रांची: कांग्रेस और इंडिया गठबंधन "वोट चोरी" और बिहार से शुरू हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण(SIR) को राष्ट्रीय स्तर पर जन मुद्दा बनाना चाहती है, इसलिए कांग्रेस ने एक ओर इसे आम लोगों के वोट के अधिकार पर हमला बताना शुरू कर दिया है तो दूसरी ओर जनता में यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार जनता के वोटों से नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के सहयोग से की गई "वोट चोरी" से बनी है.

कांग्रेस नेता सह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी "वोट अधिकार यात्रा" बिहार से शुरू करने जा रहे हैं. उनकी यात्रा से पहले राहुल गांधी के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए गुरुवार को रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से मोबाइल LED वैन को बिहार के सासाराम जिले के लिए रवाना किया गया. प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मंत्री प्रदीप यादव, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने नारेबाजी के बीच हरी झंडी दिखाकर राहुल गांधी के संदेश रथ को बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के लिए रवाना किया.

बिहार के लिए जागरुकता रथ को रवाना करते झारखंड कांग्रेस के नेता और प्रदीप यादव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी-प्रदीप यादव

बिहार के सासाराम के लिए "वोट अधिकार यात्रा वैन" को रवाना करने के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि राहुल गांधी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वह सिर्फ बिहार या झारखंड की लड़ाई नहीं है. प्रदीप यादव ने कहा कि हमारी लड़ाई संविधान में दिए गए हमारे "वोट के अधिकार" को बचाने की लड़ाई है. उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के एक विधानसभा सीट पर ही एक लाख से ज्यादा फर्जी वोटर होने का मामला तथ्यों के साथ उजागर किया है. उससे साफ है कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है.

बिहार में 17 अगस्त से शुरू होगी वोट अधिकार यात्रा

उन्होंने बताया कि राहुल गांधी 17 अगस्त से 31 अगस्त तक बिहार में "वोट अधिकार यात्रा" करने जा रहे हैं. प्रदीप यादव न कहा, हम बिहार के पड़ोसी राज्य हैं. ऐसे में हमारी भी जिम्मेवारी है कि वहां के लोगों को जागरूक करें कि कैसे भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर SIR की आड़ में उनके वोट के अधिकार पर हमला कर रहे हैं.

भाजपा के "हर घर तिरंगा" अभियान पर दी प्रतिक्रिया

झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि तिरंगा हमारा मान, सम्मान और अभिमान हैं, लेकिन भाजपा और आरएसएस सिर्फ राजनीति के लिए तिरंगे का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है. जिन लोगों ने कभी तिरंगा का सम्मान नहीं किया आज वे तिरंगा अभियान चला रहे हैं.

आरएसएस, एबीवीपी और भाजपा पर साधा निशाना

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि पहले से ही आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाजन दिवस मनाती रही है. अब भाजपा भी आज विभाजन दिवस मना रही है . उन्होंने कहा कि हैरत की बात यह है कि जिन लोगों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा, वह आज विभाजन दिवस मना रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो लोग भारत के अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा नहीं दे सकें, वह अन्य देशों के अल्पसंख्यक की सुरक्षा की बात करें,यह ठीक नहीं है.

