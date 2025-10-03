ETV Bharat / state

"वोट चोर- गद्दी छोड़" हस्ताक्षर अभियान को धार देने में जुटी झारखंड कांग्रेस, कैंपेन में कई बड़े नेता होंगे शामिल

रांची: कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती और पार्टी की पूरी कोशिश है कि इस मुद्दे से जन-जन को जोड़ा जाए. इसी लक्ष्य के साथ कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी "वोट चोर-गद्दी छोड़" हस्ताक्षर अभियान 15 सितंबर से 15 अक्तूबर 2025 तक चला रखा है. केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस को इस हस्ताक्षर अभियान में कम से कम 25 लाख लोगों के हस्ताक्षर लेकर AICC को भेजने का टास्क दिया है, लेकिन अभियान के 17 दिन में राज्य के ज्यादातर इलाकों में अभी तक "वोट चोर-गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान" रफ्तार पकड़ती नहीं दिख रही है.

ऐसे में अब झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने राज्य के प्रदेश स्तरीय नेताओं से इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने और बैनर-झंडे के साथ घर-घर जाकर "वोट चोरी" के मुद्दे से आम जन को अवगत कराने और लोकतंत्र के लिए वोट चोरी कैसे बड़ा खतरा है इसको लेकर जागरुकता लाने के लिए सभी कांग्रेसियों को सक्रिय होने का निर्देश दिया है.

बयान देते झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि अब झारखंड में यह अभियान जोर-शोर से चलता हुआ दिखाई देगा. उन्होंने बताया कि पंचायत और वार्ड स्तर से लेकर प्रखंड, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर के सभी पार्टी पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे सभी "वोट चोर-गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान को जोर-शोर से चलाएं".

05 अक्टूबर को रांची में बैठक