कुड़मियों को एसटी दर्जा देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंटी झारखंड कांग्रेस! प्रदेश अध्यक्ष के बयान से पार्टी में तेज हुई हलचल

रांची: कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर, झारखंड कांग्रेस के अंदर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं. राज्य के दो मुख्य समुदाय कुड़मी और आदिवासियों के बीच दरार बढ़ती जा रही है, जबकि झारखंड कांग्रेस के अंदर इस मुद्दे में पार्टी नेता दो राय में बंटते नजर आ रहे हैं.

दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने ईटीवी भारत को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में छोटानागपुर के कुड़मियों को एसटी सूची में शामिल करने की मांग को काफी पुराना बताया था. केशव महतो कमलेश ने कहा था कि सांसद के रूप में शिबू सोरेन द्वारा प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा था. इस बयान के बाद अब कांग्रेस के जनजाति समुदाय के नेता भी खुलकर अपनी बात रखने लगे हैं.

कुड़मी मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं के बयान (Etv Bharat)

आदिवासी बन जाने से कुड़मी समुदाय का नहीं हो जाएगा समाधान

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और पूर्व कार्यालय प्रभारी अमूल्य नीरज खलखो ने कहा कि पूरे देश में कुड़मी, पिछड़े वर्ग में शामिल हैं और उन्हें नहीं लगता कि उनके आदिवासी बन जाने से कुड़मी समुदाय की समस्याओं का समाधान हो जाएगा. उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की कही बातों से उलट यहां तक कह दिया कि आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र की सरकार ने जो उत्तर दिया है, उससे साफ है कि 1931 में कुड़मी समुदाय की स्थिति क्या थी? इसकी कोई जानकारी नहीं है.

बैठक में पार्टी का स्टैंड होगा फाइनल

पूर्व मंत्री एवं झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि यह काफी संवेदनशील मुद्दा है और PAC यानी कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में ही कांग्रेस पार्टी के स्टैंड का फैसला होगा.