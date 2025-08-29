रांचीः झारखंड में कोचिंग संस्थानों की मनमानी से विद्यार्थियों और अभिभावकों की परेशानी की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं. कोर्स कराने के बदले एडवांस में पैसे लेकर संचालकों का भाग जाना आम बात हो गई है. पूर्व में बताए गए फैकल्टी की जगह दूसरे टीचर से क्लास कराने से भी छात्र परेशान रहते हैं.

हद तो तब हो जाती है जब रिजल्ट निकलने पर तमाम कोचिंग संस्थान के होर्डिंग में एक ही छात्र की तस्वीर दिखती है. अब ऐसा नहीं चलेगा. इसके दायरे में वैसे सभी संस्थान आएंगे जो भौतिक, ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड पर 50 से ज्यादा छात्रों को कोचिंग देते हैं.

झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक-2025 (Etv Bharat)

विद्यार्थियों के साथ-साथ कोचिंग सेंटर में सेवारत टीचर और कर्मियों के हित को ध्यान में रखते हुए हेमंत सरकार ने झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025 को विधानसभा से पारित कराया है. राज्यपाल की स्वीकृति के बाद राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से यह कानून झारखंड में लागू हो जाएगा.

नहीं चलेगी कोचिंग संस्थानों की मनमानी

कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिला स्तरीय कोचिंग सेंटर विनियामक समिति का गठन होगा. जिला के उपायुक्त इसके अध्यक्ष होंगे. जबकि राज्य स्तर पर झारखंड राज्य कोचिंग सेंटर विनिमय प्राधिकरण का गठन होगा. सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे. अधिनियम लागू होने के 6 माह के भीतर या सरकार की ओर से तय समय सीमा के भीतर कोचिंग संचालकों को वेब पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा. किसी कोचिंग संचालक के पास जिले के भीतर या बाहर जितने भी कैंपस होंगे उनका अलग-अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

फ्रेंचाइजी के साथ फ्रेंचाइजर पर भी लगाम

दरअसल, बड़ी-बड़ी कंपनियां कोचिंग संस्थानों का संचालन फ्रेंचाइजी के जरिए कर रही हैं. ऐसे सेंटर में किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर फ्रेंचाइजर यह कहकर किनारा कर लेता था कि मैनेजमेंट में उसकी कोई भागीदारी नहीं होती. लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा. अगर कोई फ्रेंचाइजी के माध्यम से कोचिंग चला रहा है तो उसके फ्रेंचाइजर को भी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा. नियमों का पालन करने की संयुक्त जिम्मेदारी होगी. नियमों का उल्लंघन होने पर फ्रेंचाइजी के साथ-साथ फ्रेंचाइजर को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

मानसिक स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा

अक्सर खबरें आती हैं कि कई विद्यार्थी असफलता का दर्द नहीं झेल पाते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं. कोचिंग हब के रूप में विख्यात 'कोटा' के कोचिंग संस्थानों का नाम सफलता के साथ-साथ इस अभिशाप से भी जुड़ गया है. इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने विशेष व्यवस्था की है. कोचिंग सेंटर में हर 1000 विद्यार्थियों के लिए कम से कम एक मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता को रखना होगा जो 200 दिनों तक मुफ्त में परामर्श उपलब्ध कराएगा.

छात्र, ट्यूटर्स, कर्मी हित में कुछ जरूरी प्रावधान

सभी कोचिंग सेंटर में विद्यार्थियों के जेंडर के हिसाब से बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी

कोचिंग सेंटर का संचालन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही होगा

सभी कोचिंग सेंटर अपने साइन बोर्ड पर पंजीकृत कोचिंग सेंटर शब्द का इस्तेमाल करेंगे. कोई भी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा

फीस वसूली की जानकारी नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करानी होगी

सभी कोचिंग सेंटर को अपने वेबसाइट पर आसान निकासी नीति और फीस वापसी नीति का ब्यौरा देना होगा

16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को उनके माता-पिता की लिखित सहमति के बिना कोचिंग की सुविधा नहीं दी जाएगी

नामांकन के वक्त अच्छे रैंक या उच्च अंक हासिल करने के झूठे दावे करने पर कार्रवाई होगी

झूठी लोकप्रियता या भ्रामक विज्ञापन करने पर कार्रवाई का प्रावधान

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित किसी भी डिजिटल मध्यस्थ या राज्य सरकार के लिए सूचना को प्रकाशित करने पर कार्रवाई होगी

यदि जिला समिति आवेदन को 90 दिनों के भीतर स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं करती है तो राज्य स्तरीय प्राधिकरण में अपील करने का अधिकार होगा

लेटर ऑफ इंटेंट (Letter of Intent) मिलने के 30 दिन के भीतर 06 वर्ष की अवधि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करना होगा

नगर निगम क्षेत्र के भीतर कोचिंग सेंटर खोलने पर 5 लाख रु की बैंक गारंटी देनी होगी

स्थानीय निकाय, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र परिषद की सीमा में कोचिंग संस्थान खोलने पर 01 लाख रु की बैंक गारंटी

नगर निगम और अधिसूचित क्षेत्र के बाहर खोलने पर 50 हजार की बैंक गारंटी की जरूरत पड़ेगी

पंजीकरण की वैद्यता जारी होने की तिथि से पांच वर्ष तक के लिए होगी

16 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर विद्यार्थी को वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा

सभी पंजीकरण कराने वाले विद्यार्थी को CED-ID नाम से एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या आवंटित की जाएगी

सभी कोचिंग सेंटर को मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता रखना होगा. उनका भी वेब पोर्टल पर पंजीकरण होगा

सभी पूर्णकालिक या अंशकालिक ट्यूटर्स का वेब पोर्टल पर पंजीकरण होगा

किसी परीक्षा में अपने नामांकित विद्यार्थियों की सफलता को प्रकाशित करते समय CED-ID और पाठ्यक्रम नामांकन का विवरण देना होगा. ऐसा करने से पहले विद्यार्थी की लिखित सहमति लेनी होगी

विद्यार्थी के कोचिंग सेंटर से बाहर निकलने की स्थिति में शुल्क भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी

किसी भी कोचिंग सेंटर के खिलाफ समिति के समक्ष विद्यार्थी, अभिभावक, ट्यूटर या कर्मी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे

जुर्माना के साथ-साथ ब्लैक लिस्ट करने का प्रावधान

इस अधिनियम में कोचिंग सेंटर द्वारा नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है. पहली बार अपराध करने पर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. दूसरी बार अपराध करने पर 10 लाख तक जुर्माना का प्रावधान है. इसके बाद पंजीकरण रद्द किया जाएगा.

पंजीकरण रद्द करने या संबंधित व्यक्ति को काली सूची में डालने के बावजूद कोचिंग का संचालन जारी रखता है तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अगर कोई कोचिंग सेंटर पंजीकरण की वैध अवधि के भीतर बंद करने का प्रस्ताव करता है तो अंतिम बैच के पूरा होने से 90 दिन पहले समिति को इसकी लिखित सूचना देनी होगी.

