ETV Bharat / state

राज्यपाल से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस ने पूछा- क्या मणिपुर के आदिवासियों के लिए राजभवन गए थे बाबूलाल मरांडी? - CONGRESS ATTACK ON BABULAL MARANDI

बाबूलाल मरांडी की राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात पर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने तंज कसा है.

State media in charge Rakesh Sinha
प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 29, 2025 at 8:38 PM IST

2 Min Read

रांची: बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की. बाबूलाल मरांडी ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस की सीबीआई जांच और नगड़ी में रिम्स 2 बनाने के प्रस्ताव पर रोक लगाने की मांग को लेकर यह मुलाकात की.

मणिपुर में आदिवासी पर हुए जुल्म पर क्यों नहीं गए राजभवन

इस मुलाकात पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने तंज कसा है. पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि काश बाबूलाल मरांडी, कभी मणिपुर में आदिवासी लोगों पर हो रहे जुल्म और वहां की आदिवासी महिलाओं के साथ हुए अमानवीय घटनाओं के विरोध में राजभवन जाते. पूर्व मुख्यमंत्री वहां जाकर एक विज्ञप्ति न सही एक कागज की चुटकी भी दे आते.

राजभवन में गुटरगूं कर रहे हैं बाबूलाल: कांग्रेस (Etv Bharat)

CID कर रही है सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच: राकेश सिन्हा

राकेश सिन्हा ने बताया कि झारखंड में कानून का राज है और जो भी व्यक्ति कानून के खिलाफ काम करेगा, उसके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी. प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हेमंत सोरेन की नीति जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है. कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि CID, सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच कर रही है. ऐसे में बाबूलाल मरांडी को उतावला नहीं होना चाहिए.

RIMS 2 के प्रस्ताव से ही घबरा गए बाबूलाल: झारखंड कांग्रेस

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य की INDIA गठबंधन सरकार अभी रांची में RIMS 2 बनाने का प्रस्ताव ही लाई है, उसी से बाबूलाल मरांडी घबरा गए हैं. उनकी घबराहट दर्शाती है कि वह राज्य का विकास होते नहीं देख सकते. यहां मेडिकल कॉलेज बने, बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ बीमार लोगों को गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा मिले, ऐसी बाबूलाल मरांडी की चाहत नहीं है.

सीएम रहते बाबूलाल ने क्या किया?

कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि जब बाबूलाल मरांडी राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब वह खुद तो कुछ कर नहीं सके और जब हेमंत सोरेन सरकार राज्य का चौमुखी विकास कर रही है तो बाबूलाल मरांडी के पेट में दर्द हो रहा है.

ये भी पढ़ें: झारखंड विधानसभा मानसून सत्र: आखिरी दिन छाया रहा सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स टू जमीन विवाद

सूर्या हांसदा को झामुमो विधायक ने बताया अपराधी, भाजपा और लोजपा विधायकों ने किया विरोध, सदन से किया वॉकआउट

सूर्या हांसदा एनकाउंटर: बाबूलाल मरांडी ने लगाया सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि के इशारे पर हत्या का आरोप

रांची: बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की. बाबूलाल मरांडी ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस की सीबीआई जांच और नगड़ी में रिम्स 2 बनाने के प्रस्ताव पर रोक लगाने की मांग को लेकर यह मुलाकात की.

मणिपुर में आदिवासी पर हुए जुल्म पर क्यों नहीं गए राजभवन

इस मुलाकात पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने तंज कसा है. पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि काश बाबूलाल मरांडी, कभी मणिपुर में आदिवासी लोगों पर हो रहे जुल्म और वहां की आदिवासी महिलाओं के साथ हुए अमानवीय घटनाओं के विरोध में राजभवन जाते. पूर्व मुख्यमंत्री वहां जाकर एक विज्ञप्ति न सही एक कागज की चुटकी भी दे आते.

राजभवन में गुटरगूं कर रहे हैं बाबूलाल: कांग्रेस (Etv Bharat)

CID कर रही है सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच: राकेश सिन्हा

राकेश सिन्हा ने बताया कि झारखंड में कानून का राज है और जो भी व्यक्ति कानून के खिलाफ काम करेगा, उसके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी. प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हेमंत सोरेन की नीति जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है. कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि CID, सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच कर रही है. ऐसे में बाबूलाल मरांडी को उतावला नहीं होना चाहिए.

RIMS 2 के प्रस्ताव से ही घबरा गए बाबूलाल: झारखंड कांग्रेस

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य की INDIA गठबंधन सरकार अभी रांची में RIMS 2 बनाने का प्रस्ताव ही लाई है, उसी से बाबूलाल मरांडी घबरा गए हैं. उनकी घबराहट दर्शाती है कि वह राज्य का विकास होते नहीं देख सकते. यहां मेडिकल कॉलेज बने, बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ बीमार लोगों को गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा मिले, ऐसी बाबूलाल मरांडी की चाहत नहीं है.

सीएम रहते बाबूलाल ने क्या किया?

कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि जब बाबूलाल मरांडी राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब वह खुद तो कुछ कर नहीं सके और जब हेमंत सोरेन सरकार राज्य का चौमुखी विकास कर रही है तो बाबूलाल मरांडी के पेट में दर्द हो रहा है.

ये भी पढ़ें: झारखंड विधानसभा मानसून सत्र: आखिरी दिन छाया रहा सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स टू जमीन विवाद

सूर्या हांसदा को झामुमो विधायक ने बताया अपराधी, भाजपा और लोजपा विधायकों ने किया विरोध, सदन से किया वॉकआउट

सूर्या हांसदा एनकाउंटर: बाबूलाल मरांडी ने लगाया सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि के इशारे पर हत्या का आरोप

For All Latest Updates

TAGGED:

सूर्या हांसदा एनकाउंटरबाबूलाल की राज्यपाल से मुलाकातCONGRESS ATTACK ON BABULAL MARANDIBJP AND CONGRESS ON RIMS 2CONGRESS ATTACK ON BABULAL MARANDI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.