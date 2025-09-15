ETV Bharat / state

झारखंड में कांग्रेस को मजबूत करने संथाल पहुंचे के राजू, जिला अध्यक्षों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक

कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू देवघर पहुंचे. यहां वे संथाल क्षेत्र के सभी जिलाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे.

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के साथ अन्य नेता मौजूद (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2025 at 1:44 PM IST

देवघर: झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के. राजू सोमवार को देवघर पहुंचे. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया और के. राजू जिंदाबाद के नारे लगाए. के. राजू संथाल क्षेत्र में पार्टी को सशक्त बनाने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे. साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे.

जिला अध्यक्षों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक

मीडिया से बात करते हुए के. राजू ने कहा कि कांग्रेस झारखंड की सभी सीटों पर मजबूत प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि वह संथाल क्षेत्र के सभी जिला अध्यक्षों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे. इसके बाद वह पूरे राज्य के नेताओं के साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में व्यापक चर्चा करेंगे.

मीडिया से बातचीत करते कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी (ETV BHARAT)

कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने एसआईआर (SIR) के खतरे को देखते हुए बूथ स्तर के एजेंटों को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्षों से मिलने के बाद वह ग्रामीण स्तर पर बूथ लेवल की बैठक भी करेंगे. फिलहाल वह देवघर एयरपोर्ट से सीधे संथाल के पाकुड़, साहिबगंज, दुमका और गोड्डा जिलों का दौरा करेंगे और वहां के पार्टी कार्यकर्ताओं से राय लेंगे.

मणिपुर मामले पर पीएम मोदी को घेरा

प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे पर टिप्पणी करते हुए के. राजू ने कहा कि नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाने में 2 साल लग गए. लेकिन जब मणिपुर जल रहा था तो राहुल गांधी तुरंत वहां पहुंचे थे. उन्होंने बीजेपी और पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग अपनी जरूरत के हिसाब से जनता के पास जाते हैं. लेकिन कांग्रेस हमेशा जनता के हित और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी. इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, प्रदेश उपाध्यक्ष अजय दुबे, जिला अध्यक्ष उदय प्रकाश, मुन्नम संजय, दिनेश मंडल सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद थे.

