देवघर/दुमका: गुरुवार को झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी पति डीके तिवारी के साथ देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंची. जहां उन्होंने बाबा मंदिर प्रांगण में विधिवत पूजा-अर्चना की. मुख्य सचिव के मंदिर पहुंचने से पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.

मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा

मंदिर प्रांगण में पहले से ही आम लोगों को एक विशेष क्षेत्र में जाने से रोक दिया गया था. मुख्य सचिव अलका तिवारी और उनके पति डीके तिवारी को पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संकल्प कराया गया. उसके बाद मुख्य सचिव ने बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक कर विशेष पूजा की.

उपायुक्त ने मुख्य सचिव को भेंट किया स्मृति चिन्ह

पूजा के बाद देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने मुख्य सचिव को स्मृति चिन्ह और बाबा बैद्यनाथ का प्रसाद भेंट किया. लगभग आधे घंटे तक झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने परिवार संग मंदिर में पूजा की. इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षाकर्मी तैनात थे.

बुधवार शाम ही देवघर पहुंच गई थी मुख्य सचिव

मंदिर पहुंचने के बाद प्रशासनिक भवन में अलका तिवारी और उनके पति डीके तिवारी को पहले संकल्प कराया गया, फिर गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन कर पूजा की. मुख्य सचिव जब तक मंदिर में रही तब तक मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त भी मौजूद रहे. मुख्य सचिव अलका तिवारी बुधवार शाम देवघर पहुंची थी, जहां सर्किट हाउस में उनके सुविधा से जुड़ी सारे व्यवस्थाएं की गई थी. डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग उनकी ड्यूटी में तैनात रहे. पूजा के दौरान डीसी और एसपी के अलावा डीडीसी पीयूष सिन्हा, हेडक्वार्टर डीएसपी वेंकटेश प्रसाद समेत प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे.

बासुकीनाथ मंदिर में भी की विशेष पूजा

झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंची और सपरिवार भोलेनाथ की पूजा अर्चना की. मुख्य सचिव को बासुकीनाथ धाम मंदिर में पुरोहितों द्वारा विधि विधान पूर्वक समस्त देवी देवताओं की पूजा अर्चना कराई गई. मुख्य सचिव ने भोलेनाथ की मंगल आरती भी की.

बाबा बासुकीनाथ के पुरोहितों ने किया मुख्य सचिव का सम्मान

इस बीच मंदिर की सुरक्षा चाक-चौबंद रही और कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर में दर्शन और पूजन संपन्न हुआ. मुख्य सचिव के बासुकीनाथ आगमन पर वन विभाग के विश्रामागार परिसर में उन्हें पुरोहितों ने बाबा बासुकीनाथ का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया. श्रावणी मेला में भीड़ को देखते हुए बासुकीनाथ मंदिर के विकास को लेकर गहन चर्चा की गई. मुख्य सचिव पूजा अर्चना के बाद दुमका के पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करेंगी.

मुख्य सचिव के साथ दिखे वरीय अधिकारी

झारखंड की मुख्य सचिव दुमका के मसानजोर स्थित कॉटेज में रात्रि विश्राम करेंगी. मंदिर में पूजा अर्चना के बाद दुमका उपायुक्त अभिजीत सिन्हा एवं एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने मुख्य सचिव को भेंट स्वरूप बाबा बासुकीनाथ का स्मृति चिन्ह भेंट किया. इस दौरान पुलिस कमिश्नर, उपायुक्त, एसपी के साथ सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे.

बता दें कि देवघर के बाबा धाम में पूजा अर्चना के बाद मुख्य सचिव अलका तिवारी ने बासुकीनाथ धाम मंदिर में पूजा आरती की. पूजा आरती के बाद मुख्य सचिव वन विभाग के विश्राम गृह में ठहरी.

