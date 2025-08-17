रांचीः अफीम माफिया अगले कुछ दिनों में झारखंड के विभिन्न जिलों में अफीम के बीज को फैलाने की जुगत में लग जाएंगे ताकि एक बार फिर से अफीम की फसल उगाई जा सके. वहीं दूसरी तरफ अफीम माफिया पर नकेल कसने के लिए झारखंड पुलिस ने प्री कल्टीवेशन अभियान को लॉन्च करने जा रही है.

जारी किया गया अलर्ट

झारखंड में अफीम की खेती रोकने के लिए सीआईडी की तरफ से एक्शन प्लान तैयार किया गया है. इसके तहत अफीम प्रभावित जिलों में प्री कल्टीवेशन अभियान को शुरू किया जा रहा है. सीआईडी मुख्यालय के द्वारा झारखंड के 9 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को 22 सितंबर 2025 तक प्री कल्टीवेशन अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है.

झारखंड सीआईडी की तरफ से जारी किए गए पत्र में यह बताया गया है कि अभियान की शुरुआत 8 सितंबर से की जाएगी. इसके तहत जिन इलाकों में अफीम की खेती पूर्व में की जाती थी और जिन खेतों में लगे अफीम की फसल को नष्ट किया गया था वैसी तमाम जगहों का सत्यापन किया जाएगा. जिससे यह सुनिश्चित की जा सके कि उन क्षेत्रों में अफीम की खेती के लिए कोई तैयारी नहीं की जा रही है.

कौन-कौन जिले शामिल

सीआईडी के पत्र के अनुसार रांची, खूंटी, हजारीबाग, चतरा, पलामू, लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा के साथ-साथ सरायकेला-खरसावां जिला को इस अभियान में शामिल किया गया है. सीआईडी के पत्र में यह बताया गया है कि अभियान के दौरान पिछले वर्ष अफीम की खेती के खिलाफ दर्ज केस की समीक्षा करना है साथ ही साथ वांटेड आरोपियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करना है.

अफीम कांड में फरार व्यक्तियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई को भी सुनिश्चित करना है. इस पत्र में प्रभावित जिलों के एसपी को अपने-अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है. इस दौरान विशेष रूप से यह प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया गया है कि अवैध रूप से अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

2024-25 में हुई थी बड़ी कार्रवाई

आपको बता दें कि वर्ष 2025 के माह-जनवरी से जून तक (अर्धवार्षिक) अवैध मादक पदार्थ के प्रयोग/व्यापार में संलिप्त कुल-484 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था. साथ ही विभिन्न प्रकार के अवैध मादक पदार्थों को भी जब्त किया गया, जिसका कुल अनुमानित मुल्य लगभग-34.09 करोड़ रुपया है. साथ ही साथ वर्ष 2024-25 में लगभग 27000 (सताईस हजार) एकड़ भूमि में लगे अफीम की फसल को विनिष्ट किया गया. जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी गई थी.

