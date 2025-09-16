ETV Bharat / state

नागपुर से दो साइबर अपराधी गिरफ्तार, 23 लाख ठगी मामले में कार्रवाई

झारखंड सीआईडी ने महाराष्ट्र के नागपुर से दो साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है.

Jharkhand CID arrested two cyber criminals from Nagpur of Maharashtra
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2025 at 11:18 PM IST

2 Min Read
रांचीः सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में छापेमारी कर दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार साइबर अपराधियों ने झारखंड के एक व्यक्ति से 23 लाख रुपये की ठगी की थी.

बड़े रैकेट का खुलासा

सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच ने साइबर धोखाधड़ी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है.सीआईडी की साइबर क्राइम यूनिट ने नागपुर (महाराष्ट्र) से दो साइबर अपराधियों जयंत ताराचंद और अजय रामभरोसे को गिरफ्तार किया है.

शिकंजे में आया साइबर अपराधी (ETV Bharat)

सीआईडी के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में यह बताया गया है कि 4 अगस्त को रांची सीआईडी के साइबर क्राइम थाना में 23 लाख रुपये के साइबर ठगी का मामला दर्ज किया गया था. पीड़ित ने शिकायत में बताया कि उन्हें फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल सर्च के जरिए NJ Financial Research नामक फर्जी कंपनी का विज्ञापन दिखाया गया था. इस विज्ञापन में HNAC नामक ट्रेडिंग ऐप पर निवेश कर 5 से 10 गुना मुनाफा कमाने का लालच दिया गया. लुभावने वादों के झांसे में आकर पीड़ित ने कुल 23 लाख रुपये का निवेश कर दिया, बाद में पूरा पैसा अपराधियों द्वारा अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर लिया गया.

शिकंजे में आया साइबर अपराधी (ETV Bharat)

जांच के बाद महाराष्ट्र में छापेमारी

सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि मनी ट्रेल में महाराष्ट्र के दो ठगों का हाथ है. जिसके बाद सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच ने महाराष्ट्र के नागपुर में छापेमारी कर जयंत ताराचंद अन्नापुड़े और अजय रामभरोसे को गिरफ्तार किया. सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार साइबर अपराधियों ने एक्सिस बैंक के एक खाते का प्रयोग किया था, उस खाते में अलग अलग स्थानों से दो करोड़ से ज्यादा का ट्रांजक्शन किया गया था.

TAGGED:

FRAUD IN NAME OF FAKE COMPANYJHARKHAND CIDCYBER CRIMINALS ARRESTEDरांची सीआईडी के साइबर क्राइम थानाCYBER CRIME

