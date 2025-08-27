ETV Bharat / state

झारखंड कांग्रेस भी शुरू करेगी वोट चोर-गद्दी छोड़ कैंपेन! जानिए, क्या होगी रूपरेखा - CONGRESS CAMPAIGN

कांग्रेस पार्टी झारखंड में भी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू करेगी.

Jharkhand Congress will also start Vote Chor Gaddi Chhor campaign
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू समेत अन्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 27, 2025 at 5:59 PM IST

5 Min Read

रांची: कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान 2025 के तहत बुधवार को पुरानी विधानसभा सभागार में प्रदेश पर्यवेक्षक और जिला कांग्रेस के अध्यक्षों-कार्यकारी अध्यक्षों की बैठक हुई. प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू और झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश इसमें मुख्य रूप से शामिल रहे.

आला नेताओं की उपस्थिति में हुई इस बैठक में संगठन मजबूती के लिए कई महत्वपूर्ण विन्दुओं पर चर्चा हुई. बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने संवाददाता सम्मेलन कर बैठक में लिए गए निर्णयों की विस्तार से जानकारी दी.

झारखंड कांग्रेस की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)

'हर जिला से कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लिए छह-छह नाम भेजा जाएगा AICC'

के. राजू ने कहा कि संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत AICC ने जिला कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट के चयन के लिए एक नई प्रक्रिया अपनाई है. पूरे देश में यह प्रक्रिया शुरू हुआ है अभी तक गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश में यह प्रक्रिया संपन्न हुई है. झारखंड चौथा राज्य होगा जहां नई प्रक्रिया से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चयन होगा.

इस प्रक्रिया के तहत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चयन के लिए AICC द्वारा चयनित ऑब्जर्वर करेंगे. उनकी सहायता के लिए पीसीसी ने हर जिले में तीन तीन सहायक ऑब्जर्वर नियुक्त किया है. जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चयन के लिए AICC ऑब्जर्वर और PCC सह ऑब्जर्वर 7 से 15 दिन अपने अपने जिला में जाकर सभी का इनपुट लेकर छह-छह नाम की सूची तैयार करेंगे. इसी सूची में से किसी एक को कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा.

Jharkhand Congress will also start Vote Chor Gaddi Chhor campaign
झारखंड कांग्रेस के नताओं की प्रेस वार्ता (ETV Bharat)

के. राजू ने कहा कि ऑब्जर्वर की ओर से तैयार सूची पर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव के साथ-साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मिलकर जिलाध्यक्ष के नाम फाइनल करेंगे.

के. राजू ने कहा कि इस प्रक्रिया से दो तिहाई जिलाध्यक्ष नए आ जाएंगे और एक तिहाई को दोबारा मौका मिलेगा, इसकी उम्मीद है.
एआईसीसी ऑब्जर्वर जिलावार वैसे नेताओं को आईडेंटिफाई करेंगे जो कांग्रेस पार्टी की आईडियोलॉजी और उनके नीति और सिद्धांत के प्रति समर्पित हो. जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष के लिए छह योग्य नेताओं के नाम की सूची बनाने की प्रक्रिया को अगले 15 दिन में पूरा करेंगे. अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हर जिले से जो भी नाम आएंगे और जिनके नाम पर केंद्रीय नेतृत्व की सहमति होगी वहीं DCC अध्यक्ष होंगे.

'पंचायत कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी के भी गठन प्रक्रिया जल्द पूरी होगी'

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि आज की बैठक में अन्य तीन मुद्दे पर भी चर्चा हुई है. संगठन सृजन वर्ष में दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप है हर पंचायत में पंचायत कांग्रेस कमेटी बनाना और उसे मजबूत करना और हर म्युनिसिपल वार्ड में म्युनिसिपल वार्ड नगर कांग्रेस कमेटी गठित करना.

प्रदेश प्रभारी ने कहा कि राज्य में पंचायत कांग्रेस कमेटी बनाने की प्रक्रिया चल रही है. 4500 ग्राम पंचायत में से 1700 ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी के गठन हो चुका है. के. राजू ने कहा कि उन्होंने खुद कुछ पंचायत का दौरा किया. वहां की हकीकत जानने की कोशिश की, पंचायत कांग्रेस कमेटी के बारे 12 सदस्यों के साथ बैठकर उनके साथ संवाद किया और कई अहम निर्देश दिए.

के राजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी फील्ड स्तर पर पार्टी को मजबूत करना चाहती है, सभी को हम अच्छी तरह से ट्रेनिंग देकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे हर पंचायत में पार्टी के लिए समर्पित नेताओं की पहचान कर उन्हें बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी. हमारे पंचायत और वार्ड स्तरीय कमेटी और हमारे बीएलए भविष्य में झारखंड में होनेवाले SIR में अपने वोटों की हिफाजत करेंगे. के. राजू ने कहा कि अगले 45 दिन में राज्य के हर पंचायत और म्युनिसिपल में हमारा कमेटी होगा.

झारखंड में भी चलेगा, वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान

के. राजू ने बताया कि कांग्रेस ने देशभर में "वोट चोर-गद्दी छोड़" अभियान चलाया है. राहुल गांधी खुद बिहार की धरती पर वोटर अधिकार यात्रा पर हैं. झारखंड में भी यह कैम्पेन पूरी मजबूती से चलेगा. रांची में कांग्रेस के पंचायत से लेकर प्रदेश तक के पदाधिकारियों का बड़ा कार्यक्रम रांची में होगा. इसके लिए हम लोग का प्रोग्राम शुरू होगा या अगले 45 दिनों में स्टेट लेवल पर एक रैली ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाग लेंगे.

जनता के मुद्दे को गंभीरता से उठाती रहेगी कांग्रेस

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य सिर्फ सरकार बनाने का नहीं है. हम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए एक मजबूत आवाज बनकर जनता का विश्वास जीतेंगे. सरकार के वैसे अधिकारी जो खुद को नियम कानून से ऊपर मानकर काम करते हैं वैसे अधिकारियों पर पार्टी दवाब बनाएगी.

इसे भी पढ़ें- छह दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू, कहा-वोट चोरी की साजिश रच रही है भाजपा

इसे भी पढ़ें- SIR के विरोध में सदन में प्रस्ताव पारित, बाबूलाल ने जताई आपत्ति, कहा-घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहती है कांग्रेस

इसे भी पढ़ें- SIR के खिलाफ 26 अगस्त को सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन करेगा INDIA गठबंधन, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला

रांची: कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान 2025 के तहत बुधवार को पुरानी विधानसभा सभागार में प्रदेश पर्यवेक्षक और जिला कांग्रेस के अध्यक्षों-कार्यकारी अध्यक्षों की बैठक हुई. प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू और झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश इसमें मुख्य रूप से शामिल रहे.

आला नेताओं की उपस्थिति में हुई इस बैठक में संगठन मजबूती के लिए कई महत्वपूर्ण विन्दुओं पर चर्चा हुई. बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने संवाददाता सम्मेलन कर बैठक में लिए गए निर्णयों की विस्तार से जानकारी दी.

झारखंड कांग्रेस की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)

'हर जिला से कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लिए छह-छह नाम भेजा जाएगा AICC'

के. राजू ने कहा कि संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत AICC ने जिला कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट के चयन के लिए एक नई प्रक्रिया अपनाई है. पूरे देश में यह प्रक्रिया शुरू हुआ है अभी तक गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश में यह प्रक्रिया संपन्न हुई है. झारखंड चौथा राज्य होगा जहां नई प्रक्रिया से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चयन होगा.

इस प्रक्रिया के तहत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चयन के लिए AICC द्वारा चयनित ऑब्जर्वर करेंगे. उनकी सहायता के लिए पीसीसी ने हर जिले में तीन तीन सहायक ऑब्जर्वर नियुक्त किया है. जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चयन के लिए AICC ऑब्जर्वर और PCC सह ऑब्जर्वर 7 से 15 दिन अपने अपने जिला में जाकर सभी का इनपुट लेकर छह-छह नाम की सूची तैयार करेंगे. इसी सूची में से किसी एक को कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा.

Jharkhand Congress will also start Vote Chor Gaddi Chhor campaign
झारखंड कांग्रेस के नताओं की प्रेस वार्ता (ETV Bharat)

के. राजू ने कहा कि ऑब्जर्वर की ओर से तैयार सूची पर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव के साथ-साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मिलकर जिलाध्यक्ष के नाम फाइनल करेंगे.

