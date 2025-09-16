नागपुर से दो साइबर अपराधी गिरफ्तार, 23 लाख ठगी मामले में कार्रवाई
झारखंड सीआईडी ने महाराष्ट्र के नागपुर से दो साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है.
रांचीः सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में छापेमारी कर दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार साइबर अपराधियों ने झारखंड के एक व्यक्ति से 23 लाख रुपये की ठगी की थी.
बड़े रैकेट का खुलासा
सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच ने साइबर धोखाधड़ी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है.सीआईडी की साइबर क्राइम यूनिट ने नागपुर (महाराष्ट्र) से दो साइबर अपराधियों जयंत ताराचंद और अजय रामभरोसे को गिरफ्तार किया है.
सीआईडी के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में यह बताया गया है कि 4 अगस्त को रांची सीआईडी के साइबर क्राइम थाना में 23 लाख रुपये के साइबर ठगी का मामला दर्ज किया गया था. पीड़ित ने शिकायत में बताया कि उन्हें फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल सर्च के जरिए NJ Financial Research नामक फर्जी कंपनी का विज्ञापन दिखाया गया था. इस विज्ञापन में HNAC नामक ट्रेडिंग ऐप पर निवेश कर 5 से 10 गुना मुनाफा कमाने का लालच दिया गया. लुभावने वादों के झांसे में आकर पीड़ित ने कुल 23 लाख रुपये का निवेश कर दिया, बाद में पूरा पैसा अपराधियों द्वारा अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर लिया गया.
जांच के बाद महाराष्ट्र में छापेमारी
सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि मनी ट्रेल में महाराष्ट्र के दो ठगों का हाथ है. जिसके बाद सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच ने महाराष्ट्र के नागपुर में छापेमारी कर जयंत ताराचंद अन्नापुड़े और अजय रामभरोसे को गिरफ्तार किया. सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार साइबर अपराधियों ने एक्सिस बैंक के एक खाते का प्रयोग किया था, उस खाते में अलग अलग स्थानों से दो करोड़ से ज्यादा का ट्रांजक्शन किया गया था.
