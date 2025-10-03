ETV Bharat / state

"वोट चोर- गद्दी छोड़" हस्ताक्षर अभियान को धार देने में जुटी झारखंड कांग्रेस, कैंपेन में कई बड़े नेता होंगे शामिल

वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान को धार देने में झारखंड कांग्रेस जुटी है. अभियान में प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे.

Congress Campaign In Jharkhand
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2025 at 7:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती और पार्टी की पूरी कोशिश है कि इस मुद्दे से जन-जन को जोड़ा जाए. इसी लक्ष्य के साथ कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी "वोट चोर-गद्दी छोड़" हस्ताक्षर अभियान 15 सितंबर से 15 अक्तूबर 2025 तक चला रखा है. केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस को इस हस्ताक्षर अभियान में कम से कम 25 लाख लोगों के हस्ताक्षर लेकर AICC को भेजने का टास्क दिया है, लेकिन अभियान के 17 दिन में राज्य के ज्यादातर इलाकों में अभी तक "वोट चोर-गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान" रफ्तार पकड़ती नहीं दिख रही है.

ऐसे में अब झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने राज्य के प्रदेश स्तरीय नेताओं से इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने और बैनर-झंडे के साथ घर-घर जाकर "वोट चोरी" के मुद्दे से आम जन को अवगत कराने और लोकतंत्र के लिए वोट चोरी कैसे बड़ा खतरा है इसको लेकर जागरुकता लाने के लिए सभी कांग्रेसियों को सक्रिय होने का निर्देश दिया है.

बयान देते झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि अब झारखंड में यह अभियान जोर-शोर से चलता हुआ दिखाई देगा. उन्होंने बताया कि पंचायत और वार्ड स्तर से लेकर प्रखंड, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर के सभी पार्टी पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे सभी "वोट चोर-गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान को जोर-शोर से चलाएं".

05 अक्टूबर को रांची में बैठक

झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि राज्य में हस्ताक्षर अभियान को रफ्तार देने के लिए आज शाम वह कांग्रेसियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करेंगे. उन्होंने बताया कि अभियान को सफल बनाने की रणनीति बनाने के लिए 05 अक्टूबर को रांची के सर्किट हाउस में भी एक बैठक होगी.

उन्होंने कहा कि न्याय योद्धा के रूप में उनके नेता राहुल गांधी ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो अभियान शुरू किया है, उसे हमसब मिलकर घर-घर तक ले जाएंगे और कम से कम 30 से 40 लाख लोगों का हस्ताक्षर कराकर AICC को भेजेंगे.

ये भी पढ़ें-

रांची में आयोजित 'अनुसूचित जाति संगोष्ठी' में शामिल हुए कांग्रेस प्रभारी के राजू, बोले- दलित लीडरशिप को आगे बढ़ाएगी पार्टी

झारखंड कांग्रेस सोशल मीडिया विंग को बनाएगी धारदार, प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिए गये कई टिप्स!

नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार कर रही मजबूत आधार, रणनीति बनाने में जुटे सह प्रभारी

For All Latest Updates

TAGGED:

JHARKHAND CONGRESSVOTE CHOR GADDI CHHOD CAMPAIGNCONGRESS CAMPAIGN IN JHARKHANDवोट चोर गद्दी छोड़ अभियानCONGRESS SIGNATURE CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.