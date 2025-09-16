ETV Bharat / state

झारखंड का पेसा कानून देशभर में मिसाल बनेगा: के. राजू

पाकुड़: झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने पाकुड़ सदर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों और शहरी क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया. संगठन सृजन अभियान के तहत संगठन मजबूती को लेकर किए गए कार्यों की झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने समीक्षा की और सभी प्रकोष्ठों के प्रखंड से जिलास्तर के पदाधिकारियों को बूथ कमेटी को मजबूत बनाने, मतदाता सूची में सही लोगों का नाम जुटे और त्रुटियों में सुधार हो इसके लिए सक्रिय रहने की अपील की.

बैठक में नगर कमेटी के गठन, पंचायत स्तर पर कमेटी गठन से लेकर प्रखंड और जिलाध्यक्ष के चुनाव सहित कई मुद्दों पर के राजू ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और कई जरूरी दिशा निर्देश दिए.

पाकुड़ में बयान देते झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पेसा कानून देशभर में मिसाल बनेगाः के राजू

बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि झारखंड का पेसा कानून पूरे देश के लिए मिसाल कायम करेगा. उन्होंने कहा कि झारखंड का पेसा कानून ग्राम सभा को मजबूती देने के साथ-साथ यहां की पारंपरिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा.

