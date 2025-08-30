रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) ने संगठन सृजन वर्ष के तहत नई प्रदेश कार्यकारिणी के विभिन्न पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को सात दिन और बढ़ाने का फैसला किया है. यह निर्णय प्रदेश प्रभारी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के विशेष आमंत्रित सदस्य के. राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने 30 अगस्त 2025 को लिया. इस कदम का उद्देश्य अधिक से अधिक कांग्रेस नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल होने का अवसर देना है.

आवेदन की तिथि बढ़ाने का निर्णय

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रविवार को रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी के पदों जैसे प्रदेश उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, महासचिव और सचिव के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 अप्रैल 2025 से शुरू हुई थी. इसकी मूल अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025 थी, जिसे अब 7 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी जाएगी ताकि सभी इच्छुक नेता आवेदन कर सकें.

661 आवेदन प्राप्त, कार्यकारी अध्यक्ष के लिए सर्वाधिक रुचि

केशव महतो कमलेश ने बताया कि अब तक पीसीसी को कुल 661 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से सबसे अधिक 81 आवेदन कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए और 61 आवेदन प्रदेश उपाध्यक्ष पद के लिए आए हैं. शेष आवेदन अन्य पदों, जैसे महासचिव और सचिव, के लिए हैं. उन्होंने कहा कि आवेदनों की संख्या से पार्टी की संगठनात्मक सक्रियता और नेताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी का पता चलता है.

तिथि बढ़ाने का कारण: दूरस्थ क्षेत्रों को अवसर

जब मीडियाकर्मियों ने सवाल किया कि जब पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, तो तिथि बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो कमलेश ने स्पष्ट किया कि पार्टी का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले कांग्रेस नेताओं को भी अवसर देना है. उन्होंने जोर देकर कहा, "यह निर्णय किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि सभी इच्छुक नेताओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए लिया गया है. हम चाहते हैं कि झारखंड के हर कोने से कांग्रेस कार्यकर्ता इस प्रक्रिया में शामिल हों."

संगठन सृजन वर्ष: मजबूत नेतृत्व का लक्ष्य

झारखंड कांग्रेस का यह कदम संगठन सृजन वर्ष के तहत पार्टी को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नई कार्यकारिणी के गठन से पार्टी को नया नेतृत्व और ऊर्जा मिलेगी, जो आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और संगठन को मजबूत करने में योगदान दें.

राज्यपाल से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस ने पूछा- क्या मणिपुर के आदिवासियों के लिए राजभवन गए थे बाबूलाल मरांडी?