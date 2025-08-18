रांची: एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' जारी है. 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा बिहार के गयाजी पहुंच गयी है. राहुल गांधी की 1300 किलोमीटर लंबी 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल होने के लिए झारखंड कांग्रेस के सभी बड़े नेता मंगलवार अहले सुबह बिहार के नवादा जिले के लिए प्रस्थान करेंगे.

झारखंड कांग्रेस ने जारी किया विशेष स्टिकर

झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उनके साथ-साथ झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, उपनेता राजेश कच्छप, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी, कांग्रेस कोटे के बोर्ड निगम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और अग्रणी विभागों के नेता, कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकर्ता शिरकत करेंगे. प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए झारखंड कांग्रेस ने विशेष स्टिकर भी जारी किया है.

जानकारी देते केशव महतो कमलेश (Etv Bharat)

बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, सत्ता परिवर्तन की यात्रा साबित होगीः केशव महतो कमलेश

सासाराम में 17 अगस्त को राहुल गांधी की यात्रा के दौरान उमड़े जनसैलाब का हवाला देते हुए केशव महतो कमलेश ने कहा कि सासाराम की धरती से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, दीपांकर भट्टाचार्या और तेजस्वी यादव ने जो हुंकार भरी है और जनसमूह में जो उत्साह दिखा है, उससे साफ है कि राहुल गांधी की यात्रा बिहार में परिवर्तन की यात्रा साबित होगी.

'राहुल गांधी न झुकेंगे और न रुकेंगे'

वोट चोरी वाले मामले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए केशव महतो कमलेश ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी ने पूरे तथ्य के साथ यह बताया है कि कैसे वोटों की चोरी हुई है. ऐसे में राहुल गांधी न डरने वाले हैं और न झुकने वाले हैं. लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं.

एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और जिला कमेटी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है और इसके लिए 25 अगस्त को दिल्ली के इंदिरा भवन में बैठक होगी. इस बैठक में के. राजू, श्रीबेला प्रसाद, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शामिल होंगे.

