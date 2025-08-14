रांची: वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक अपने आंदोलन को तेज कर दिया है. झारखंड कांग्रेस ने अपने स्तर से भी हर मतदान केंद्र पर वोटरों और वोटर लिस्ट की रखवाली करने की पूरी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है.

कार्यकर्ता वोटर लिस्ट पर रखेंगे नजर

झारखंड कांग्रेस ने राज्य के 29,400 से अधिक मतदान केंद्रों पर नजर रखने के लिये पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं की हर मतदान केंद्र पर तैनाती की योजना बनाई है. ये कार्यकर्ता न सिर्फ अपने-अपने मतदान केंद्र के वोटर लिस्ट पर नजर रखेंगे बल्कि यह भी देखेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है. झारखंड कांग्रेस की योजना पार्टी के पंचायत और टोला कस्बा स्तर तक कांग्रेस की नीति सिद्धांतों में विश्वास करने वाले कार्यकर्ताओं की पहचान कर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की है.

जानकारी देते झारखंड कांग्रेस के उपनेता और अध्यक्ष (Etv Bharat)

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के अनुसार राहुल गांधी के उठाए गए सवालों को ध्यान में रखकर हमारे समर्पित कार्यकर्ता वोटर लिस्ट पर अपनी नजर रखेंगे.

चुनाव आयोग के समर्थन में भाजपा के लोग क्यों खड़े हो रहे हैंः राजेश कच्छप

झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा कि लोकतंत्र एक पवित्र चीज है. लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर भाजपा के लोगों ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है. आज देश की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है. अब इसे दुर्भाग्य कहिए या कुछ और कि संवैधानिक संस्थाएं भी अपना फर्ज ठीक से अदा नहीं कर रही हैं.

कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है तो भाजपा के लोग चुनाव आयोग के समर्थन में क्यों खड़े हो जा रहे हैं. सभी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, अगर हमने तथ्यों के साथ यह आंकड़ा दिया है कि एक लाख फर्जी वोटर से चुनाव नतीजे को प्रभावित किया गया है तो चुनाव आयोग की जगह बीजेपी के लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है?

कार्यकर्ता हर बूथ लेवल पर नजर रखेंगे

राजेश कच्छप ने कहा कि हम सभी लोग, संविधान से प्रेम और कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं. ऐसे में हम जो भी बूथ स्तर के एजेंट (बीएलए) बनाएंगे वह एक-एक वोटर की मॉनिटरिंग करेगा कि कोई बाहर से तो वोटर नहीं घुस रहा है या फिर एक ही वोटर का नाम दो या तीन-तीन जगह पर तो लिस्ट में नहीं दर्ज है. इन सब पर हमारे बूथ लेवल कार्यकर्ता नजर रखेंगे.

सभी जिलाध्यक्षों को दिए जा चुके हैं निर्देशः केशव महतो कमलेश

हर बूथ पर कांग्रेस के समर्पित और जुझारू कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने की जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों को अपने-अपने जिले में बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं. जिन-जिन जिलों में या जिन विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ है, कमेटी के अध्यक्ष, 02 उपाध्यक्ष और 09 महासचिव (कुल 12) बूथ नंबर के साथ चिन्हित किए जाएंगे, जो अपने-अपने क्षेत्र के हर बूथ पर पार्टी के समर्पित और जुझारू कार्यकर्ताओं को उनके बूथ नंबर के साथ जिम्मेदारी देंगे.

बीएलए की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ेगी

उसके बाद एक-एक बूथ पर जिम्मेदारी संभालने वाले कार्यकर्ताओं को उनके बूथ का वोटर लिस्ट सौंपा जाएगा, जिसका वह गहन अध्ययन कर यह चिन्हित करेंगे कि इसमें कोई फर्जी वोटर तो नहीं है या कोई गलत तरीके से तो वोटर नहीं बना है. कितने लोग बाहर जाते हैं और वोट देने नहीं आते हैं, कितने लोग हमारे समर्थक हैं. इन सब का ध्यान वही बूथ स्तरीय कार्यकर्ता करेगा.

केशव महतो कमलेश ने कहा कि अब जिस तरह से ग्रास रुट के कार्यकर्ताओं की मजबूती और संगठन की शक्ति पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जोड़ दे रहे हैं, उसके बाद हमारे बीएलए की जिम्मेवारी और जवाबदेही भी बढ़ जाती है. केशव महतो कमलेश ने कहा कि बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को पार्टी प्रशिक्षण भी देगी ताकि वह अपने-अपने मतदान केंद्रों की निगहबानी मजबूती के साथ कर सके.

