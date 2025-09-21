झारखंड कांग्रेस सोशल मीडिया विंग को बनाएगी धारदार, प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिए गये कई टिप्स!
रांची में चल रहा प्रदेश कांग्रेस मीडिया पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया.
रांची: झारखंड में कांग्रेस संगठन सृजन के लिए बूथ लेवल तक पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ अब मीडिया विंग पर ध्यान केंद्रित कर रही है. इसको लेकर रांची में प्रदेश कांग्रेस मीडिया पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया.
सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचानें के लिए दक्ष टीम बनाने पर खास जोर दे रही है. अपनी सोशल मीडिया टीम को धारदार बनाने के लिए आज शनिवार को रांची के प्रेस क्लब सभागार में कांग्रेस की ओर से झारखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी, चेयरमैन, प्रवक्ता, जिला स्तरीय प्रवक्ता, सोशल मीडिया के प्रदेश प्रभारी, संयोजक,जिला संयोजकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के.राजू भी उपस्थित रहे.
इस प्रशिक्षण सत्र को राजू ने संबोधित करते कहा कि वर्तमान में लोगों से जुड़े रहने के लिए संवाद के माध्यम को मजबूत रखना होगा. वर्तमान समय, कम समय में अपनी ज्यादा से ज्यादा बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का है. प्रदेश में जिला स्तरीय मीडिया चेयरमैन और सोशल मीडिया अध्यक्ष की नियुक्ति इंटरव्यू के माध्यम से हुई है.
कांग्रेस लगातार आपको प्रशिक्षण देती रहेगी. प्रदेश कांग्रेस की ओर से मीडिया विभाग को लगातार विभिन्न माध्यमों से सपोर्ट मिलता रहेगा. हमें अपनी क्षमता को वर्तमान स्तर से और बढ़ाने की जरूरत है.
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि कांग्रेस के विचारों को आगे बढ़ाने में आपका योगदान अहम होगा. जनता की अदालत में हमें दिन-प्रतिदिन कांग्रेस का मुकदमा लड़ना है, जिसका भार हम पर है. हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं इसे हमें अवसर में बदलना ही होगा. देश में ध्रुवीकरण की राजनीति तेजी से बढ़ रही है.
उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा कांग्रेस और हमारे नेताओं के खिलाफ फेक और निगेटिव बातें फैलाई जाती है. हमें इसे उजागर करते हुए कांग्रेस का पक्ष रखना है. हमें पार्टी के अनुशासन और गरिमा को बनाए रखते हुए कांग्रेस की नीतियों और सोच को जनता तक पहुंचाना है.
सांसद सह प्रदेश कांग्रेस के मीडिया पर्यवेक्षक सुखदेव भगत ने कहा कि आज का युग समाचार क्रांति का युग है. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में भारत के सांस्कृतिक राजनीतिक मूल्य का संरक्षण करना है. मीडिया के माध्यम से समाज में चल रहे नकारात्मक विचारों का प्रतिकार करना है. हमारी समझ में सकारात्मक प्रभाव हो इसके लिए मीडिया एक उचित माध्यम है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश में अच्छी नीयत के साथ जो अभियान छेड़ा है उसे पूरा करना है.
कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मंत्री प्रदीप यादव ने कहा कि किसी संगठन का मीडिया विभाग तलवार की तरह है जिसकी धार हमेशा तेज रहनी चाहिए. आज देश में दो तरह के विचार चल रहे हैं. बहुत जरूरी है कि हम मीडिया के माध्यम से जनता में यह मैसेज पहुंचाएं कि हमारी नीतियां, हमारे सिद्धान्त कैसे राष्ट्र हित और यहां के लोगों के लिए हितकारी है.
उन्होंने कहा कि एक ओर कांग्रेस के मजबूत सिद्धांत हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के खोखले सिद्धांत. समाज को तोड़ने की राजनीति करने वाली भाजपा अभी सत्ता में है लेकिन विचारों के संघर्ष में हमें जीत हासिल करनी है. हमें स्वयं को समय बंद रखना होगा और अपने विचारों को संचार साधनों के विभिन्न माध्यम से जनता तक फैलाना होगा.
कौन-कौन रहे मौजूद
इस प्रशिक्षण शिविर का संचालन मीडिया चेयरमैन सतीश पौल मुजनी और धन्यवाद ज्ञापन सोशल मीडिया चेयरमैन गजेंद्र सिंह ने किया. इस शिविर को प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी सीरी बेला प्रसाद, कांग्रेस विधायक दल उप नेता राजेश कच्छप पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रणव वाचानी पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने भी संबोधित किया.
इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राकेश सिन्हा, लाल किशोर नाथ, संजय पांडेय, सोनाल शांति, निरंजन पासवान, कमल ठाकुर, जगदीश साहू, शमशेर आलम, शकील अंसारी, शांतनु मिश्रा रियाज अंसारी, आभा सिन्हा, अभिलाष साहू, पप्पू तिवारी, मेहुल प्रसाद, अजय सिंह, प्रदीप विश्वकर्मा, आरिफ हुसैन, रणधीर रंजन, अरविंद लुगून, निसार खान, मुकेश यादव, उमाशंकर रविदास, मणिकांत, सुमन शर्मा, नरेश तिर्की की उपस्थिति रहीं.
