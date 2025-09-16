झारखंड का पेसा कानून देशभर में मिसाल बनेगा: के. राजू
पाकुड़ में कांग्रेस की बैठक में प्रदेश प्रभारी के राजू ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने पेसा कानून पर बयान दिया है.
Published : September 16, 2025 at 4:17 PM IST
पाकुड़: झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने पाकुड़ सदर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों और शहरी क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया. संगठन सृजन अभियान के तहत संगठन मजबूती को लेकर किए गए कार्यों की झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने समीक्षा की और सभी प्रकोष्ठों के प्रखंड से जिलास्तर के पदाधिकारियों को बूथ कमेटी को मजबूत बनाने, मतदाता सूची में सही लोगों का नाम जुटे और त्रुटियों में सुधार हो इसके लिए सक्रिय रहने की अपील की.
बैठक में नगर कमेटी के गठन, पंचायत स्तर पर कमेटी गठन से लेकर प्रखंड और जिलाध्यक्ष के चुनाव सहित कई मुद्दों पर के राजू ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और कई जरूरी दिशा निर्देश दिए.
पेसा कानून देशभर में मिसाल बनेगाः के राजू
बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि झारखंड का पेसा कानून पूरे देश के लिए मिसाल कायम करेगा. उन्होंने कहा कि झारखंड का पेसा कानून ग्राम सभा को मजबूती देने के साथ-साथ यहां की पारंपरिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा.
डीएमएफटी फंड में गड़बड़ी पर बोले प्रदेश अध्यक्ष
वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भाजपा द्वारा डीएमएफटी फंड में गड़बड़झाला और लूटपाट के लगाए गए आरोप को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है. इसलिए भाजपा के नेता बेवजह इस तरह का आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि कोई सबूत है तो पेश करें. बिना सबूत के आरोप लगाना नहीं चाहिए.
मौके पर ये भी थे मौजूद
वहीं इस मौके पर झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष केदार पासवान, प्रदेश महासचिव तनवीर आलम और जिलाध्यक्ष श्रीकुमार सरकार मौजूद रहे.
ये भी पढ़ें-
झारखंड में कांग्रेस को मजबूत करने संथाल पहुंचे के राजू, जिला अध्यक्षों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक
झारखंड कांग्रेस में प्रदेश पदाधिकारी बनने की मची होड़, 1280 दावेदारों ने किया आवेदन
छह दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू, कहा-वोट चोरी की साजिश रच रही है भाजपा