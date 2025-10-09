ETV Bharat / state

झारखंड क्रिकेट टीम का जलवा, वीनू मांकड़ ट्रॉफी और सीनियर विमेंस टी-20 ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन

बीसीसीआई की डोमेस्टिक प्रतियोगिता में झारखंड क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है.

झारखंड क्रिकेट टीम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 9, 2025 at 9:48 PM IST

रांचीः झारखंड की क्रिकेट टीमों ने बीसीसीआई द्वारा आयोजित दो अलग-अलग प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की. लखनऊ में चल रही वीनू मांकड़ ट्रॉफी में झारखंड ने जम्मू-कश्मीर को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हराया. वहीं रायपुर में आयोजित बीसीसीआई सीनियर महिला टी-20 ट्रॉफी के दूसरे मैच में झारखंड की महिला टीम ने गोवा पर 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. दोनों ही मैचों में झारखंड के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया.

लखनऊ में खेले गए वीनू मांकड़ ट्रॉफी के मुकाबले में जम्मू-कश्मीर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 43.1 ओवर में 160 रन बनाए. टीम की ओर से कमाक्ष शर्मा ने सर्वाधिक 44 रन बनाए, जबकि सलमान ने 18 रनों का योगदान दिया. झारखंड के गेंदबाज ईशान ओम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 27 रन देकर 4 विकेट झटके. वहीं अनमोल राज ने 29 रन देकर 2 विकेट लिए. दोनों गेंदबाजों ने महत्वपूर्ण समय पर विकेट लेकर जम्मू-कश्मीर की पारी को बड़ा स्कोर बनाने से रोका.

झारखंड पुरुष क्रिकेट टीम (ETV Bharat)

लक्ष्य का पीछा करते हुए झारखंड की टीम ने सधे हुए अंदाज में बल्लेबाजी की. झारखंड के बल्लेबाज सौरभ कुमार ने जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए 95 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि ईशान ओम ने 22 रन जोड़े. टीम ने 41.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. जम्मू-कश्मीर की ओर से ज़ैद अहमद (2/29) और हड्डी (2/16) ने कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन झारखंड ने धैर्य के साथ मैच अपने नाम कर लिया.

वहीं रायपुर में आयोजित सीनियर महिला टी-20 ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले में झारखंड ने गोवा को 7 विकेट से पराजित किया. छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (सीएससीएस) के तत्वावधान में खेले गए इस मैच में गोवा की टीम मात्र 79 रनों पर सिमट गई. झारखंड की गेंदबाज आर्ति ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट झटके. उनके अलावा नूपुर और निधि ने 2-2 विकेट हासिल किए.

झारखंड महिला क्रिकेट टीम (ETV Bharat)

लक्ष्य का पीछा करने उतरी झारखंड की महिला टीम ने 13 ओवर में 3 विकेट खोकर 82 रन बनाते हुए आसानी से मैच अपने नाम किया. कप्तान रितु कन्वार ने नाबाद 26 रन बनाए, जबकि श्रेया ने 24 रनों की उपयोगी पारी खेली. आर्ति को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया.

JSCA के पदाधिकारियों ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों, कोच और टीम स्टाफ को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. इस तरह की जीत टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और खिलाड़ियों में नयी ऊर्जा भरती है. हम उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना करते हैं और आने वाले टूर्नामेंट में और शानदार प्रदर्शन की कामना करते हैं.

झारखंड महिला क्रिकेट टीम की सदस्य (ETV Bharat)

इन दोनों जीतों ने झारखंड क्रिकेट टीमों के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी है. पुरुष और महिला दोनों टीमों ने यह साबित कर दिया है कि वे किसी भी परिस्थिति में शानदार प्रदर्शन कर जीत हासिल करने की क्षमता रखती हैं.