के. राजू ने कहा कि इस प्रक्रिया से दो तिहाई जिलाध्यक्ष नए आ जाएंगे और एक तिहाई को दोबारा मौका मिलेगा, इसकी उम्मीद है.
एआईसीसी ऑब्जर्वर जिलावार वैसे नेताओं को आईडेंटिफाई करेंगे जो कांग्रेस पार्टी की आईडियोलॉजी और उनके नीति और सिद्धांत के प्रति समर्पित हो. जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष के लिए छह योग्य नेताओं के नाम की सूची बनाने की प्रक्रिया को अगले 15 दिन में पूरा करेंगे. अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हर जिले से जो भी नाम आएंगे और जिनके नाम पर केंद्रीय नेतृत्व की सहमति होगी वहीं DCC अध्यक्ष होंगे.

'पंचायत कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी के भी गठन प्रक्रिया जल्द पूरी होगी'

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि आज की बैठक में अन्य तीन मुद्दे पर भी चर्चा हुई है. संगठन सृजन वर्ष में दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप है हर पंचायत में पंचायत कांग्रेस कमेटी बनाना और उसे मजबूत करना और हर म्युनिसिपल वार्ड में म्युनिसिपल वार्ड नगर कांग्रेस कमेटी गठित करना.

प्रदेश प्रभारी ने कहा कि राज्य में पंचायत कांग्रेस कमेटी बनाने की प्रक्रिया चल रही है. 4500 ग्राम पंचायत में से 1700 ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी के गठन हो चुका है. के. राजू ने कहा कि उन्होंने खुद कुछ पंचायत का दौरा किया. वहां की हकीकत जानने की कोशिश की, पंचायत कांग्रेस कमेटी के बारे 12 सदस्यों के साथ बैठकर उनके साथ संवाद किया और कई अहम निर्देश दिए.

के राजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी फील्ड स्तर पर पार्टी को मजबूत करना चाहती है, सभी को हम अच्छी तरह से ट्रेनिंग देकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे हर पंचायत में पार्टी के लिए समर्पित नेताओं की पहचान कर उन्हें बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी. हमारे पंचायत और वार्ड स्तरीय कमेटी और हमारे बीएलए भविष्य में झारखंड में होनेवाले SIR में अपने वोटों की हिफाजत करेंगे. के. राजू ने कहा कि अगले 45 दिन में राज्य के हर पंचायत और म्युनिसिपल में हमारा कमेटी होगा.

झारखंड में भी चलेगा, वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान

के. राजू ने बताया कि कांग्रेस ने देशभर में "वोट चोर-गद्दी छोड़" अभियान चलाया है. राहुल गांधी खुद बिहार की धरती पर वोटर अधिकार यात्रा पर हैं. झारखंड में भी यह कैम्पेन पूरी मजबूती से चलेगा. रांची में कांग्रेस के पंचायत से लेकर प्रदेश तक के पदाधिकारियों का बड़ा कार्यक्रम रांची में होगा. इसके लिए हम लोग का प्रोग्राम शुरू होगा या अगले 45 दिनों में स्टेट लेवल पर एक रैली ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाग लेंगे.

जनता के मुद्दे को गंभीरता से उठाती रहेगी कांग्रेस

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य सिर्फ सरकार बनाने का नहीं है. हम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए एक मजबूत आवाज बनकर जनता का विश्वास जीतेंगे. सरकार के वैसे अधिकारी जो खुद को नियम कानून से ऊपर मानकर काम करते हैं वैसे अधिकारियों पर पार्टी दवाब बनाएगी.

इसे भी पढ़ें- छह दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू, कहा-वोट चोरी की साजिश रच रही है भाजपा

इसे भी पढ़ें- SIR के विरोध में सदन में प्रस्ताव पारित, बाबूलाल ने जताई आपत्ति, कहा-घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहती है कांग्रेस

इसे भी पढ़ें- SIR के खिलाफ 26 अगस्त को सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन करेगा INDIA गठबंधन, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला

For All Latest Updates

TAGGED:

कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान 2025VOTE CHOR GADDI CHHOR CAMPAIGNJHARKHAND CONGRESS CAMPAIGNRANCHICONGRESS CAMPAIGN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.