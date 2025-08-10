रांची: कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले "महादेवपुरा विधानसभा सीट" पर 100250 फर्जी वोटर के माध्यम से भाजपा के चुनाव जीतने के राहुल गांधी के आरोप के बाद अब झारखंड कांग्रेस ने इस मुद्दे को गांव-गांव और कस्बों तक ले जाने की आक्रामक रणनीति बनाई है. कांग्रेस इसे चुनाव आयोग और भाजपा द्वारा मिलकर की गई "वोट चोरी" बताते हुए एक ऑडियो एवं वीडियो क्लिप जारी किया है. वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक इसे कांग्रेस की घटिया राजनीति करार दिया है. साथ ही भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने महाराष्ट्र चुनाव के संदर्भ में 1985 से 2024 तक का आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है.

जनता के बीच ले जाएंगे वोट चोरी का मामला-केशव महतो कमलेश

झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि पीसीसी झारखंड ने रणनीति बना ली है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत से "वोट चोरी" कर बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर द्वारा आम आदमी को दिए गए वोट के अधिकार को ही छीनने की साजिश रची जा रही है. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलाध्यक्ष और यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि न्याययोद्धा राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ जो खुलासे वोट चोरी को लेकर किए हैं, उसकी खुद पूरी जानकारी लें और उसे आमजन तक पहुंचाएं. केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस ऑफिस में 15 अगस्त तक दो शिफ्टों में बड़ी एलईडी स्क्रीन पर राहुल गांधी के खुलासे और वोट चोरी वाले गीत का वीडियो दिखाया जाएगा.

बयान देते झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, झारखंड भाजपा के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक और भाजपा प्रवक्ता अजय साह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कांग्रेस घटिया राजनीति पर उतर आई है- शिवपूजन पाठक

राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग और भाजपा पर मिलकर "वोट चोरी" वाले आरोप और अब झारखंड कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे को पंचायत- कस्बे तक ले जाने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड भाजपा के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि कांग्रेस घटिया राजनीति पर उतर आई है. वह भाजपा का विरोध करते-करते वह अब देश, संवैधानिक संस्थाओं यहां तक कि सेना का भी विरोध करने पर उतर आई है. अगर राहुल गांधी के पास सबूत है तो चुनाव आयोग तो एफिडेविट के साथ शिकायत करने की बात कह ही रहा है.

राहुल गांधी में परिपक्वता की कमी

झारखंड भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि राहुल गांधी को हर जगह से फटकार लग रही है. बार-बार उनकी दुर्गति होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका व्यवहार बच्चों से भी गया-गुजरा है. उनमें परिपक्वता की कमी है और जिस पद पर वह हैं उसकी मर्यादा का भी ख्याल उन्हें नहीं है. शिवपूजन पाठक ने कहा कि राहुल गांधी की छवि इससे बन नहीं रही है, बल्कि धूमिल हो रही है और देश की जनता कभी उन्हें प्रधानमंत्री पद पाने का मौका नहीं देगी.

अनर्गल बयानबाजी कर रहे कांग्रेस नेताः अजय साह

राहुल गांधी के लगाए जा रहे आरोप के जवाब में झारखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय साह ने महाराष्ट्र को लेकर 1985 से 2024 तक का एक आंकड़ा बताते हुए वीडियो क्लिप जारी किया है. अपने अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो क्लिप में यह बताया गया है कि वर्ष 1985 से लेकर वर्ष 2024 तक महाराष्ट्र में लगातार बड़ी संख्या में वोटर जुड़ते या निकलते रहे हैं, लेकिन जब तक महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बनती रही, तब तक उन्हें सब कुछ ठीक-ठाक लग रहा था. जैसे ही 2014 से परिस्थितियों बदलने लगे कांग्रेस के नेता संवैधानिक संस्थाओं पर अनर्गल बयानबाजी करने लगे. अजय साह ने कहा कि दरअसल, राहुल गांधी जनता को भ्रमित कर संवैधानिक क्राइसिस जैसी स्थिति देश में लाना चाहते हैं.

