॉफी के दूसरे मैच में झारखंड की महिला टीम ने गोवा पर 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. दोनों ही मैचों में झारखंड के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया.

लखनऊ में खेले गए वीनू मांकड़ ट्रॉफी के मुकाबले में जम्मू-कश्मीर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 43.1 ओवर में 160 रन बनाए. टीम की ओर से कमाक्ष शर्मा ने सर्वाधिक 44 रन बनाए, जबकि सलमान ने 18 रनों का योगदान दिया. झारखंड के गेंदबाज ईशान ओम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 27 रन देकर 4 विकेट झटके. वहीं अनमोल राज ने 29 रन देकर 2 विकेट लिए. दोनों गेंदबाजों ने महत्वपूर्ण समय पर विकेट लेकर जम्मू-कश्मीर की पारी को बड़ा स्कोर बनाने से रोका.

झारखंड पुरुष क्रिकेट टीम (ETV Bharat)

लक्ष्य का पीछा करते हुए झारखंड की टीम ने सधे हुए अंदाज में बल्लेबाजी की. झारखंड के बल्लेबाज सौरभ कुमार ने जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए 95 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि ईशान ओम ने 22 रन जोड़े. टीम ने 41.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. जम्मू-कश्मीर की ओर से ज़ैद अहमद (2/29) और हड्डी (2/16) ने कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन झारखंड ने धैर्य के साथ मैच अपने नाम कर लिया.

वहीं रायपुर में आयोजित सीनियर महिला टी-20 ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले में झारखंड ने गोवा को 7 विकेट से पराजित किया. छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (सीएससीएस) के तत्वावधान में खेले गए इस मैच में गोवा की टीम मात्र 79 रनों पर सिमट गई. झारखंड की गेंदबाज आर्ति ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट झटके. उनके अलावा नूपुर और निधि ने 2-2 विकेट हासिल किए.