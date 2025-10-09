कांग्रेस भवन के नए सभागार में के राजू की जिला अध्यक्षों के साथ बैठक, बाहर होता रहा हंगामा
कांग्रेस भवन के नए सभागार में के राजू नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग कर रहे थे. जबकि बाहर नाराज कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे.
Published : October 9, 2025 at 8:16 PM IST
रांची: झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की पहली बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में संपन्न हुई, इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश प्रभारी और AICC के विशेष आमंत्रित सदस्य के राजू भी उपस्थित हुए. इससे पहले प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू द्वारा प्रदेश प्रभारी सिरी बेला प्रसाद और केशव महतो कमलेश की उपस्थिति में नवनिर्मित लंबोदर पाठक स्मृति सभागार का उद्घाटन किया. उद्घाटन हिंदू धर्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष और लंबोदर पाठक के पुत्र जयशंकर पाठक ने किया. उद्घाटन के बाद इसी नवनिर्मित सभागार नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की बैठक संपन्न हुई.
जिस वक्त सभागार में कांग्रेस झारखंड प्रभारी के राजू जिला अध्यक्षों को संबोधित कर रहे थे. उसी वक्त बाहर नाराज कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे. जिला अध्यक्षों को संबोधित करते हुए के राजू ने कहा कि आपका मनोनयन संगठन के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर किया गया है. उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व के भरोसे को कायम रखना और जनता और संगठन के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना आपका प्राथमिक दायित्व है. किसी भी संगठन का जड़ उसके कार्यकर्ता होते हैं कार्यकर्ताओं की एकजुटताता से ही जनता के बीच सकारात्मक संदेश पहुंचाया जा सकता है. के राजू ने सभी नव नियुक्त जिलाध्यक्षों को अगले 04 महीने का टास्क देते हुए कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान को हर जिले में जोर शोर से चलाना है. उन्होने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि संगठन सृजन अभियान के तहत पूरे देश में संगठन में आमूल चूल परिवर्तन की लहर चल रही है. झारखंड में अभियान पूरी गति में है, अधिकांश प्रखंड और पंचायत में समिति का गठन हो चुका है. लगभग 10-15% प्रखंड, पंचायत में समिति का गठन बाकी है जिसे जल्द पूरा करना है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की तर्ज पर जिला स्तर पर पॉलीटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन किया जाएगा. नव नियुक्त जिला अध्यक्षों, मंडल, प्रखंड अध्यक्षों का आठ दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा जिसमें जिलावर संगठन के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसकी शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी.
बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि बैठक में जिला अध्यक्षों को विशेष निर्देश दिए गए जिसमें प्रमुख रूप से वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान को पंचायत स्तर तक चलाने, म्युनिसिपल अध्यक्ष एवं कमिटी का गठन, बीएलए की नियुक्ति करने, नवंबर माह में ग्राम पंचायत एवं म्युनिसिपल कांग्रेस कमेटी की प्रखंड स्तरीय बैठक करने, एसआइआर के तहत होने वाले गहन पुनरीक्षण पर गंभीरता बरतने, कांग्रेस की भू संपदा की सूची बनाने, प्रत्येक सप्ताह संगठन का प्रगति प्रतिवेदन बनाने का निर्देश जिला अध्यक्षों को दिया गया है.
बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश सह प्रभारी श्रीबेला प्रसाद, मंत्री डॉ इरफान अंसारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमुचू, जलेश्वर महतो, बंधु तिर्की, शहजादा अनवर, राजेश ठाकुर, रमा खलको, अशोक चौधरी, जयशंकर पाठक, रविंद्र सिंह, संजय लाल पासवान, राजीव रंजन प्रसाद, राकेश सिन्हा, शमशेर आलम ज्योति मथारू, सतीश पॉल मुंजनी, अमूल्य नीरज खलको, सोनाल शांति, कमल अभिलाष साहू, बलजीत सिंह बेदी, जयप्रकाश भाई पटेल, ममता देवी, भूषण बारा, कामेश्वर यादव, राजन वर्मा, स्टीफन मरांडी, याहिया सिद्दीकी, सोमनाथ मुंडा, सुखेर भगत, संतोष सिंह, परविंदर सिंह केदार पासवान सहित सभी जिला अध्यक्ष एवं जिला पर्यवेक्षक उपस्थित थे.
ये भी पढ़ें:
खूंटी में कांग्रेस के 'वोट चोर, गद्दी छोड़' अभियान पर सियासत तेज, बीजेपी ने बच्चों की मौजूदगी पर उठाए सवाल
जिलाध्यक्ष की सूची जारी होते ही कांग्रेस में घमासान, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के सामने नारेबाजी, जताया गया विरोध