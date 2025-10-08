ETV Bharat / state

दलित युवक की हत्या और CJI बीआर गवई मामले के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुतला जलाकर जताया विरोध

रांची: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की हत्या और सुप्रीम कोर्ट के CJI बीआर गवई मामले के विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के दलित विभाग की ओर आक्रोश मार्च निकाला गया. आक्रोश मार्च के दौरान अल्बर्ट एक्का चौक पर पीएम मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंककर विरोध जताया गया, साथ ही दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग भी की गई.

दरअसल, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के एससी विभाग की ओर से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक तक आक्रोश मार्च निकाला गया. यहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्तओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंककर विरोध जताया.

झारखंड दलित कांग्रेस का रांची में प्रदर्शन (Etv Bharat)

जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तभी से दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं. अगर देश के मुख्य न्यायधीश पर जूता फेंकने वाले अधिवक्ता और रायबरेली में हुई दलित युवक की हत्या के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस जोरदार आंदोलन शुरू करेगी: केदार पासवान, चेयरमैन, दलित विभाग, झारखंड कांग्रेस